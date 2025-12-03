Tianqi activa orden de no innovar para el acuerdo SQM-Codelco

Una «bomba de tiempo» para desactivar el Acuerdo SQM-Codelco por el litio , es el movimiento legal del grupo chino Tianqi Lithium, solicitando a la Corte Suprema una orden de no innovar (ONI) . Si la acción prospera podría tener consecuencias profundas y duraderas para la alianza estratégica, el mercado del litio y la credibilidad institucional de Chile.

Si la Corte Suprema acoge el recurso de Tianqi y decreta la suspensión del acuerdo -o, en un escenario aún más crítico, si el pacto avanza y posteriormente la Justicia lo declara nulo-, las consecuencias se desplegarían en varios frentes:

1. Parálisis operativa y pérdida de ventana de oportunidad crítica

El acuerdo Codelco-SQM tiene un cronograma ajustadísimo, vinculado al término del contrato de SQM con Corfo en 2030. La orden de no innovar, de ser decretada, congelaría indefinidamente (mientras dure el litigio, que podría extenderse años) la «sucesión de actos complejos» necesarios para la transición: enajenación de activos, modificaciones societarias y consultas estatales. Este retraso pondría en grave riesgo la continuidad operativa del Salar de Atacama post-2030, generando incertidumbre en los mercados globales, en los clientes y en las proyecciones de producción de litio chileno.

2. Un terremoto en la seguridad jurídica y el Gobierno Corporativo

La tesis de Tianqi es nuclear pues alega que la aprobación del directorio de SQM, avalada por la CMF, es insuficiente y que se debió convocar a junta de accionistas. Si la Suprema le da la razón a posteriori, se crearía un precedente devastador: actos de altísimo valor y complejidad, ejecutados de buena fe por el Estado (Codelco) y una empresa, podrían ser declarados «nulos de nulidad absoluta». Esto no solo invalidaría la transacción, sino que sembraría una inseguridad jurídica paralizante para futuras inversiones de gran escala en Chile, al cuestionar los mecanismos de autorización de la CMF y los límites del gobierno corporativo.

3. Un escenario de «Hechos Consumados» imposibles de revertir

Este es el núcleo del argumento de Tianqi y su advertencia más creíble. Si Codelco y SQM, confiados en las autorizaciones vigentes, avanzan en la integración de sus operaciones en el Salar (fusionando filiales, compartiendo tecnología, invirtiendo en infraestructura común) y luego un fallo judicial ordena deshacerlo, el daño sería catastrófico. Como señalan sus abogados, sería «extremadamente difícil de revertir, o incluso imposible». Se generaría un caos operativo y legal de proporciones, con potenciales demandas multimillonarias por daños entre todas las partes involucradas, incluido el Estado.

4. Fortalecimiento de la posición de Tianqi para una renegociación

Más allá del litigio, el objetivo estratégico de Tianqi es claro, tener un asiento en la mesa. Lograr la ONI o, en el mejor de los casos para ellos, un fallo favorable, les otorgaría un poder de veto o una palanca de negociación formidable. Podrían forzar a SQM y Codelco a renegociar los términos de la asociación, exigiendo condiciones financieras más favorables o una injerencia operativa mayor en la nueva entidad, distorsionando la arquitectura original del pacto diseñado por el ex yerno de Pinochet y el estudio de abogados Carey representando al Estado.

5. Impacto geopolítico y en la percepción de mercado

La persistencia de este litigio, escalado a la Corte Suprema, proyecta una imagen de fragilidad en la capacidad de Chile para ejecutar sus proyectos estratégicos en recursos críticos. Mientras países como Argentina o Australia avanzan rápidamente en la expansión de su producción de litio, un escenario de parálisis judicial en Atacama beneficiaría directamente a sus competidores. Además, internacionaliza una disputa comercial que se pudo resolver de manera local actuando como caballeros.

Ahora el desafío para Pacheco y Ponce ,es doble, pues deberán preparar una defensa legal robusta que reafirme la validez de las autorizaciones de la CMF, mientras evalúan, en paralelo, planes de contingencia para el escenario de un retraso judicial prolongado. El riesgo de que se ejecuten actos «imposibles de revertir» es real, y la presión por avanzar choca frontalmente con la advertencia de nulidad absoluta.

