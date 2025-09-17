Municipalidad de Sudáfrica fortalece lazos globales en el Centro de Innovación BRICS en ciudad de China

El municipio sudafricano de eThekwini participa en la Asociación BRICS sobre la Nueva Revolución Industrial (PartNIR), que se desarrolla actualmente en el Centro de Innovación BRICS PartNIR (BPIC) en la ciudad de Xiamen, China.

La delegación del municipio metropolitano está encabezada por el presidente del Concejo Municipal de eThekwini, el concejal Thabani Nyawose, quien representa el enfoque estratégico de la ciudad de Durban en innovación, ciudades inteligentes y cooperación internacional. Así lo informa DUrban TV, socio de TV BRICS.

En el evento en curso, eThekwini muestra sus capacidades en áreas clave, incluyendo el desarrollo de ciudades inteligentes, tecnologías de energía verde y transformación digital. Estas áreas son fundamentales para el objetivo más amplio del municipio de un crecimiento urbano sostenible y de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mediante soluciones innovadoras.

La presencia del municipio en BPIC no se limita a una exposición. Como parte de su compromiso con el desarrollo de capacidades y la colaboración internacional, dos altos directivos de las direcciones de Gestión de Energía y de Marketing y Comunicaciones de eThekwini participan en un programa de formación de un mes facilitado por el BPIC.

Este programa está enfocado en avanzar en la prestación de servicios municipales mediante una mayor experiencia técnica e innovación. La formación busca dotar a los funcionarios de eThekwini con conocimientos de vanguardia en gestión energética, servicios digitales y prácticas de sostenibilidad.

“Este compromiso marca un hito importante en nuestra asociación con Xiamen y con la comunidad BRICS en general. Estamos aquí para aprender, compartir y construir relaciones duraderas que beneficiarán al pueblo de eThekwini”, afirmó el concejal Nyawose.

Los expertos señalaron que la participación de eThekwini en BPIC se basa en el memorando de entendimiento firmado en 2023 con Xiamen. Este acuerdo sentó las bases para iniciativas conjuntas en desarrollo urbano sostenible, mejora de la infraestructura portuaria e intercambio cultural entre ambas ciudades.

Además, a través de esta asociación, eThekwini busca reforzar su papel como una ciudad conectada globalmente, preparada para asumir las oportunidades transformadoras de la nueva revolución industrial.

*Artículo publicado originalmente por TV BRICS.

*Fotografía: Thanakorn Piadaeng / iStock