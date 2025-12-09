Desde Chile a Gaza: “Palestina Grita”, la canción creada por un niño chileno que no se queda callada frente al genocidio

En un acto de solidaridad y empatía, BNJ, un niño chileno de 13 años dio vio vida a “Palestina Grita”, un potente himno de denuncia que no se queda callado ante el genocidio cometido por Israel en Gaza.

Todo comenzó en marzo de 2025 en la mente de BNJ quien profundamente conmovido por el dolor de los niños que habitan en el enclave palestino ideó un mensaje musical que permitiera despertar conciencia y humanidad

.Apoyándose en tecnología de IA para dar forma inicial a su idea, BNJ creó una composición cuya fuerza conmovió a quienes la escucharon, gracias a su fuerza musical y a la claridad de su llamado.

La potencia del mensaje llevó a dar un paso más ambicioso: transformar la idea en una producción musical profesional con una clara motivación humanitaria: «hacer algo por los niños de Gaza». Para ello, se convocó a un grupo de músicos de la escena local chilena, entre los que figuran: Zamiro (Spectro) en bajo, Gamal Eltit (Dorso) en guitarra, Sebastián Lifschitz (Dorso) en batería, y las voces de la cantante Marcela Perales y Pancho Rojas (Mandrácula), dando vida a una nueva agrupación musical bautizada como “AlaVida”.

El ensamble es notable no solo por su talento, sino por su significativa composición y la presencia de músicos de ascendencia árabe y judía en un mismo espacio creativo, erigiéndose como un poderoso símbolo de paz y unidad por sobre cualquier diferencia.

Este espíritu se refleja también en la instrumentación: la versión hard rock de ‘Palestina Grita’ incorpora el “Darbouka”, un instrumento tradicional árabe; mientras que el «Qanun» —un instrumento de cuerda pulsada— se incluyó en la versión acústica, añadiendo un matiz cultural profundamente emotivo.

La producción del videoclip del tema «Palestina Grita» estuvo a cargo de M Studio Producciones, liderado por Fernando Galaz, y la grabación y producción musical fue llevada a cabo por Zamiro y Gamal Eltit, con la colaboración de Alejandro Salinas de Digisound en la mezcla y masterización.

Ambas versiones de la canción ya están disponibles en todas las plataformas digitales y tuvieron una presentación estelar ante más de 600 personas en la Gala del Estadio Palestino de Santiago.

El proceso creativo generó una sinergia tan potente entre los artistas que el proyecto parece tener futuro más allá de este single, abriendo la puerta a futuras colaboraciones.

“Nos gustó hacer este trabajo y nos inspiró a pensar en la posibilidad de hacer más cosas juntos… incluso un disco”, señalaron los integrantes de“ AlaVida”.

Sin embargo, dejaron en claro que el foco actual está puesto en promocionar el videoclip de ‘Palestina Grita’ para aportar, desde el arte, un grano de arena a la toma de conciencia y esperanza respecto a lo que se vive en Gaza.

De este modo, la canción de un niño chileno, amplificada por el talento de músicos consagrados se convierte en un grito que atraviesa fronteras: un llamado a la humanidad, a la paz y a no permanecer en silencio frente al horror del genocidio en Gaza.

Conoce más de AlaVida en su Instagram @AlaVidaMusic y revisa el click de ‘Palestina Grita’ a continuación: