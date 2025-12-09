Israel allana oficinas de la ONU para refugiados palestinos en Jerusalén: denuncian “violación flagrante” de inmunidad diplomática

La tensión entre Israel y los organismos multilaterales cruzó un nuevo límite este lunes, cuando fuerzas de seguridad israelíes allanaron por la fuerza las oficinas centrales de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) ubicadas en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, en un acto calificado por la organización internacional como una «violación flagrante» de la inmunidad diplomática.

El operativo, ejecutado por agentes policiales acompañados de funcionarios municipales, incluyó la confiscación de bienes, el corte de comunicaciones y un gesto de alto simbolismo político: los efectivos policiales arrancaron la bandera de las Naciones Unidas que ondeaba en el complejo e izaron en su lugar la bandera de Israel.

La agresión fue denunciada por el Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, quien advirtió sobre la gravedad institucional del hecho.

«Esta última acción representa un desprecio flagrante de la obligación de Israel como Estado Miembro de las Naciones Unidas», indicó en un comunicado, al tiempo que alertó que permitir este tipo de atropellos crea un «precedente peligroso» para cualquier otra misión de la ONU en el mundo.

Arrancar la bandera de la ONU y sustituirla por la israelí no es simbólico: es un mensaje.

Israel desafía abiertamente a Naciones Unidas y al Tribunal Internacional de Justicia.

La impunidad ya no se disimula. Se exhibe. pic.twitter.com/BOIPcrEGH6 — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) December 9, 2025

Detalles del operativo: motocicletas, montacargas y comunicaciones cortadas

Según el relato compartido por Lazzarini en su cuenta en la red social X, el ingreso se produjo a primera hora de la mañana.

Indicó que la policía israelí desplegó un operativo de escala,» introdujeron motocicletas policiales, camiones y carretillas elevadoras, y cortaron todas las comunicaciones. Se incautaron muebles, equipos informáticos y otros bienes», señaló.

El Comisionado estacó que tras meses de acoso que incluyeron ataques incendiarios en 2024, manifestaciones de odio e intimidación, respaldadas por una campaña de desinformación a gran escala, así como una legislación anti-UNRWA aprobada por la Knesset (parlamento israelí) en violación de sus obligaciones internacionales, el personal de UNRWA se vio obligado a abandonar el complejo a principios de este año.

En concretó , el órgano legislativo aprobó leyes para prohibir las actividades de la agencia en territorio israelí y declarar a la organización como «terrorista». Como consecuencia, la gerencia de la UNRWA había trasladado sus operaciones a Amán, Jordania, dejando el edificio de Jerusalén Este bajo custodia de seguridad privada y personal de otras agencias de la ONU.

Sin embargo, la organización insiste en que el estatus diplomático del predio seguía y sigue plenamente vigente

Lazzarini argumentó que independientemente de las medidas que se adopten a nivel nacional, el complejo conserva su condición de local de las Naciones Unidas, lo que lo hace inmune a cualquier forma de interferencia.

Today in the early morning, Israeli police accompanied by municipal officials forcibly entered the @UNRWA compound in East Jerusalem. Police motorcycles, as well as trucks & forklifts, were brought in & all communications were cut. Furniture, IT equipment & other property was… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 8, 2025

Taras el operativo, la ONU denunció una violación a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades —que establece que las sedes del organismo son «inviolables» e inmunes a registros—, mientras que la policía israelí justificó el allanamiento alegando que se trataba de «alguaciles ejecutando una orden de ejecución de deuda».

El reporte oficial de la UNRWA indica que las fuerzas israelíes incautaron muebles, equipos informáticos y otros bienes de la agencia. Mientras la ONU basa su protesta en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 —que establece que las sedes del organismo son «inviolables» e inmunes a cualquier forma de registro o intervención—, la policía israelí ofreció una justificación doméstica. En un escueto comunicado, afirmó que se trataba de «alguaciles ejecutando una orden de ejecución de deuda»,

El portavoz de la Policía de Israel, Dean Elsdunne, aseguró quela cuestionada acción obedeció a un cobro de deuda relacionada con la Arnona, un impuesto predial municipal, y no a un “desalojo”.

No obstante, la UNRWA desmintió esta versión. Su vocero, Jonathan Fowler, afirmó desde Amán que la sede “sigue siendo propiedad de la ONU” pese a la prohibición israelí para operar en la ciudad, y dejó en claro que la agencia no mantiene deudas con el municipio.

Secretario General de la ONU condenó irrupción israelí

El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó a irrupción israelí en el recinto de la UNRWA.

Por medio de un comunicado, recordó que el complejo “sigue siendo una instalación de las Naciones Unidas, inviolable e inmune a cualquier otra forma de injerencia”.

“Como confirmó recientemente la Corte Internacional de Justicia, toda acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa contra los bienes y activos de las Naciones Unidas está prohibida por la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, planteó

Guterres instó a Israel a adoptar de inmediato todas las medidas necesarias “para restablecer, preservar y mantener la inviolabilidad de las instalaciones del UNRWA y a abstenerse de adoptar nuevas restricciones con respecto a ellas, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones del derecho internacional, incluidas las relativas a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas”.

Repercusiones del allanamiento

El allanamiento ocurre días después de que la Asamblea General de la ONU renovara por tres años el mandato de la UNRWA, vigente desde 1949. La decisión se dio en medio de una intensa pugna: en la que Israel acusa a la agencia de ser parcial, mientras que los palestinos consideran que su labor es fundamental para preservar sus derechos como refugiados y mantener viva la expectativa de retorno a los hogares perdidos en 1948.

La agresión no solo es vista como una escalada en la campaña israelí contra la agencia, sino como un desafío directo al marco legal internacional que protege a las operaciones de la ONU.