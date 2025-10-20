La tregua no se cumple: Gaza denuncia 57 muertos y 158 heridos por bombardeos israelíes

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza anunció este lunes la recepción de 57 muertos y 158 heridos en los hospitales locales durante las últimas 24 horas, una cifra que evidencia la continuidad de los ataques lanzados por Tel Aviv a pesar de los acuerdos de alto al fuego entre el gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

De acuerdo con el reporte de la institución sanitaria, 45 de las víctimas murieron en ataques directos y 12 durante operaciones de recuperación de cuerpos, subrayando el peligro extremo que enfrentan aquellos que intentan rescatar a los fallecidos.

Asimismo, advirtió que gran cantidad de los restos de los mártires permanecen atrapados bajo los escombros o en las calles, donde los equipos de defensa civil y las ambulancias no han podido acceder como consecuencia de la intensidad de los constantes bombardeos perpetrados por el régimen sionista.

Con estas nuevas víctimas, el balance total de la guerra de genocidio israelí contra Gaza que arreció a partir de octubre de 2023, asciende a 68 mil 216 personas asesinadas, en su mayoría mujeres y niños, y 170 mil 361 heridos.

Más de 80 violaciones de Israel al alto al fuego

En paralelo, desde la Oficina Gubernamental de Información en Gaza emitieron un duro informe acusando a Israel de haber cometido 80 violaciones desde el anuncio del fin de la guerra, lo que catalogaron como una flagrante transgresión de la resolución de alto al fuego y del derecho internacional humanitario.

Cabe recordar que el acuerdo anunciado por Khalil al-Hayya, dirigente de Hamas en Gaza y jefe de la delegación negociadora, con el que se pondría fin a la agresión contra el pueblo palestino por parte de Israel, estableció entre sus puntos: un alto al fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y el intercambio de prisioneros.

Según el documento, las violaciones cometidas por Tel Aviv no se limitan a bombardeos aéreos o artilleros, sino que incluyen operaciones terrestres y navales.

«Entre las agresiones más recientes, se reportó el martirio de dos palestinos en el barrio de Tuffah, al este de la ciudad de Gaza, tras disparos de las fuerzas israelíes en la zona de Al-Shaaf», consignó Al Mayadeen.

Eate hecho fue confirmado por una fuente médica del Hospital Bautista, quien indicó que ambas víctimas fallecieron por fuego, mientras lanchas de guerra israelíes se encontraban bombardeando el litoral y otros vehículos de l régimen sionista habrían fuego desde el este de la ciudad.

Hospitales al límite y ataques a civiles

La infraestructura sanitaria, ya al borde del colapso tras meses de conflicto, continúa recibiendo un flujo constante de heridos. El Hospital Al-Awda, ubicado en el centro de la Franja, se encuentra entre los más afectados e informó que durante las últimas 24 horas recibió 24 fallecidos y 74 heridos, como consecuencia de ataques israelíes perpetrados contra campamentos civiles en el centro de Gaza.

La violencia no se concentró en una sola área, sino que se diseminó por todo el enclave costero. Fuentes médicas citadas por Al Mayadeen reportaron que 44 palestinos fueron asaesinados en distintos puntos del enclave, por causa del fuego de artillería israelí.

*Foto destacada: Al Mayadeen.