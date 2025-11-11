Festival de cine “Cruce de Civilizaciones” en república rusa de Karacháyevo-Cherkesia, reunió a cineastas de 13 países con el apoyo de TV BRICS

En la República de Karacháyevo-Cherkesia concluyó la primera edición del Festival Internacional de Cine “Cruce de Civilizaciones”, que unió a directores, actores y productores de 13 países bajo el lema “Las tradiciones del cine – el cine de las tradiciones”.

De las 155 solicitudes recibidas, se seleccionaron más de 20 obras, 16 de las cuales compitieron por premios en cuatro categorías principales.

Los documentales producidos por la Red Mediática Internacional TV BRICS: “Anomalía de los Urales” (2025, autora: Ksenia Komissarova, director: Andréi Porshnyak, camarógrafo: Dmitri Golovko) y «Partitura. Música joven de Rusia» (Rusia, 2025, director: Iván Zajarenko) junto con películas de socios de la red de Brasil, India, Irán, Nigeria, Sudáfrica, Argentina y Cuba, formaron parte destacada del evento. Muchos de estos filmes se proyectaron por primera vez en Rusia.

“Hoy la Red Mediática Internacional TV BRICS apoya más de 20 grandes festivales de cine en Rusia, Brasil, India, China, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Bolivia y Cuba. Su misión es crear un espacio informativo común para los países BRICS, difundiendo información objetiva sobre su cooperación humanitaria y económica. Las iniciativas conjuntas en el ámbito cinematográfico abren nuevas oportunidades para el intercambio creativo, proyectos conjuntos y la promoción de las culturas nacionales en el escenario mundial”, señaló Irina Sidorova, jefa del Departamento de Cooperación Internacional de TV BRICS para el espacio euroasiático.

Durante la ceremonia de clausura se destacó el éxito del programa internacional: el filme cubano «Festival del Caribe. Fiesta del Fuego» fue finalista en la categoría de «Cine documental», mientras que la película sudafricana «Lisa y su lunar» recibió un premio especial del jurado.

“Este reconocimiento refleja tanto la fuerza de la idea detrás del filme como la dedicación del equipo, que crea historias capaces de unir culturas y despertar empatía”, comentó el director de la cinta animada, Mordecai Ndlovu.

Con el apoyo de TV BRICS también participaron películas como “Festival Ofala” sobre una tradición del pueblo igbo de Nigeria (2023), “Mergulho” sobre la vida de los deportistas paralímpicos (Brasil, 2020), “Herencia escrita”, una coproducción ruso-iraní dedicada a los manuscritos islámicos (2024), y “Therukoothu” sobre un arte escénico tradicional del sur de India (2025).

“El festival de cine ‘Cruce de Civilizaciones ‘demostró claramente que el lenguaje del cine es universal. Con el apoyo de la red TV BRICS, logramos atraer películas únicas de Argentina, Brasil, India, Irán, Cuba, Nigeria y Sudáfrica, muchas de las cuales se presentaron por primera vez en Rusia. Cada obra cinematográfica es una historia especial, pero todas juntas crean un poderoso diálogo sobre el amor, la belleza, la esperanza y el entendimiento mutuo. A través del cine, distintos países muestran su unidad en la búsqueda de la paz y la armonía. Nos alegra que ‘Cruce de Civilizaciones’ haya desempeñado un papel constructivo en el fortalecimiento de la cooperación internacional en los ámbitos de la cultura y la cinematografía”, destacó la organizadora del festival, Yekaterina Borísova.

Además de las proyecciones, el festival incluyó un programa profesional y educativo con talleres de animación y encuentros con representantes de la industria cinematográfica.

El evento, celebrado en cinco sedes de la ciudad, fue reconocido como una de las iniciativas culturales más importantes de la región.

El festival fue organizado por el Centro de Iniciativas Culturales “Atmosfera” con el apoyo del Ministerio de Cultura de Rusia y del Ministerio de Cultura de Karacháyevo-Cherkesia.

*Artículo publicado originalmente en TV BRICS