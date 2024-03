Barco que impactó puente en Baltimore se quedó sin energía

El gobernador de Maryland, Wes Moore, confirmó que el barco portacontenedores que se impactó en el puente Francis Scott Key la madrugada de este martes se quedó sin energía y su tripulación emitió una llamada de socorro momentos antes de que colisionara.

El gobernador explicó que los tripulantes del barco intentaron frenar a tiempo, aunque eso no fue posible, sin embargo, sí lograron que el impacto no fuera mayor. Además, al ver que el barco no paraba algunos automovilistas ya no cruzaron el puente, lo que minimizó los daños del accidente.

Ante esto, Wes Moore celebró la decisión de ambas partes para intentar que el golpe del barco no causara mayores estragos, aunque reveló que se sigue en la búsqueda de sobrevivientes.

«Estas personas son héroes. Anoche salvaron vidas« Wes Moore

gobernador de Maryland

Por su parte, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, se mostró impresionado por el hecho que ocurrió la madrugada de este martes, el cual calificó como «tragedia impensable»

“Nunca pensarías que verías, físicamente verías, el Key Bridge derrumbarse de esa manera. Parecía sacado de una película de acción, fue una tragedia impensable” Brandon Scott

alcalde de Baltimore

