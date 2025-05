Coordinadora Feminista 8M exige investigación en PDI tras salida de inspector por dar nalgada a su asistente

Este miércoles, 28 de mayo de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pues el prefecto inspector Maximiliano Mac-Namara, hasta ayer jefe nacional de Cibercrimen, presentó su renuncia al cargo luego de que se difundiera en redes sociales un video que lo muestra agrediendo a una mujer.

La situación, ocurrida a principios de 2024, fue difundida por el medio Sabes.cl y muestra a Mac-Namara persiguiendo y golpeando a una mujer en los glúteos con su celular en reiteradas ocasiones.

Ante el hecho, la Coordinadora Feminista 8M, a través de su vocera Cristina Varela, levantó la voz para exigir una investigación más allá de la renuncia del prefecto: «la posición de la Coordinadora respecto a situaciones de acoso relacionadas específicamente al acoso de género, ha sido siempre denunciar las situaciones que existen y condenarlas», afirmó.

La vocera enfatizó la preocupación ante la persistencia de este tipo de conductas en altos funcionarios del Estado, a pesar de la reciente promulgación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, poniendo al caso Monsalve como otro reciente ejemplo: «no es posible que al año 2025 sigan ocurriendo estas situaciones con altos funcionarios del Estado”, enfatizó.

Varela además añadió que “es deber del Estado erradicar cualquier violencia de género, provenga de donde provenga, ya que pone en directo peligro la vida y la integridad corporal y emocional de las mujeres, sobre todo en ambientes laborales», haciendo alusión también a la reciente Ley Karin, que aborda este tipo de situaciones.

La activista también manifestó alarma por el aumento de denuncias desde la promulgación de la Ley Karin, especialmente en instituciones del Estado. Según un informe de la Dirección del Trabajo (DT), que abarca un período desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2024, se registraron 21.864 solicitudes de denuncias por acoso y maltrato laboral. De este total, 9.151 clasificaron como denuncias bajo la Ley Karin.

Si bien este hecho puntual ocurrió hace más de un año, hoy se informó desde PDI que «el Prefecto Inspector Mac-Namara presentó su renuncia voluntaria el día de ayer al Director General, la cual fue aceptada. No hay ninguna denuncia», señalaron, según determinó Radio Bío-Bío.

Sin embargo, para la Coordinadora Feminista 8M esto no es suficiente. «Nosotras creemos que no se debe quedar solo en eso, sino que debe existir una investigación rigurosa respecto al video, su filtración y si esta ha sido una conducta repetitiva en el ex funcionario», recalcó la vocera.

El Ciudadano intentó contactarse con el área de Cibercrimen de PDI sin obtener respuesta hasta el momento de la publicación. Este nuevo escándalo golpea la imagen de la PDI y pone en tela de juicio los estándares de conducta exigidos a sus altos mandos, especialmente cuando los hechos, aunque no denunciados, son de público conocimiento.

Es por esto que Varela hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta. «Se debe tener mucho ojo con lo que está pasando con el acoso de género, y movilizarse activamente para que las instituciones cumplan los estándares mínimos de erradicación de la violencia», concluyó la vocera de la Coordinadora.

Ivette Barrios

El Ciudadano