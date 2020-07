Fake News y política en España: el poder del mass media

Podemos denuncia ser víctima de una campaña de desprestigio que ha provocado el acoso físico a varios de sus dirigentes. Analistas alertan el peligro que entraña para la democracia española este tipo de episodios.

Dos meses llevan ciudadanos contrarios a Podemos acosando la residencia de Pablo Iglesias e Irene Montero, donde viven unos mellizos de dos años y una bebé de 11 meses.

Una veintena de hombres de una asociación taurina acosa, insulta, golpea y zarandea el vehículo donde iba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por no entregar ayuda a este sector.

Uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, es obligado por seguidores de Vox a abandonar un bar en Cádiz por sus posturas políticas.

El 19 de julio, uno de los portales digitales más leídos en España publica una editorial titulada El tiro por la coleta acompañado de una imagen de Pablo Iglesias con una pistola en la boca y en la cual el periodista se pregunta «cuánto tardaremos en oír el estampido del tiro por la coleta».

El tiro por la coleta (La única duda es cuando escucharemos el estruendo) https://t.co/SMCKVZH155 — Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) July 19, 2020

​»Están sembrando odio» alerta el politólogo español, Juan Carlos Monedero. Desde Podemos denuncian una campaña de acoso y desprestigio orquestada entre sectores políticos, poderes mediáticos y los que ellos llaman «las cloacas del Estado».

«No todo vale porque eso repercute en la calidad de la democracia que tiene un país. Estigmatizarlos, asociarlos a una especie de agente diabólico despierta los sentimientos más espurios de la gente. Aquí se construye un enemigo imaginario, se presenta como el demonio y se aplica la pena y, claro, la gente en la calle entiende que los de Podemos son algo así como el diablo y pues van a por ellos. Eso dinamita la democracia, la pluralidad, el pensar diferente», alerta Francois Favreau, analista político e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Favreau, que viene estudiando el fenómeno de Podemos desde que la formación morada nació en 2014, asegura que el ataque mediático y político contra ellos es de los más virulentos que se hayan vivido en la historia reciente de España y que comenzó desde que el Movimiento 15M, que reclamaba, entre otras cosas, mayor participación política y una mejor distribución de la riqueza. Este movimiento desembocó en la formación de este partido de izquierda integrado, en su mayoría, por líderes universitarios y dirigentes de movimientos sociales.

«Uno analiza los primeros discursos de Podemos y hablan de que las élites los han traicionado, que habían prometido que si estudias y haces las cosas bien vas a progresar en el estatus social, y se vio que no era así porque nos habían robado el país, nos habían robado la patria. Ese discurso antiélites se fue construyendo en ese primer Podemos en una clave de ellos contra nosotros. Eso fue un momento muy importante en el que las élites entendieron que los podemitas eran peligrosos para sus intereses. Antes del 15M nos decían que los españoles habían vivido por encima de sus posibilidades y por eso se había generado la crisis y ese discurso se cambió a ‘nos han robado’, ‘no es una crisis, es una estafa’. Entonces, las élites entendieron que si Podemos está en el Gobierno va a ir a por ellos en lo económico, es decir, obligarles a pagar impuestos y quitarles el poder simbólico del que gozan actualmente, porque en España se suelen ver a los empresarios y a los millonarios como una suerte de héroes, entonces, si eso se demuestra como falacia, claro, se ven afectados», señala Favreau.

El slogan de Podemos ha sido «Sí se puede» y contra todo pronóstico en seis años han logrado varias de las metas que se han propuesto: sacar del poder al presidente Mariano Rajoy a través de una moción de censura, formar el primer Gobierno de coalición en la historia de la democracia española y desde adentro presionar para aplicar medidas sociales como el mayor aumento del salario mínimo interprofesional, el aumento de las pensiones, prohibir los despidos por enfermedad, garantizar un Ingreso Mínimo Vital para las familias más vulnerables y defender el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia.

