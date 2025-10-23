Por orden de Trump: EE.UU. asesina a 3 personas en otro ataque letal en aguas internacionales

Fuerzas militares de Estados Unidos (EE.UU.) perpetraron este miércoles un segundo ataque letal en menos de 24 horas contra una embarcación en el océano Pacífico, dejando un saldo de tres personas asesinadas.

Bajo el argumento de una operación antinarcóticos, el secretario estadounidense de Guerra –antes Defensa– Pete Hegseth, anunció en la red social X que este nuevo ataque, ordenado por el presidente de EE.UU. Donald Trump, se produjo en el «Pacífico oriental» y que el objetivo era un buque «operado por una organización terrorista designada».

«Hoy, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo otro ataque letal contra un buque operado por una organización terrorista designada (DTO). Una vez más, los terroristas ahora fallecidos se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico oriental», indicó,.

«Según nuestra inteligencia, el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque», agregó, sin aportar pruebas de las operaciones de narcotráfico, ni del lugar exacto del ataque ni de las identidades de las personas asesinadas.

Hegseth advirtió que estos ataques «continuarán, día tras día».

«No se trata simplemente de traficantes de drogas, sino de narcoterroristas que traen muerte y destrucción a nuestras ciudades», afirmó el secretario de Guerra estadounidense para justificar las operaciones, sin tampoco aportar pruebas que demuestren el puerto de salida de la embarcación contra la que se lanzó el ataque o el supuesto puerto de llegada.

«Estas organizaciones de tráfico de drogas son la «Al Qaeda» de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos, hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense sea eliminada», afirmó en el mensaje que acompañó con un video que mostraría el momento en el que la lancha fue bombardeada en aguas internacionales.

Este anuncio se produjo a pocas horas de que el propio Hegseth informara de un primer ataque en el Pacífico, perpetrado durante la jornada del martes en el Pacífico cerca de las costas de Colombia, en el que murieron dos personas.

“Ayer, a las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, dijo.

Trump expande los ataques letales del Caribe al Pacífico

Con estos dos operativos, la campaña militar ordenada por Trump se expande más allá del mar Caribe, específicamente frente a las costas de Venezuela, donde se habían llevado a cabo los siete ataques anteriores, dejando un saldo de más de 30 personas asesinadas.

La administración del magnate republicano ha justificado estas acciones calificándolas de una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Según Trump «se trata de un problema de seguridad nacional».

Por su parte, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, ha repudiado los bombardeos estadounidenses contra civiles en alta mar. Desde Caracas han dejado claro que estas personas «no han sido interceptadas —lo cual habría salvado sus vidas— sino que fueron claramente asesinadas».

También han señalado la insistencia de Washington en actuar con una «licencia para matar» y violar los DD.HH., cuando no existe evidencia ni información pública sólida sobre estos ataque.

Alertan que la administración Trump intenta presentar a Venezuela como un «narco Estado» con la intención de justificar una eventual agresión militar.