Adele se vuelve viral tras lucir una bandera de Chile en un concierto en EEUU

La cantante británica Adele revolucionó las redes sociales este sábado, tras lucir una bandera de Chile durante un concierto celebrado en Las Vegas, Estados Unidos (EEUU).

La intérprete de éxitos como Someone Like You, Rolling in the Deep y Skyfall recorrió los pasillos del Caesers Palace de Las Vegas, donde recibió obsequios de sus fanáticos, muchos de ellos latinos.

Según diferentes medios, la cantante tomó la bandera chilena mientras interpretaba When We Were Young. El símbolo nacional fue entregado por un fan nacional, identificado como Camilo Caro.

Además de la bandera de Chile, la cantante británica recibió obsequios por parte de fans de México y Colombia.

Por ejemplo, por parte de Colombia, la cantante recibió una banda con lo colores del tricolor nacional. También recibió una muñeca y un cojín con la cara de un perro salchicha.

Luego de las imágenes, los chilenos comenzaron a solicitar que se realice un concierto en el país.

Adele realmente dijo: cuándo vaya a LATAM no diré nada pero habrá señales…🇲🇽🇨🇱🇨🇴🇦🇷 pic.twitter.com/ZHUrbbuSCh — Mar🇲🇽🪐 (@mar14daydreamer) October 1, 2023