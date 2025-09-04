Genocidio en Gaza: reportan 46 palestinos muertos en ataques israelíes, entre ellos mujeres y niños

La ofensiva militar israelí sigue causando un genocidio en Gaza. Una nueva masacre registrada el miércoles dejó un saldo preliminar de 46 palestinos asesinados, entre ellos niños y mujeres.

De acuerdo con el reporte del corresponsal de Al Mayadeen, aviones y artillería del régimen sionista perpetraron bombardearon contra viviendas ubicadas en el barrio de Sheikh Radwan, al noroeste de Gaza, asesinando a 10 civiles, mientras que decenas muestran heridas graves.

A la par, la arremetida israelí alcanzó a desplazados cerca de la zona del puente en Sheikh Radwan, mientras una casa cercana al Club Al-Hilal, en la calle Al-Nafaq, fue destruida por las fuerzas de ocupación

En el sur de la Franja, el fuego israelí impactó las granjas de Fattouh, en Khan Yunis, causando la muerte de dos mujeres y lesionando a otros ocho civiles.

Estos bombardeos se producen en medio una crisis humanitaria que ha generado hambruna n la población y llevado al colapso total del sistema sanitario del enclave.

Más de 1.000 asesinados durante operación terrestre en Gaza

Desde el pasado 13 de agosto, la situación se ha hecho más grave a partir de la nueva operación terrestre perpetrada por Israel contra la ciudad de Gaza que ha dejado un saldo de 1.100 personas asesinadas mientras que 6.000 resultaron heridos en tres semanas.

Un informe al que tuvo acceso Al Mayadeen, reveló que se han detonado más de 100 robots con trampas explosivas en zonas residenciales y se han ejecutado 70 ataques aéreos directos contra viviendas civiles.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de Gaza, en las últimas horas los hospitales recibieron 113 fallecidos y 304 heridos y lesionados.

El balance total de víctimas registradas por la agresión del régimen sionistas que arreció desde el 7 de octubre de 2023 se ubica en 63.746 decesos y 161.245 lacerados.

Desde el 18 de marzo de 2025, 11.615 personas han sido asesinadas y 49.204 resultaron heridas.

Además, según el Ministerio de Salud de Gaza, la violencia contra convoyes y almacenes de ayuda humanitaria ha provocado 2.339 caídos y más de 17.70 heridos,

*Foto destacada: Al Mayadeen.