El Partido Popular y Vox, la segunda y la tercera fuerza dentro del Congreso, han sido los dos partidos que más se les han opuesto. Los acusan de ser un «Gobierno ilegítimo» y, de manera reiterada, solicitan su dimisión.

El papel de los medios

Una de las propuestas que plantea Podemos en su programa de Gobierno es «fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las fake news» y «prohibir que los bancos y los fondos sean dueños de medios de comunicación».

Argumentan que «según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solo la banca tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de comunicación y, en muchos casos, controla más del 50% de su capital». Insisten que «la salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública en nuestro país».

Pero ¿por qué Podemos plantea estas cuestiones? ¿Cuál ha sido el tratamiento mediático que han tenido en sus escasos seis años de vida política?

Julián Macías Tovar, comunicador especializado en el análisis de medios de comunicación, redes sociales y director de la web Pandemia Digital, asegura que «si bien desde el nacimiento de Podemos ha sido habitual la difusión de ciertos bulos o mensajes de odio», hay varios puntos de inflexión que él ha detectado en los últimos años.

«Un punto de inflexión fue con la creación de OK Diario. La creación de este diario en 2015 coincide cuando a Podemos lo daban como primera fuerza política en intención de votos en España. Antes había otros medios que hacían bastantes ataques contra Podemos, pero parece que eran insuficientes. La creación de este medio permitió lanzar mentiras o titulares muy llamativos que sirven para atacar a Podemos con noticias falsas», detalla Macías Tovar.

El segundo punto de inflexión que indica este analista de medios y redes sociales ha sido la articulación de Vox con el estratega político estadounidense, Steve Bannon, a quien se señala como uno de los impulsores de la oleada de partidos de ultraderecha en Europa y América Latina.

Esto es lo que hay detrás del acoso sistemático que estamos sufriendo 👇 pic.twitter.com/rsOimtbebX — PODEMOS (@PODEMOS) July 27, 2020

«Rafael Bardají, que era el responsable de Asuntos Internacionales tanto del FAES como en el Gobierno de Aznar y luego fichado por Vox, tiene una relación con Steve Bannon e instituciones estadounidenses y además es miembro del Atlantic Council, que es el partner de Facebook para combatir desinformación y cuyo presidente para Europa y América Latina es José María Aznar. Que Bardají y Steve Bannon se reuniera con Vox para hacer la estrategia de España supuso un punto de inflexión porque con este acuerdo aumentaron drásticamente los diarios de fake news y las cuentas automatizadas para difundirlas que, básicamente, atacan a Podemos o repite mantras de odio hacia colectivos sociales, como las feministas, los inmigrantes», detalla Macías Tovar.

🔴🔴🔴



"Alá es grande", así celebran la llegada de una patera hoy a las costas de Níjar (Almería).



Quienes miran para otro lado frente a las mafias que trafican con personas son los responsables de la inseguridad en nuestros barrios.



#ProtejamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/7Q5RuOMHLH — vox_es 🇪🇸 (@vox_es) July 24, 2020

​El analista Macías Tovar explica que una de las características de esta estrategia está en la orquestación, en la repetición por distintas vías de noticias falsas, tal como lo recomendaba Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler.

«Está demostrado que una noticia falsa se difunde diez veces más que una noticia real. Usualmente va acompañado de un titular llamativo o de un mensaje de odio hacia una persona. La clave de la posverdad es que una vez que tengas una conexión emocional con una persona, si eres capaz de conseguir que esa persona sienta odio por Podemos, cualquier noticia que sea contra Podemos la va a difundir sea verdad o sea mentira. No importa nada, simplemente que esté de acuerdo con mi forma de pensar. Está científicamente comprobado que sirve, por eso lo usan, aunque pase por encima de la ética y de lo moralmente adecuado», explica Macías Tovar.

