“Me violaron durante un registro”: periodista de la Flotilla rompe el silencio y denuncia agresión sexual de fuerzas israelíes

En un desgarrador testimonio que conmociona a la comunidad internacional, la periodista alemana Anna Liedtke, de 25 años, rompió el silencio para denunciar que fue violada por las fuerzas israelíes mientras estuvo detenida durante cinco días, tras la interceptación del barco humanitario «Conscience» de la Flotilla de la Libertad que se dirigía a Gaza, que ocurrió en octubre de 2025, justo a unas 100 millas náuticas de la costa del enclave Palestino.

Relató que los activistas fueron trasladados a diferentes prisiones y, durante los registros corporales, ella sufrió el abuso.

«Nos trasladaron de una prisión a otra y, durante los registros corporales, me violaron», afirmó Liedtke en su primer testimonio público.

La periodista describió el abuso como parte de «un abuso más amplio y sistémico, y no como un caso aislado».

Liedtke explicó su decisión de no seguir callando se debió a su interés en visibilizar los casos de todas las víctimas palestinas de agresión sexual a manos de fuerzas israelíes.»

Decidí hacerlo en nombre de otras mujeres que han sufrido violencia sexual y tortura sexual en las cárceles», incluidas aquellas que «siguen encarceladas», dijo.

«Fuimos trasladadas por Israel de una prisión a otra, me desnudaron y fui violada por soldados sionistas, lo denuncio por todas las mujeres que sufrieron violencia y torturas sexuales en las prisiones de Israel. No consiguieron doblegarme», enfatizó.

En un mensaje directo a las autoridades israelíes planteó que «los Estados sionistas, sus cárceles y sus guardias deberían avergonzarse».+

Asimismo, dejó en claro que la violación formó parte de un patrón más amplio y sistemático de abusos, y no de un hecho aislado.

La joven periodista conectó su experiencia personal con testimonios previos de víctimas de agresiones sexuales por parte de las fuerzas israelíes en las cárceles.

«En un par de ocasiones escuchamos a presos palestinos, especialmente a mujeres, hablar sobre la situación en las prisiones sionistas», señaló.

In a shocking testimony, German journalist and activist Anna Liedtke says Israeli soldiers raped her after she was abducted from an international aid ship bound for Gaza earlier this year. pic.twitter.com/g74Tt46aYH — Quds News Network (@QudsNen) December 27, 2025

Detención de la Flotilla y patrón sistemático de abusos



La Flotilla de la Libertad, conformada por barcos de activistas internacionales, intentaba romper el bloqueo a Gaza impuesto por Israel cuando fue interceptada por fuerzas militares israelíes. Todos los activistas a bordo fueron detenidos, aunque la mayoría fueron liberados y deportados días después. Liedtke permaneció bajo custodia israelí durante cinco días antes de ser deportada a Alemania.



El testimonio de la periodista no es un caso aislado según documentación de organizaciones de derechos humanos.

En agosto de 2024, la organización israelí B’Tselem publicó un informe titulado «Bienvenidos al infierno», donde detallaba abusos físicos, psicológicos y sexuales infligidos a palestinos detenidos por Israel. El informe describía el sistema penitenciario israelí como una «red de campos de tortura» donde se practicaba el «uso reiterado de violencia sexual», incluyendo «violencia sexual colectiva y agresiones cometidas por un grupo de guardias de prisiones o soldados».

Desde las Naciones Unidas se han pronunciado sobre estos abusos. A principios de 2025, una investigación del organismo acusó a Israel de utilizar la tortura sexual y la violación como «método de guerra… para desestabilizar, dominar, oprimir y destruir al pueblo palestino».

Según grupos de defensa de presos palestinos, más de 90 detenidos palestinos han muerto en prisiones israelíes desde el inicio de lo que califican como «la guerra genocida de Israel contra Gaza en octubre de 2023».

Estas organizaciones advierten que la cifra real podría ser «mucho mayor» y que todas las muertes habrían sido consecuencia de «torturas, agresiones, negligencia médica deliberada o desnutrición».

Evidencia audiovisual y reacciones

El año pasado, el Canal 12 de Israel difundió un video filtrado que parecía mostrar a soldados israelíes agrediendo sexualmente a un detenido palestino, generando controversia dentro del propio país aunque sin consecuencias judiciales significativas hasta la fecha.



La denuncia de Liedtke ha generado preguntas sobre la cobertura mediática de estos hechos en medios occidentales. Activistas cuestionan: «¿En cuántos medios occidentales han podido ver esta declaración denunciando este brutal crimen de ‘Israel’? ¿Dónde quedó ese ‘progresismo’ del que tanto hace gala Occidente, que tanto dicen luchar por los derechos de las mujeres (solo cuando les interesa)?».

Anna Liedtke, periodista alemana que… pic.twitter.com/GkcF0pntup — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) December 29, 2025

La valentía de Liedtke al romper el silencio pone nuevamente en primer plano la situación de los detenidos bajo custodia israelí y plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad de la comunidad internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos en medio de conflictos.