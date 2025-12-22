Nueva York se prepara para un alcalde socialista: Mamdani jurará y celebrará con fiesta comunitaria

Nueva York, la ciudad que nunca duerme inaugurará el Año Nuevo con un cambio de era política, ya que Zohran Kwame Mamdani, el alcalde electo socialista, musulmán y de origen ugandés, prestará juramento el 1 de enero de 2026, en una ceremonia que trascenderá el protocolo habitual para convertirse en una fiesta comunitaria abierta al público, según el plan detallado este domingo por su equipo de transición.

El evento, que fusiona el acto institucional con una celebración callejera, simboliza la ruptura estilística y programática que Mamdani, de 34 años, promete llevar al gobierno de la urbe más importante de Estados Unidos.

La jornada comenzará con la jura del cargo en las escalinatas del Ayuntamiento (City Hall), en un acto que será transmitido en vivo por internet para garantizar el acceso a todos los neoyorquinos. Sin embargo, el corazón de la celebración será la posterior ‘Block Party’ (fiesta de barrio o comunitaria) que ocupará las calles adyacentes, desde Liberty Street hasta Murray Street, en el Bajo Manhattan.

Para asistir a esta fiesta, el equipo de Mamdani ha implementado un sistema de registro gratuito a través de la página web oficial del alcalde electo, gestionando así el aforo y la seguridad en un espacio simbólico, a pocos pasos del distrito financiero de Wall Street.

En un comunicado divulgado este domingo y recogido por la prensa local, Mamdani definió el tono y el significado del día. «Esta inauguración es una celebración del movimiento que construimos, el mandato que ganamos y la ciudad que estamos dispuestos a liderar», afirmó.

El mensaje, dirigido explícitamente a la clase trabajadora, deja clara su prioridad: «Los trabajadores neoyorquinos son el centro de mi agenda», aseguró, al tiempo que extendió una invitación abierta a participar en el evento, que contará con diversas actuaciones musicales, «para dar la bienvenida a esta nueva era política en la Alcaldía».

La toma de posesión de Mamdani está cargada de simbolismo histórico. Su victoria en las elecciones del pasado noviembre, donde se impuso al independiente Andrew Cuomo —exgobernador del estado— y al republicano Curtis Sliwa —fundador de los Guardianes Ángeles—, lo convierte en el primer alcalde abiertamente socialista de la ciudad en décadas, representando a la facción más progresista del Partido Demócrata.

Además, al jurar el cargo, Mamdani romperá un récord de longevidad: será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892, cuando William L. Strong asumió la alcaldía con 34 años. Nacido en Uganda y criado en la ciudad desde su infancia, su identidad como musulmán y miembro de la Democratic Socialists of America (DSA) refleja la cambiante demografía y el giro a la izquierda de importantes segmentos del electorado neoyorquino, particularmente entre los jóvenes y las comunidades de inmigrantes.

La decisión de convertir la inauguración en una fiesta comunitaria es un gesto político calculado. Contrasta marcadamente con las tradicionales galas de recaudación de fondos y eventos en salones privados que suelen caracterizar las transiciones de poder en la ciudad. Al trasladar la celebración a la calle y hacerla accesible mediante un simple registro en línea, Mamdani busca subrayar su compromiso de gobierno «desde y para la gente común».

¿Qué propone Mamdani para Nueva York?

Nacido en Kampala, Uganda, e hijo de migrantes de ascendencia india, Mamdani llegó a Nueva York a los siete años. Creció en el sistema público de educación y se graduó en Estudios Africanos en Bowdoin College (Maine).about:blank

En 2018 se convirtió en ciudadano estadounidense y en 2020 en el primer legislador de origen ugandés y sudasiático en la Asamblea Estatal de Nueva York, donde impulsó políticas de justicia social y derechos de inquilinos.

Su propuesta electoral está enfocada en la justicia social y económica, con un programa de gobierno centrado en reducir el costo de vida para los neoyorquinos de clase trabajadora a través de medidas como: congelar los alquileres en viviendas con renta estabilizada; transporte público gratuito, ampliando el programa piloto de autobuses sin costos y cuidado infantil universal, para familias con niños menores de cinco años y supermercados administrados por la ciudad con precios bajos

Para financiarlo, propone subir 2 puntos el impuesto a quienes ganen US$ 1 millón o más al año y equiparar la tasa máxima corporativa con la de Nueva Jersey (hasta 11,5%), con lo que espera recaudar US$ 9.000 millones anuales.