Misiles sobre la diplomacia: Israel lanza ataque en Doha mientras se discutía la tregua con Hamas

En una acción que podría tener repercusiones geopolíticas incalculables, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este martes un ataque aéreo sin precedentes en el corazón de Doha, la capital de Qatar, apuntando directamente al alto mando del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), en el preciso instante en que su delegación negociadora discutía una propuesta de alto al fuego mediada por Estados Unidos.

El ataque, ejecutado en coordinación con el servicio de seguridad interno Shin Bet y denominado «Operación Cima de Fuego» por las autoridades del régimen sionista, sumió a la diplomacia internacional en una crisis, al trasladar el conflicto del campo de batalla de Gaza a un país que actúa como mediador clave.

Según un comunicado oficial del ejército israelí, el objetivo del ataque fueron dirigentes de primera línea del comando de Hamas, acusados de dirigir las operaciones del movimiento durante años y de ser responsables directos de los hechos registrados el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, medios israelíes, específicamente el Canal 12, precisaron que la ofensiva apuntó con extrema precisión a la misma delegación negociadora de Hamas que en esos momentos se encontraba en Doha analizando la más reciente propuesta de mediación presentada por Washington— aliado de Tel Aviv—, para lograr un cese de las hostilidades en Gaza.

No obstante, la estación televisiva, citando a un funcionario israelí, señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde al ataque contra los líderes de Hamas.

«Los estadounidenses controlan el espacio aéreo qatarí y, por lo tanto, «Israel» debe coordinarse con ellos», afirmó.

Testigos en el terreno y reportes de la agencia Reuters confirmaron la violencia del impacto. al registrarse fuertes explosiones en la capital qatarí y una densa columna de humo elevándose sobre el barrio de Katara.

En redes sociales, circulan videos que muestran el alcance del bombardeo israelí.

Senior Israeli 🇮🇱 told Barak Ravid that the explosion in Doha 🇶🇦 is an assassination operation against Hamas leaders



Several blasts were heard in Qatar's Doha on Tuesday, Reuters witnesses said.



Smoke was seen rising over the Katara District in the capital, an eyewitness said… https://t.co/6Kd1mOEZvT pic.twitter.com/cs1BGEHLG8 — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 9, 2025

Cabe señalar que una fuente consultada por Al Mayadeen indicó que la delegación negociadora de Hamas sobrevivió al intento de asesinato israelí en Doha, luego de que aviones del régimen sionista lanzaran el taque, específicamente, contra la sede del Movimiento en la capital catarí.

Asimismo, consignó otro funcionario israelí declaró al Canal 13 que el ataque se ejecutó a los líderes de Hamas en Qatar, incluyendo a Khalil al-Hayya, considerado el líder interino de Hamás, tras haber formado parte del quinteto (cinco miembros) que componía la cúpula de Hamás tras el asesinato de Yahya Sinwar en octubre de 2024;a sí como de Zaher Jabarin, quien se ocupa de dirigir las finanzas de Hama.

Al Mayadeen destacó que previo al ataque israelí en Doha, el Movimiento de Resistencia Islámica había ratificado «su compromiso y adhesión con el acuerdo anunciado el pasado 18 de agosto junto a otras facciones palestinas, en respuesta a la propuesta de los mediadores para un alto al fuego en Gaza».

Qatar acusa a Israel de violar «todas las leyes y normas internacionales»

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar emitió un comunicado condenando en los términos más enérgicos posibles el ataque contra residencias donde viven varios miembros del Buró Político del movimiento Hamas en Doha», acusando a Tel Aviv de violar «todas las leyes y normas internacionales».

El portavoz de la Cancillería del país árabe, Majed Al-Ansari, calificó de «cobarde» y «criminal» la acción bélica, señalando que constituye «una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes».

El vocero dejó en claro que Doha «no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía» y anunció que se ha abierto una investigación «al más alto nivel».