Las mentiras más repetidas

Otra de las características que apunta Macías Tovar sobre esta campaña de desprestigio que denuncia Podemos, es el reciclaje de noticias falsas.

– Señor Teodoro, le preocupa el supuesto desvío de dinero público del senador de los @populares , David Erguido?



– Nos preocupa mucho Pablo Iglesias



¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/n7Sgbpl3TT — AsilVestraOಠ🔻 (@Asil_Vestra0) July 23, 2020

«Como la noticia diciendo que la productora de Pablo Iglesias recibió 9,3 millones de euros de Irán. Pablo Iglesias no es el propietario de esa productora y ese dinero no ingresó a Pablo Iglesias. La realidad es que esa empresa existe mucho antes que Podemos y hacen el cómputo de toda la actividad económica, de todos los centenares de artistas y programas de televisión que se hicieron con esa productora, entre ellos Bertín Osborne, Miguel Bosé y un montón de artistas más. Ese mismo titular salió en OK Diario hace tres o cuatro años y, de hecho, una asociación que se llama Manos Limpias usó ese argumento para querellarse contra Podemos diciendo que Podemos recibía financiación ilegal de Irán. Esa causa fue archivada, como las 14 querellas contra Podemos, pero lo que hacen ellos es recuperarla cada cierto tiempo«, denuncia Macías Tovar.

Macías Tovar explica que contra Podemos se han divulgado fake news coyunturales y pone como ejemplo las veces que se dijo que «Podemos quería prohibir la Semana Santa», que «Pablo Iglesias e Irene Montero tenían dos ambulancias UVI en su casa» durante la emergencia sanitaria por el coronavirus mientras la gente sufría por la falta de respiradores y por el colapso del sistema sanitario, que «Podemos, el Gobierno cambió algo en el BOE para que se pudieran ocupar casas y la gente se pudiera empadronar para recibir ayuda», pero precisa que hay unas que se suelen repetir con el paso del tiempo.

¿En algún medio habéis escuchado que la agresión a Yolanda Díaz fue organizada por la UNPBE, en la que su vocal es el Nº1 de VOX por Huesca y que el día anterior a la agresión se reunió en el Congreso con VOX y UPN, recibiendo su apoyo? Pues así fue. https://t.co/mHWXEr27Gl pic.twitter.com/Gh3L2ovsYu — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 25, 2020

«La perenne acusación de que Podemos era financiado desde Venezuela, Irán, Bolivia. Sobre la financiación de Venezuela ha habido varias causas que le han dado la razón a Podemos y por eso se han archivado esas causas, pero una encuesta que se hizo hace un par de años preguntándole a los españoles si Podemos era financiado ilegalmente por Venezuela, más del 50% dijo que sí. Esto es algo que se ha repetido en todos los medios, a todas horas, en todos los programas, pero cuando se demuestra que no es así, esa noticia la ponen en la última parte, chiquitico, en una esquinita. El impacto que tiene esa noticia poniéndola durante tanto tiempo como primera noticia, evidentemente hace que la mayoría de la gente se lo crea», lamenta Macías Tovar.

Insultos, amenazas y intentos de agresión a @Yolanda_Diaz_ Los violentos y los que les alientan nunca podrán hablar en nombre de la cultura. Frente a la intolerancia: más democracia. Ni un paso atrás compañera ✊https://t.co/UkSW1p927C — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 24, 2020

Desde los sectores contrarios a Podemos se alega que estos mensajes forman parte de la libertad de expresión.

«En la Constitución española tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero también tenemos derecho a la información veraz. Los medios de comunicación deben informar sobre hechos que son verdad, no sobre falsedades. Hay que respetar todos los derechos, no es incompatible poder expresarse libremente con decir la verdad, porque también existen los delitos de difamación, de perjudicar el honor de las personas, por mentir. Los medios de comunicación sí que tienen una responsabilidad, incluso las plataformas digitales tienen que luchar contra las noticias falsas», concluye Macías Tovar.

