Israel avanza en pena de muerte aplicable a palestinos y ministro de Netanyahu celebra en el Parlamento

El Parlamento de Israel (Knéset) avanzó en la aprobación de un controversial proyecto de ley que permite aplicar la pena de muerte a prisioneros palestinos, una medida que fue celebrada por un ministro del premier israelí, Benjamín Netanyahu.

Se trata del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien había hecho un llamado a todas las facciones políticas para que respaldaran el proyecto de ley.

En una votación celebrada a última hora del lunes -la primera de las cuatro necesarias para que la normativa se convierta en ley-, el proyecto fue aprobado con 39 votos a favor y 16 en contra, de un total de 120 legisladores.

Tras conocerse el resultado, Ben Gvir, cuyo partido Poder Judío impulsó el proyecto, comenzó a repartir ‘baklava’ entre los presentes, un dulce que en la región suele asociarse con celebraciones.

עוצמה יהודית בדרך לעשות היסטוריה pic.twitter.com/w0aMiWC742 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 10, 2025

Según consignó el diario The Times of Israel. en varias ocasiones se ha visto el reparto de este dulce en las calles palestinas como motivo de júbilo por ataques contra Israel, mientras que en el país hebreo se ha convertido en «sinónimo de celebración de violencia asesina».

Imagen: RT

La propuesta forma parte de los acuerdos de coalición en 2022 entre Netanyahu (Likud) y Ben-Gvir (Poder Judío) para conformar el actual gobierno de extrema derecha israelí.

El proyecto establece que la pena capital se aplicará a quienes matan a israelíes por «racismo» y «con el objetivo de dañar al Estado de Israel y el renacimiento del pueblo judío en su tierra», lo que ha suscitado críticas por considerar que no se aplicará a los israelíes que asesinen a palestinos en circunstancias similares.

De acuerdo con el medio citado, también establece que los jueces podrán imponer la pena de muerte a palestinos condenados por matar a israelíes por “razones nacionalistas” y permite a los jueces que prestan servicio en los tribunales militares de Cisjordania condenar a muerte a los delincuentes por mayoría simple, en lugar de por decisión unánime y además, eliminaría la posibilidad de que los comandantes militares regionales conmutaran dichas sentencias.

«Quienes asesinaron, violaron y secuestraron a nuestros hijos e hijas no merecen ver la luz del día, y su sentencia debería ser la muerte», afirmó el ministro Ben Gvir en un comunicado.

«La ley de la pena de muerte no solo es una medida moral y justa, sino también fundamental para la seguridad del Estado», subrayó.

A su juicio, la normativa tendrá un efecto disuasorio contra el «terrorismo árabe».

«Una vez que la ley sea finalmente aprobada, los terroristas serán liberados sólo para ir al infierno», planteó.

Cabe recordar que Israel abolió la pena de muerte por asesinato en 1954 y la única persona ejecutada en Israel tras un juicio civil fue Adolf Eichmann, artífice del Holocausto nazi, en 1962.

Está previsto que el proyecto de ley pase ahora a una comisión parlamentaria para seguir debatiéndose antes de una segunda y tercera votación. Sin embargo no está garantizado que se convierta en ley, ya que varios partidos manifestaron su rechazo durante la votación inicial del lunes.

El líder de la oposición, Yair Lapid, fue citado por los medios israelíes diciendo que no votaría a favor del proyecto de ley.

La OLP, el grupo político nacional palestino, condenó la votación, y el presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, calificó el proyecto de ley de «crimen político, legal y humanitario».

HAMAS advierte que Israel busca legalizar asesinato sistemático de palestinos

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) advirtió este martes que Israel pretende “legalizar el asesinato sistemático y en masa” del pueblo palestino mediante este proyecto impulsado por sectores de la ultraderecha sionista.

“La aprobación en la llamada Kneset sionista en primera lectura de la ley para ejecutar prisioneros palestinos es una extensión del enfoque racista y criminal de los sionistas y un intento de legalizar el asesinato sistemático de nuestro pueblo que vive bajo ocupación” ,señaló en un comunicado.

El movimiento calificó la propuesta de ley como “sádica” y denunció que su contenido constituye un “desprecio flagrante hacia las leyes y convenciones internacionales, incluido el derecho internacional humanitario y los principios de los derechos humanos”, consignó HispanTV.

En este sentido, HAMAS extendió un llamado la comunidad internacional, en especial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a condenar la medida y ejercer presión sobre Israel para que retire el proyecto. Asimismo, ha pedido la formación de una comisión internacional que visite las prisiones israelíes y documente las condiciones en que se encuentran los prisioneros palestinos, quienes han denunciado reiteradamente torturas, palizas y privaciones de alimentos, productos de higiene y sueño.