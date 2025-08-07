96 niños muertos por hambre: 61 mil víctimas fatales en Gaza por guerra genocida israelí

Gaza se encuentra sumergida en una catástrofe humanitaria causada por la guerra genocida que mantiene Israel en contra del enclave que desde el 7 octubre de 2023 ha dejado 61 mil víctimas fatales, en su mayoría mujeres y niños.

Las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza son alarmantes: 61.158 palestinos asesinados y 151.442 heridos en 670 días de constante asedio israelí.

La cartera detalló que desde el pasado 18 de marzo, fecha en que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y relanzó su ofensiva militar, se han registrado 9.654 muertos y 39.401 heridos.

De acuerdo con los registros, en las últimas 24 horas, 138 personas fueron masacradas y 771 resultaron heridas a manos de las fuerzas israelíes. Muchas de ellas mientras esperaban para obtener alimentos y ayuda humanitaria.

Genocidio por hambre

La guerra contra el enclave ya no es solo un conflicto armado, es un genocidio documentado, donde el hambre causada por el bloqueo aplicado por Israel se ha convertido en un arma tan letal como las bombas y drones. Más de dos millones de palestinos enfrentan escasez extrema de alimentos y bienes esenciales.

Según el informe del Ministerio de Salud de Gaza, de las 138 personas que murieron en las últimas 24 horas, cinco de ellas fallecieron por hambre, incluido un bebé de seis meses.

Entre las víctimas mortales, también se encuentra un adolescente palestino, de 15 años, identificado como Tamer Shaheber. Desd eel hospital Al Aqsa, en la ciudad norteña de Yabalia, la madre del adolescente declaró a la agencia EFE que su hijo había estado enfermo desde que nació, pero que fue la hambruna lo que precipitó su muerte.

«Últimamente, ni siquiera podíamos garantizar el pan. El hambre fue lo que le mató. Vivía de migajas. ¿Qué le voy a decir a mi hijo? (llora) Que Dios le tenga en su misericordia. Se fue con su creador, y eso es lo mejor. Ojalá nos hubiera llevado con él», desnunción.

Con estos nuevos casos, con estas últimas muertes, la cifra total de fallecidos por causas relacionadas con el hambre desde el inicio de la ofensiva israelí en el enclave palestino se eleva a 193, incluidos 96 niños.

UNRWA: «Uno de cada cinco niños en Gaza sufre desnutrición»

Los datos de la última Alerta de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC) indican que «dos de los tres umbrales de hambruna ya se han superado en algunas partes del territorio».

Mientras que las estadísticas del Programa Mundial de Alimentos (PMA), revelaron que en julio de 2025 más de 320.000 niños de la Franja de Gaza, corrían el riesgo de sufrir desnutrición aguda y miles de ellos padecían desnutrición aguda severa, la forma más mortal de desnutrición.

Ante este escenario, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA) alertó que ha recibido “mensajes desesperados de hambre” de su personal desplegado en Gaza y catalogó la situación como catastrófica y con niveles de desnutrición sin precedentes.

De acuerdo con el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, uno de cada cinco niños en la ciudad de Gaza sufre desnutrición, con riesgo inminente de muerte de no recibir atención médica inmediata.

En la misma línea, organizaciones como Médicos Sin Fronteras y el equipo de Defensa Civil reportan un aumento alarmante de desnutrición infantil.

20 muertos por un camión volcado con comida



El Ministerio del Interior de Gaza denunció el uso del lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria por parte de Israel como mecanismo para provocar hambruna y caos, y además causar lesiones en la población por estampidas.

De hecho, la desesperación por conseguir comida en medio de una crisis humanitaria sin precedentes volvió a cobrarse vidas en el enclave, Al menos 20 personas murieron este miércoles al volcar un camión cargado con ayuda alimentaria sobre una multitud de civiles que aguardaba el reparto en la localidad de Nuseirat (centro).

Según el despacho del Interior, el terrible suceso ocurrió cuando el vehículo se volcó sobre civiles hambrientos, tras ser obligado a circular por carreteras inseguras bombardeadas con anterioridad.

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, confirmó el trágico suceso y explicó que «la presión de la multitud provocó que los vehículos perdieran estabilidad», lo que derivó en el vuelco del camión sobre decenas de personas.

Desde el ministerio también acusaron a la ocupación israelí de bloquear los camiones cargados de ayuda y obligar a los conductores a ingresar por rutas abarrotadas de población desesperada por conseguir algo de comida, consignó Almayadeen.



*Foto de portada: Almayadeen.