Genocidio en Gaza: Salud palestina cifra casi 2 mil muertos y heridos desde el “alto al fuego” de octubre

El total de víctimas de la agresión que mantiene Israel contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ascendió a 71.795 fallecidos y 171.551 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

Aunque rige un “alto al fuego” desde el 11 de octubre de 2025, los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza no se han detenido. El Ministerio de Salud del enclave palestino informó que cerca de dos mil personas han sido asesinadas o heridas como consecuencia de las continuas violaciones por parte de Israel.

El reporte estadístico diario del organismo sanitario, detalló que, tan solo en las últimas 24 horas, los hospitales recibieron a 26 muertos y 68 heridos como consecuencia de la persistente agresión israelí-

La situación es descrita por las autoridades sanitarias como caótica y de extrema precariedad ya que varias víctimas de los bombardeos continúan bajo los escombros y en vías públicas, debido a la imposibilidad de que los equipos de ambulancias y de la defensa civil accedan a las zonas afectadas y de difícil acceso por los ataques previos lanzados por el régimen sionista.

Esta incapacidad para recuperar a los heridos y fallecidos no solo incrementa el dolor de las familias, sino que también sugiere que las cifras oficiales podrían ser considerablemente menores a la realidad.

Según el reporte del Ministerio de Salud, desde el pasado 11 de octubre, el balance aumentó a 523 asesinados y mil 433 heridos, además de 715 cuerpos recuperados de entre los escombros.

Cabe recordar que el acuerdo anunciado hace tres meses por Khalil al-Hayya, dirigente de Hamas en Gaza y jefe de la delegación negociadora, con el que se pondría fin a la agresión contra el pueblo palestino por parte de Israel, estableció entre sus puntos: un alto al fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y el intercambio de prisioneros.

Sin embargo, desde el inicio esta tregua no ha sido respetada por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha ordenado seguir con las agresiones contra el pueblo palestino en Gaza.

Saldo devastador desde octubre de 2023

Las cifras acumuladas desde el inicio de la agresión israelí el 7 de octubre de 2023 muestran la dimensión del impacto en la población de Gaza. Según los datos oficiales, el balance asciende a 71.795 personas fallecidas y 171.551 heridas en ese periodo, en su mayoría mujeres y niños, consignó Al Mayadeen.

Mientras el mundo observa el frágil acuerdo de alto al fuego que entró en vigor hace 115 días,, el ejército de Israel continúa incurriendo en violaciones del alto el fuego en diversas zonas de Gaza, dejando en evidencia que la violencia no ha cesado, En las últimas 24 horas, estas acciones cobraron la vida de tres civiles en distintos puntos del enclave: uno en Rafah, al sur; otro en las inmediaciones del valle de Gaza; y un tercero cuyo cuerpo fue recuperado por la defensa civil de entre los restos de la comisaría de Sheikh Radwan, bombardeada el pasado sábado.

Durante el mismo período también se reportaron fuertes explosiones causadas por la demolición de edificios residenciales en áreas bajo control israelí en Rafah y Khan Yunis

A la par, blindados israelíes abrieron fuego contra el centro de Khan Yunis, al este del campamento de Al-Bureij y en las cercanías de Juhor ad-Dik, en el centro de Gaza.

La violencia incluso alcanza los precarios refugios de los desplazados donde también se registraron disparos que tuvieron como objetivos las tiendas de campaña de desplazados en la antigua calle Gaza, al este de Jabalia, en el norte del territorio.

Según Al Mayadeen,, los drones israelíes sobrevolaron la frontera oriental y el espacio aéreo de la ciudad de Gaza.

Estas agresiones por parte del ejército israelí se producen mientras sigue vigente una tregua que, en los hechos, no ha significado el fin de los ataques ni del conteo de víctimas en la Franja de Gaza.