Comandante en jefe del ejército iraní reafirma que Teherán se toma en serio amenaza israelí y está preparado para responder

El comandante en jefe del ejército iraní, Amir Hatami, destacó el miércoles que Teherán se toma muy en serio la amenaza de Israel y está totalmente preparado para responder.

«La amenaza del régimen sionista contra la República Islámica es real y existencial. Nos tomamos esta amenaza muy en serio. Nos estamos preparando en la medida de lo que supone esta amenaza», subrayó Hatami durante una rueda de prensa.

«Ellos [Israel] aprovecharon una protesta comercial ordinaria y la convirtieron en un disturbio y luego en una operación terrorista armada. Esto demostró que estaban totalmente preparados para ello y que continuarán con este tipo de acciones en una serie de guerras de doce días», añadió

El comandante en jefe del ejército de Irán destacó que gracias a los esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad, la policía y el ejército «se logró sofocar los disturbios y muchos de los alborotos alborotadores que dispararon contra nuestras fuerzas armadas han sido detenidos».

Anteriormente Hatami había advertido que Teherán “considera la intensificación de la retórica de los enemigos contra la nación iraní como una amenaza y no dejará que continúe sin respuesta”, recalcando que están listosa para defender la independencia del país, la integridad territorial y el sistema de la República Islámica.

En cuanto a la agresión israelí-estadounidense contra Irán durante la guerra de 12 días el pasado junio,al en la cual al menos 1.064 personas perdieron la vida y unas 5.750 resultaron heridas, el general Hatami dejó en claro las Fuerzas Armadas de Irán están más preparadas que antes de la guerra.

Por su parte, el jefe del poder judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni, afirmó que las autoridades actuarían «rápidamente» para hacer frente a los alborotadores, en medio de las recientes protestas en el país.

«Estas son las personas que realmente decapitan a otras personas, las queman, les prenden fuego. Bueno, si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápidamente y a tiempo», afirmó.

«Si se retrasa el trabajo, es posible que lo que estamos haciendo hoy se haga dentro de dos meses y no tenga el mismo efecto», planteó en declaraciones recogidas por Viory.

Mohseni destacó que los dos objetivos principales son «tratar con estos alborotadores y aclarar los procedimientos» y «luchar contra la corrupción económica».

En la misma línea, el presidente del Tribunal Supremo iraní, Mohammad Jafar Montazeri, dijo que «las medidas judiciales contra los alborotadores serán firmes y dentro de la ley, pero ya no habrá indulgencia ni tolerancia como en el pasado».

Aprovechamiento de Israel y EE.UU. de las protestas en Irán

Desde el 28 de diciembre de 2025 comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, ldonde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Las autoridades persas han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo. Sin embargo varias figuras opositoras” en el extranjero y actores externos como Estados Unidos e Israel, están aprovechando este escenario para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló a los manifestantes iraníes que «la ayuda está en camino», instándoles a «seguir protestando y tomar el control de sus instituciones».

El lunes, millones de personas salieron a las calles en diversas ciudades de la nación islámica para expresar su respaldo a las autoridades y a las fuerzas militares, al tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU el martes, Irán acusó a Estados Unidos e Israel de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país.

Jofré: En 47 años de la revolución Islámica, Irán ha sido agredido por EE.UU. e Israel

En el programa La Mañanera emitido el martes, el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, conversó con el analista internacional, Pablo Jofré Leal, quien recordó que durante los 47 años de la revolución Islámica, Irán ha estado constantemente sometido a presiones por parte del gobierno de Estados Unidos y el régimen israelí.

«Han sido presiones y acciones constantes (…) La guerra de junio del año 2025 significó la alianza entre Estados Unidos y el régimen israelí y significó además el asesinato de más de 1.200 iraníes y el ataque a instalaciones nucleares (…) esto no es nuevo, no es reciente, es parte de esta guerra híbrida que se lleva a cabo contra la República Islámica de Irán, donde a los elementos tradicionales de conflicto, se unen elementos más modernos, cibernéticos, guerras mediáticas», planteó.

Señaló que en medio de las protestas en la nación persa, se han registrado llamados a los manifestantes por parte del presidente estadounidense Donald Trump y del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, en los que afirman «estamos con ustedes, sigan adelante».

«Además, hay agentes del Mossad participando activamente en esto por lo que el escenario, el marco es indiscutible. Hay una participación activa de agentes extranjeros, de grupos terroristas, no de aquellos manifestantes que con todo derecho, como ha sido reconocido y practicado por la autoridad iraní, se pueden manifestar porque está consagrado constitucionalmente», indicó.

Sin embargo, aclaró que «una cosa distinta es permitir que grupos terroristas armados, no sólo asesinen a la población civil, sino a las fuerzas de seguridad, a la policía y lleven a cabo la destrucción de bienes públicos y la destrucción de mezquitas en un país profundamente religioso».

En opinión de Jofré ante ese marco, «indudablemente la República Irán tiene todo el derecho de defenderse frente a esto»,

Indicó que el gobierno persa puede proteger a los manifestantes, «pero llega un momento que tú dices, no te mezcles con el terrorismo, porque indudablemente genera situaciones que escapan al margen de intervención».

Para el analista es posible evidenciar un aprovechamiento político de las protestas en Irán.

«Aquí hay evidentemente una situación mal comunicada, muchos intereses donde están involucrados el sionismo, el sionismo político, ideológico, no solo de Israel, sinode Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania, ante un país que ha tenido que soportar 47 años de agresiones permanentes y de ataques directos.

Aclaró que no se trata solo de protestas ciudadanas e instó a «separar las manifestaciones propias, pacíficas, con el derecho que tiene la población iraní, y otro, aprovechar esto para que en forma oportunista se infiltren elementos» en Irán.

También destaco las masivas movilizaciones que se han registrado en distintas ciudades de Irán para respaldar a las autoridades y las fuerzas armadas y rechazar los atentados terroristas.

«Cientos de miles de personas en las distintas ciudades de Irán salen a la calle, efectivamente para condenar los atentados, las acciones terroristas, no para ocultar los problemas, porque cuando uno escucha a los manifestantes dicen que hay problemas, que hay que solucionarlos, pero no vamos a aceptar que se generen las situaciones de terrorismo y de uso de elementos terroristas para derrocar al gobierno ni para afectar al país», explicó.

Puedes ver las declaraciones completas de Pablo Jofré en La Mañanera a continuación: