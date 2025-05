Gaza sigue esperando la ayuda humanitaria mientras Israel enfrenta un «tsunami diplomático que empeora»

Este miércoles los palestinos de Gaza continúan esperando la prometida llegada de ayuda humanitaria, mientras crece la presión internacional sobre el Gobierno israelí para que permita que ingrese al enclave alimentos y suministros claves para una población al borde de la hambruna tras 11 semanas de bloqueo.

El pasado domingo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que iba a permitir la entrada de «ayuda humanitaria» a Gaza, desde el bloqueo total que impuso el pasado 2 de marzo a los alimentos, medicinas, agua y combustible que son esenciales para la vida de más de dos millones de palestinos, que son víctima de constantes agresiones y violaciones a los derechos humanos desde el 7 de octubre de 2023.

Según cifras militares israelíes, alrededor de 100 camiones de ayuda habían entrado en Gaza desde el lunes.

Sin embargo, los alimentos no están llegando a Gaza, la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA) de Naciones Unidas informó el martes en una rueda de prensa realizada en Ginebra, Suiza, que habían logrado permiso de las autoridades israelíes para la entrada de camiones con suministros al enclave.

Aunque en un primer momento, cinco camiones lograron cruzaron por el paso de Kerem Shalom, posteriormente Tel Aviv no autorizó a las agencias recoger su contenido de inmediato.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, señaló que un equipo «esperó varias horas» a que Israel les permitiera acceder a la zona, pero «desafortunadamente, no pudieron llevar esos suministros a nuestro almacén».

La BBC confirmó esta información, e indicó que «desde ayer (martes), los camiones están esperando y esperando y esta mañana la situación es la misma».

El corresponsal de este medio, Rushdi Abualouf, relató que «los mercados, están casi vacíos, no hay frutas, ni verduras, ni carne», en una tierra atacada por tierra, mar y aire desde hace 17 meses.

«Y lo más importante, no hay combustible para los generadores del hospital. No llegan medicamentos. El 25% del agua de Gaza está contaminada y no es potable. Así que la situación sigue siendo muy catastrófica», describió.

Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que el volumen de ayuda que Israel permitió suministrar no es ni de lejos suficiente para una población de 2,4 millones de personas, y calificó la decisión de «cortina de humo» mientras el asedio a Gaza «continúa».

«La decisión de las autoridades israelíes de permitir [la entrada de] una cantidad de ayuda ridículamente insuficiente en Gaza, después de meses de asedio (…) muestra su intención de evitar la acusación de matar de hambre a la gente en Gaza, aunque de hecho los dejan a penas sobrevivir», declaró en un comunicado Pascale Coissard, coordinadora de urgencias de MSF en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Según el director la red de ONG palestinas en Gaza, Amjad Al Shawa, Israel «está causando retrasos en la entrada de los camiones en la Franja de Gaza» y está «intentando evadir la presión internacional afirmando falsamente que ha permitido entrar ayuda».

En la misma línea, Abdel-Nasser al-Ajramy, jefe de la sociedad de propietarios de panaderías del enclave, dijo que al menos 25 panaderías a las que se había informado que recibirían harina del Programa Mundial de Alimentos no han recibido los insumos, por lo que no hay alivio para el hambre de las personas que esperaban comida.

«No hay harina, ni comida, ni agua», afirmó Sabah Warsh Agha, a la agencia Reuters.

Esta mujer de 67 años de la ciudad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza, se encuentra refugiada en un grupo de tiendas de campaña y describió el duro escenario que enfrentan.ç

«Antes obteníamos agua de la bomba, ahora la bomba ha dejado de funcionar. No hay gasóleo ni gasolina», relató.

Israel enfrenta “un tsunami que empeora”

El Gobierno de Israel se encuentra en medio de un «tsunami diplomático real que solo empeorará”, publicó este miércoles el periódico hebreo Yedioth Ahronoth, citando a un diplomático no identificado de la cancillería del régimen sionista.

“Nos encontramos en la peor situación posible y el mundo no está de nuestro lado. Nadie quiere mantener relaciones con Israel”, indicó la fuente, citada de forma anónima.

De acuerdo con el diplomático, desde octubre de 2023 el mundo no ha visto otra cosa que “niños palestinos asesinados y casas reducidas a escombros”.

Incluso, criticó que Israel no ofrece “ninguna solución” ni plan para el día después, solo muerte y destrucción.

Según esta fuente, el régimen sionista enfrenta “un boicot silencioso, que se expandirá e intensificará”, consignó HispanTV.

El recrudecimiento del asalto a Gaza desde marzo, tras un alto el fuego de dos meses, ha suscitado la condena de países que durante mucho tiempo se habían mostrado cautos a la hora de expresar críticas abiertas a Tel Aviv.

La presión de aliados cercanos sobre Israel ha incrementado tras el bloqueo de suministros en Gaza, que se prolonga desde marzo, provocando alertas de hambruna.

Incluso Estados Unidos (EE.UU.), el más firme aliado de Netanyahu, ha expresado preocupación por la crisis alimentaria en Gaza.

De hecho, la semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que hay mucha gente pasando hambre en Gaza,

Por su parte, Reino Unido, Francia y Canadá condenaron el lunes al gabinete del premier israelí por sus “acciones atroces” en el asediado enclave palestino.

El martes, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, informó de que Londres suspendía las negociaciones de libre comercio con Israel, convocó a su embajador e impuso nuevas sanciones a asentamientos en Cisjordania.

Mientras tanto, la Unión Europea (UE) anunció que revisaría su relación con Israel, con el jefe de política exterior de la UE calificando la situación en Gaza de “catastrófica”.

Cabe recordar que la cifra de palestinos asesinados por la agresión genocida sionista contra Gaza desde el 7 de octubre asciende a 53.573, la mayoría mujeres y niños, mientras que al menos 121.398 civiles han resultado heridos.