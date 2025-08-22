«Danza con Lluvia»: un espectáculo lleno de talento y emoción para apoyar un sueño mundial

Los asistentes podrán disfrutar de un viaje a través de diversos estilos, desde el ballet clásico y neoclásico hasta el jazz, lírico, folklore, flamenco y danza árabe, en un espectáculo que promete color, fuerza y una riqueza coreográfica inolvidable

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Un sueño está a punto de tomar vuelo, y la comunidad de Puerto Montt tiene la oportunidad de ser parte de él. El próximo sábado 30 de agosto a las 19:00 horas, el Teatro Diego Rivera se llenará de magia y movimiento con el segundo Encuentro «Danza con Lluvia»

El evento, organizado por la Agrupación Social y Cultural Dejando Huellas, busca recaudar fondos vitales para el equipo Selección Open de la Academia SL, un talentoso grupo de jóvenes puertomontinas que se prepara para representar a Chile en el Mundial de Danza en Punta Cana, República Dominicana, en octubre.

«Danza con Lluvia» será una verdadera fiesta de la danza, uniendo en un solo escenario a destacadas agrupaciones, academias y escuelas locales como Antü Kuyen (en la foto), Sahar, Academia de danza Industream, Danzas españolas de Puerto Montt, Grupo de danza del Colegio Inmaculada Concepción y el Ballet municipal Puerto Varas. 

La gala también tiene un propósito profundo: impulsar el sueño de 18 bailarinas, jóvenes y adultas, nacidas y criadas en nuestra ciudad. Con una trayectoria competitiva que comenzó en 2018, este equipo ha forjado su camino con disciplina y esfuerzo, acumulando reconocimientos a nivel nacional y mundial. Su talento es tan indiscutible que una reciente victoria, donde obtuvieron el segundo lugar entre 37 participantes, les otorgó el pase directo al mundial.

Como señaló Silvanna Lara, directora de la Academia: «Cada función es una oportunidad para que nuestras alumnas adquieran más herramientas técnicas y artísticas, consolidando su preparación para competencias. Todo suma a su formación integral».

La Agrupación «Dejando Huellas» ha sido una pieza clave en este recorrido, apoyando voluntariamente a este grupo de jóvenes para que puedan alcanzar sus aspiraciones. Esta noche de danza es la culminación de un trabajo en equipo entre las 18 familias, la Agrupación Social y Cultural “Dejando Huellas” y la Academia Silvanna Lara.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante historia. Únete a la comunidad para apoyar a estas talentosas jóvenes en su camino hacia el mundial. Las entradas disponibles en el Teatro Diego Rivera.

