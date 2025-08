Netanyahu planea ocupación total de Gaza pese a advertencias de desastre humanitario y muerte de rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planea llevar a cabo una ocupación militar total de la Franja de Gaza, según revelaron altos funcionarios de su gobierno.

La medida, justificada como necesaria para erradicar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha desatado una ola de críticas por el riesgo de una catástrofe humanitaria, la posible muerte de rehenes israelíes y el aislamiento diplomático de Tel Aviv.

Netanyahu habría convocado para este martes una reunión del Gabinete de Seguridad con la intención de «ir a por la ocupación total de la Franja de Gaza», tal y como indicó un alto funcionario en un encuentro con la prensa israelí.

«La suerte está echada: vamos a ocupar por completo la Franja de Gaza», afirmó, según recogió el diario Yedioth Ahronoth.

Esta información habría sido confirmada a la agencia EFE por fuentes de la oficina del líder del gobierno israelí.

«El primer ministro convocará mañana (por este martes) un debate sobre seguridad sobre la continuación de los combates y su expansión a zonas donde se teme que haya rehenes. Las fuerzas de seguridad se oponen a las maniobras en lugares donde se encuentran retenidos, por temor a causarles daño», señaló un comunicado al que tuvo acceso EFE.

«La decisión ha sido tomada: Israel va a ocupar la Franja de Gaza», reportó por su parte el medio israelí Channel 12, citando a fuentes cuyos nombres no fueron mencionados.

«Hamás no liberará a más rehenes sin una rendición completa, y nosotros no nos rendiremos. Si no actuamos ahora, los rehenes morirán de hambre y Gaza permanecerá bajo el control de Hamás», declararon los funcionarios.

El diario The Israel Times publicó que Netanyahu está decidido a tomar esa medida “a pesar de las dudas de las Fuerzas de Defensa de Israel” y la fuerte presión internacional para que cesen los combates.

Al respecto, consignó que la oficina del premier transmitió el siguiente mensaje al Jefe del Estado Mayor, teniente General Eyal Zamir, según el Post: “Si esto no le conviene, entonces debe dimitir”.

La prensa local señaló que Zamir había cancelado la visita que tenía programada a Estados Unidos.

La decisión de Netanyahu supondrá que el ejército del régimen sionista amplíe sus operaciones a todo el enclave, incluyendo zonas que había evitado operar hasta ahora, ya que incluyen los campamentos centrales donde se encuentran los rehenes israelíes de Hamás, según informaron el lunes i24NEWS, The Jerusalem Post, Channel 12 y Ynet.

De acuerdo con los altos funcionarios citados, «habrá actividad en las zonas donde se mantienen rehenes»

La decisión del régimen sionista de llevar a cabo una ocupación militar total de la Franja de Gaza, se produce tras meses de conversaciones vacilantes en Qatar entre Israel y Hamás, mientras los mediadores se esfuerzan por superar los obstáculos de ambas partes y alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, ante el deterioro de la situación humanitaria en el enclave.

Alertan sobre «acción destructiva» de Netanyahu

Por su parte, RT recogió las declaraciones del diputado Gilad Kariv, miembro de la Knéset por el Partido Laborista, quien arremetió contra la medida impulsada por Nteanyahu, calificándola de «acción destructiva».

«Una ocupación total de la Franja es una sentencia de muerte para los rehenes vivos y un desastre de seguridad, humanitario y diplomático. El Gobierno de la desolación carece de legitimidad pública para esta acción, y de autoridad moral para convertir la guerra por el botín en una guerra permanente. Exhorto al jefe del Estado Mayor a que aclare su postura al respecto ante la opinión pública y a que dicte las reglas, si el Gobierno arrastra a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a esta acción destructiva», denunció.

Según publicó Channel 12, el Jefe del Estado Mayor, teniente General Eyal Zamir, aparte de cancelar su viaje a Estados Unidos , decidió reducir el tamaño del ejército permanente y aliviar la carga de las tropas agotada, lo que confirmaría la creciente tensión entre los líderes políticos de Israel y el mando militar.

De acuerdo con este medio, la medida fue interpretada como una respuesta sutil pero contundente a las amenazas políticas contra su mandato.

Tras revelarse las intenciones Netanyahu, el ejército israelí respondió con un comunicado en el que anunciaba la cancelación de la extensión del servicio hasta ahora en vigor de las tropas terrestres regulares a partir de 2025.

«Se ha decidido dar a los soldados algo de espacio para respirar, a la luz de los intensos combates en distintos sectores de las fuerzas armadas en los últimos dos años», indicó el texto.

«Las decisiones fueron tomadas por el Jefe del Estado Mayor, preocupado por la calidad del servicio de los combatientes y el fortalecimiento de sus derechos, en vista de su contribución a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Estado de Israel», planteó el comunicado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, expresó este martes su respaldo a Zamir frente a las presiones de Netanyahu.

“El jefe del Estado Mayor debe expresar su opinión profesional de forma clara e inequívoca ante la cúpula política”, afirmó Saar, quien subrayó que Zamir “no está obligado a aclarar la subordinación de la cúpula militar a las decisiones del Gobierno, ya que esto es evidente, sobre todo para alguien que ha servido al país en uniforme durante décadas”.

Apoyo de Trump

Según publicó Ynet, Benjamín Netanyahu habría recibido el visto bueno del presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar «una operación contra Hamás».

Después de la visita del enviado especial Steve Witkoff durante el fin de semana, «Washington y Jerusalén han coincidido en que la organización no quiere un acuerdo».

Según DW, el premier israelí anunció su intención de celebrar una reunión especial del gabinete a finales de esta semana para tomar decisiones sobre el futuro de la guerra contra Gaza.

«Daré instrucciones al Ejército para que alcance los tres objetivos que nos hemos fijado: Derrotar al enemigo, liberar a los rehenes y garantizar que Gaza deje de suponer una amenaza para la seguridad de Israel», adelantó.