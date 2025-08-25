Ansarolá acusa a Israel de «crimen de guerra» tras bombardeos contra civiles en Yemen

El movimiento popular yemení Ansarolá acusó a Israel de cometer un «crimen de guerra» tras una serie de bombardeos aéreos que el domingo alcanzaron blancos civiles en la capital, Saná, que dejaron al menos 10 muertos y 92 heridos, entre ellos siete niños y tres mujeres, así como 21 personas en estado crítico.

Los ataques, que según testigos, videos compartido en redes sociales y fuentes oficiales yemeníes impactaron contra el palacio presidencial, las centrales eléctricas de Asar y Hizazu, una estación de combustible y un almacén de derivados del petróleo, han sido condenados como una escalada deliberada y una respuesta desesperada a la campaña militar que Yemen lleva a cabo contra intereses israelíes en solidaridad con Gaza».

«Este crimen se suma al historial criminal de la entidad sionista enemiga y sus violaciones sistemáticas contra civiles y objetivos civiles, contra la nación árabe e islámica y suponen un crimen de guerra por ser un ataque directo contra civiles que ha causado víctimas y la destrucción de instalaciones civiles que no tienen relación alguna con objetivos militares», indicó el Ministerio de Sanidad del Gobierno yemení en un comunicado.

Asimismo, ratificó su «firme apoyo a Gaza» y su voluntad de «no cejar hasta que cese la agresión, se levante el bloqueo y se evite la hambruna» de la población que habita en el enclave.

“Las incursiones del enemigo sionista reflejan el nivel de dolor que ha sufrido a causa de los misiles y drones yemeníes, y confirman que nuestros ataques han logrado con éxito sus objetivos dentro de la entidad”, afirmó Mohamad al-Bujaiti, un alto miembro del Consejo Político de Ansarolá.

Vocero de Ansarolá: Ataques de Israel reflejan el dolor causado por misiles yemeníes

En una declaración contundente, Mohamad al-Bujaiti, un alto miembro del Consejo Político de Ansarolá, afirmó que estos bombardeos de Tel Aviv contra Saná son un testimonio de la efectividad de la presión militar yemení.

Al-Bujaiti denunció enfáticamente el carácter de los blancos elegidos por Israel, alejándolos de cualquier justificación militar legítima:.

“Estos bombardeos no tienen nada que ver con el aspecto militar y dañan deliberadamente a civiles, como lo hacen en Gaza”, planteó.

Sin embargo, ratificó el compromiso inquebrantable y la continuidad del apoyo de Yemen a Gaza,,

“La agresión israelí contra Yemen no nos disuadirá de seguir apoyando a Gaza, sin importar los sacrificios, porque la cuestión está resuelta para nosotros: o la vida eterna en el cielo o la vida eterna en el infierno”, dijo al tiempo que enfatizó la “negativa a dar marcha atrás hasta que se levante la agresión, se levante el asedio y se evite la hambruna del pueblo de Gaza”.

Acusación formal de «crimen de guerra» y promesa de represalia

Un general de brigada del Ejército de Yemen calificó los ataques israelíes contra zonas residenciales como un “crimen de guerra”. Además, prometió una respuesta contundente y escalada

“Redoblaremos nuestros ataques sobre los territorios ocupados y atacaremos objetivos más grandes en el interior de los territorios ocupados”, afirmó en declaraciones recogidas por HispanTV.

Esta postura fue respaldada por Nasr al-Din Amer, subdirector de la Organización de Medios de Ansarolá, quien, al referirse al ataque contra una gasolinera, planteó que este acto revela “la brutalidad y la incompetencia del enemigo israelí e incitará a una mayor escalada”.

Asimismo, destacó que las defensas aéreas yemeníes lograron frustar la mayor parte de los bombardeos, obligando a los aviones del reégimen sionista a retirarse.

Esta información coincide con el testimonio de una fuente militar citada por la cadena Al Mayadeen que afirmó que “las defensas aéreas y la fuerza de misiles de Yemen obligaron este domingo a una formación de cazas enemigos a abandonar el espacio aéreo”.

Señaló que desde Saná lograron «neutralizar una escuadrilla de cazas enemigos, impidiendo que realizaran ataques aéreos en algunas provincias”.

La campaña yemení en apoyo a Gaza

Desde noviembre de 2023, Yemen ha efectuado una serie de operaciones en defensa del Palestina, que ha incluido ataques con drones y misiles contra objetivos vitales israelíes en los territorios palestinos ocupados, así como barcos vinculados a Tel Aviv en los mares que rodean la península arábiga, en respuesta al brutal genocidio que el régimen israelí ha desatado contra Gaza desde octubre de 2023.

La promesa de continuar estas operaciones hasta que cese la agresión y se levante el asedio sobre Gaza se mantiene firme por parte de Ansarolá, a pesar de los ataques recibidos en su propio territorio.