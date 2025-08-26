La Floripondio: alucinante fiesta en vivo en Club Chocolate, el próximo 6 de septiembre

Prepárate para una noche de desenfreno musical: La Floripondio llega a Club Chocolate de Santiago el próximo sábado 6 de septiembre, para ofrecer su alucinante y explosivo show en vivo.



Conocida por su fiesta sin control y su estilo inclasificable, la banda de Villa Alemana anuncia una presentación llena de energía, ritmos eclécticos y conexión única con el público. Si te gusta el punk, el ska, el reggae y el rock, este es un evento que simplemente no te puedes perder.

Un Viaje Musical sin Fronteras

Fundada en 1991, La Floripondio se ha ganado un lugar de culto en la escena nacional, especialmente en la región de Valparaíso. Su sonido es una fusión espontánea de géneros, resultando en una propuesta musical que es a la vez salvaje y cautivadora.

Sus letras, a menudo con un enfoque social y político, se combinan con una puesta en escena casi alucinógena que ha cautivado a una devota base de fans. Así, su intensa trayectoria los ha llevado a ser una gran influencia para las nuevas generaciones de músicos chilenos.

Un completo repertorio, de clásicos y euforia

En el concierto, La Floripondio recorrerá gran parte de su discografía, incluyendo éxitos de sus aclamados álbumes como «Muriendo con las botas puestas», «La manda del ladrón de Melipilla» y «Atontaguayoprensao».

Prepárate para corear a todo pulmón temas como «Bailando como mono», «Living comedor», «Cuando te llamo Jo», «Matar al Presidente» y el clásico «El Ska de Lolo Mario».

Esta es tu oportunidad de vivir en carne propia la mítica potencia de La Floripondio.

¿Te atreves a liberar tu esencia más primitiva en una de las fiestas más potentes del año?

Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketone.



Fotografía gentileza Parlante.cl, por Francisco Aguilar.