Denuncian que Israel dejó morir a niño palestino de 2 años tras 14 meses esperando permiso médico para salir de Gaza

«Israel cerró los pasos fronterizos y mató a mi hijo», denunció la madre del niño palestino que luchó contra un hígado agrandado y fiebre alta durante meses antes de su muerte.

Un niño palestino murió el domingo mientras esperaba que Israel aprobara su salida de Gaza para poder recibir un tratamiento médico, en medio de una crisis sanitaria que se registra en el enclave, como consecuencia de la guerra genocida perpetrada por el régimen sionista.

La familia del pequeño llamado Nidal Abu Rabeea declaró a la cadena Al Jazeera que aunque contaban con los documentos médicos aprobados para que pudiera ser atendido en el extranjero tuvieron que esperar por un lapso 14 meses para que se le permitiera salir del territorio en el que habitan 2,3 millones de palestinos, la mayoría de los cuales están desplazados.

«Israel cerró los pasos fronterizos y mató a mi hijo», afirmó Iman Hamdouna, la madre de Nidal , quien señaló que su hijo de dos años y medio, luchó contra un hígado agrandado y fiebre alta durante meses antes de su muerte.

Los hospitales de Gaza, que funcionan con una escasez crítica debido a las restricciones impuestas por Israel, no pudieron brindarle un tratamiento adecuado, mi tampoco están en condiciones de brindar ayudar a miles de otros palestinos enfermos y heridos que necesitan un mayor nivel de atención médica.

Según reveló el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Zaher al-Wahidi, un total de 1.360 pacientes han fallecido mientras esperaban para poder viajar y recibir tratamiento médico en el extranjero, desde el 7 de mayo de 2024, cuando Israel cerró el paso fronterizo de Rafah, la única puerta de Gaza al mundo exterior.

Según consignó Al Jazeera, actualmente miles de palestinos de la Franja solicitan atención médica urgente a través del paso fronterizo de Rafah, el cual fue parcialmente reabierto el pasado 2 de febrero. Sin embargo, se encuentran sometidos a las aprobaciones muy lentas y restringidas de Israel.

En una entrevista anterior con la cadena, al-Wahidi denunció que el régimen sionista «ha destruido deliberada y metódicamente el sistema sanitario», y señaló que Gaza se enfrenta a cinco retos: la casi ausencia de evacuaciones de pacientes, la falta de equipo médico, la escasez de medicamentos, la destrucción de instalaciones y la necesidad de personal sanitario.

A pesar del «alto el fuego» establecido pasado mes de octubre, bajo las órdenes del primer ministro Benjamín Netanyahu, Tel Aviv ha seguido atacando Gaza, matando hasta la fecha a más de 600 palestinos.

La hermana del niño también está gravemente enferma

Según el Ministerio de Salud, se registran más de 35. 000 pacientes con enfermedades crónicas en Gaza, mientras que otros miles han fallecido por causa de la devastación provocada por la agresión y bloqueo israelí.

Por ejemplo, antes del inicio de la guerra en octubre de 2023 había 1.244 pacientes renales en Gaza. Ahora esa cifra es de 622, según indicó al-Wahidi a Al Jazeera.

Mientras tanto, la lucha de la familia del pequeño Nidal continúa, ya que su hermana Rital Alaa Abou Rabeea, de un mes y medio, permanece en el hospital Al-Aqsa, en el centro de Gaza.

La niña, que nació un mes antes de la muerte de su hermano, también sufre de agrandamiento del hígado.

«Está enferma en el hospital Al-Aqsa. Mi hijo murió y temo perder a mi hija», afirmó su madre a la cadena.

Israel incumple los términos del alto al fuego

Según los términos del acuerdo de «alto al fuego» de octubre entre Israel y Hamás, las autoridades israelíes se comprometieron a reabrir el paso fronterizo sur de Rafah para evacuaciones médicas.

Aunque el acuerdo preveía la evacuación de 50 pacientes al día, las cifras reales están muy por debajo.

Según los datos facilitados por la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno de Gaza, entre el 2 y el 18 de febrero, 1.148 palestinos cruzaron la frontera de Rafah en ambas direcciones, frente a los 3.400 acordados para ese periodo.

En esos 16 días, un total de 640 personas salieron y 508 regresaron a Gaza, mientras que 26 palestinos fueron rechazados cuando intentaban salir del enclave.