Más del 93% de las escuelas en Gaza han sido dañadas o destruidas por los bombardeos de Israel, mientras el costo humano alcanzó cifras desgarradoras con 18.182 estudiantes y 782 docentes asesinados entre Gaza y Cisjordania.

Estudio de la U. de Cambridge documentó agresión sistemática contra el sistema educativo y el derecho al aprendizaje de los niños palestinos
Un estudio desarrollado por la Universidad de Cambridge, con la colaboración de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, documentó la agresión sistemática contra el sistema educativo y el derecho al aprendizaje de las niñas y niños palestinos.

De acuerdo a lo informado, más del 93% de las escuelas en Gaza han sido dañadas o destruidas por los bombardeos de Israel, mientras el costo humano alcanzó cifras desgarradoras con 18.182 estudiantes y 782 docentes asesinados entre Gaza y Cisjordania.

«Esta violencia se suma a una asfixia operativa constante: 1.742 retrasos en puestos de control que impiden el acceso a clases, 78 órdenes de demolición de escuelas y constantes ataques de colonos y fuerzas militares dentro de los recintos educativos», señalaron desde la embajada de Palestina en Chile.

Para la representación diplomática, «estos datos no son incidentes aislados, representan un esfuerzo deliberado por vulnerar el capital intelectual y el futuro de nuestro pueblo. El derecho a una educación segura y libre de violencia es inalienable y debe ser garantizado por la comunidad internacional», puntualizaron.

Revisa el informe completo AQUÍ

