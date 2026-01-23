Gaza colapsa ante las lluvias: Bebés mueren por frío extremo e inundaciones sepultan campamentos

El enclave palestino sumido en una catástrofe humanitaria enfrenta un invierno implacable que ha cobrado al menos 21 vidas por hipotermia, ocho de ellas bebés. Cifras oficiales elevan el número total de fallecidos desde octubre de 2023 a 71.550, mientras la ONU advierte de una crisis alimentaria y de refugio sin precedentes.

La emergencia humanitaria en la Franja de Gaza ha entrado en una fase crítica con la llegada de las tormentas invernales, combinando la devastación de la guerra con una situación climática que los organismos de ayuda no pueden mitigar debido a las severas restricciones impuestas por Israel.

Según el más reciente informe de la Embajada del Estado de Palestina en Chile, con datos de agencias de la ONU e instituciones ocales, revela que las lluvias torrenciales y el frío extremo están causando estragos entre una población desplazada y sin acceso a alimentos.

Bebés mueren por hipotermia

El pasado sábado 18 de enero, la bebé Aisha al-Agha, de apenas 27 días de vida, falleció debido al frío extremo en un campamento de desplazados. Sin embargo su caso no es aislado, ya que fuentes médicas indican que el número de guaguas que han fallecido por hipotermia desde el comienzo del invierno en Gaza asciende a ocho; mientras que el total de muertes por frío extremo durante este invierno ya alcanza las 21 víctimas.

Las condiciones son inhumanas. Casi 800.000 personas —aproximadamente el 40% de la población de Gaza— viven actualmente en zonas peligrosas propensas a inundaciones. Las lluvias han sepultado campamentos improvisados.

«Fuentes sanitarias y locales advirtieron que alrededor de 127.000 de las 135.000 tiendas de campaña existentes en la Franja ya no son aptas para albergarse debido a la grave escasez de suministros para el invierno», señala el documento.

La situación se agrava por la destrucción previa, ya que los fuertes vientos también han provocado el derrumbe de edificios previamente dañados por los ataques israelíes, provocando la muerte de cuatro palestinos más.

El Ministerio de Salud de Gaza confirmó a CNN que, esta semana, al menos ocho palestinos murieron por estos derrumbes, la mitad de ellos bebés por hipotermia, «por falta de ropa de abrigo».

La respuesta internacional choca contra un muro de restricciones, instituciones como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU advirtió que «el apoyo para la preparación para el invierno sigue siendo extremamente limitado, alcanzando solo el 4% entre los adolescentes, incluidos los adolescentes con discapacidad».

Un vídeo adjunto al informe de la embajada denuncia que casi 10.000 camiones cargados de ayuda se encuentran en almacenes jordanos mientras Gaza sufre el frío y la lluvia.

Nearly 10,000 truckloads of aid are sitting in Jordanian warehouses while Gaza suffers in the cold and rain. The UN and JHCO are ready to move food, shelter, and medicine—but Israel is blocking large-scale delivery. Families in Gaza can’t wait. pic.twitter.com/UULzxV7fUq — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 15, 2026

«La ONU y la Organización Benéfica Hachemita de Jordania (JHCO) están listos para enviar alimentos, refugio y medicamentos, pero Israel bloquea la entrega a gran escala», indicó el reporte.

ONU advierte sobre el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza

Tras una visita a la Franja, Jorge Moreira da Silva, secretario General Adjunto de la ONU y director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, advirtió q, advirtió que la crisis humanitaria en Gaza se está deteriorando debido a la extensa destrucción, las severas condiciones invernales y las fuertes lluvias.

Indicó que se reportan daños significativos en viviendas, infraestructura y servicios esenciales, con más de 60 millones de toneladas de escombros esparcidos por la Franja y el desplazamiento prolongado y repetido de familias.

También señaló que el combustible sigue siendo crucial para servicios vitales, como la atención médica, el agua, el saneamiento y la distribución de alimentos, y pidió un mayor acceso humanitario, la reapertura de todos los cruces fronterizos, la facilitación de suministros esenciales y el restablecimiento de los servicios básicos.

Violencia y demoliciones a gran escala a pesar del «alto el fuego»

El informe del la Embajada de Palestina en Chike desglosa que, «a 102 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han asesinado a 445 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 1.287». La cifra total desde el 7 de octubre de 2023 alcanza los 71.550 mártires y 171.365 heridos.

The New York Times reportó que según el análisis de imágenes satelitale, más de 2.500 estructuras, incluyendo barrios residenciales enteros como Shuja’iyya en la ciudad de Gaza, han sido demolidas a pesar de las disposiciones del alto el fuego que suspenden la actividad militar.

Además, las fuerzas israelíes han expandido la llamada «Línea Amarilla», una zona de seguridad unilateral, «un promedio de casi 300 metros en Gaza en múltiples lugares», aumentando el riesgo para civiles.

Sesde octubre de 2025, se han documentado 69 incidentes de fuego israelí cerca de la “Línea Amarilla”, incluidos casos que resultaron en la muerte de civiles y niños, indicó el informe.

Crisis de desnutrición y un sistema educativo bajo asedio

La crisis alimentaria es otra bomba de tiempo. La ONU advierte sobre casi 95.000 casos de desnutrición aguda identificados durante el 2025, con 4.900 solo en el último mes.

En el ámbito educativo, la situación es alarmante. Aunque se habilitaron espacios para 268.000 niños, «as autoridades israelíes continúan bloqueando la entrada de material escolar bajo el argumento de que la educación no es una actividad crítica, una postura que Naciones Unidas ha rechazado tajantemente, reafirmando el derecho al aprendizaje.

Según James Elder, portavoz de UNICEF, ,más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego iniciado a principios de octubre de 2025, lo que equivale aproximadamente a un niño o niña fallecido cada día.

Elder dejó en claro que la cifra registrada —al menos 60 niños y 40 niñas— es parcial, ya que solo incluye casos verificados con detalle, y se estima que el número real es superior, con cientos de heridos adicionales.

A pesar de la reducción de bombardeos, persisten ataques aislados y severas restricciones por parte de Tel Aviv al ingreso de suministros esenciales, como medicamentos, combustible y piezas para sistemas de agua y saneamiento, manteniendo una situación de riesgo extremo para la infancia.

En medio del alto al fuego decretado en octubre de 2025, la vida de los niños sigue marcada por el miedo, el trauma psicológico no atendido y condiciones precarias.

Al respecto, UNICEF advirtió que un alto el fuego que no detenga completamente la muerte de menores es insuficiente y urge un acceso humanitario pleno, evacuaciones médicas masivas y el fin definitivo de la violencia contra la infancia en Gaza.

Cisjordania ocupada: la represión y la expansión de asentamientos continúan

El informe no olvida la otra parte del territorio palestino. En Cisjordania, las cifras desde octubre de 2023 son igualmente graves: 1.107 mártires, 11.525 heridos y más de 11.100 detenidos en cárceles israelíes, incluidos más de 350 niños y 49 mujeres.

Las operaciones militares son diarias y «durante un asalto militar a la aldea de Al-Mughayyir, al este de Ramallah, las FOI mataron a tiros a Mohammed Na’san, de 14 años», relató el documento.

Además, al menos 25.000 estudiantes de Jerusalén Este ocupada están en huelga tras la decisión israelí de restringir el acceso a profesores provenientes de Cisjordania, una medida denunciada como un ataque al derecho a la educación y a la identidad palestina.

Puedes acceder al reporte de la Embajada de Palestina en Chile a través de este enlace.