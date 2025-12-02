Primer ministro bajo juicio: Netanyahu pide indulto mientras enfrenta causas por corrupción y busca seguir al mando de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó formalmente un indulto presidencial mientras enfrenta un prolongado juicio por corrupción, en un movimiento que agudiza la crisis política y judicial en y pone a prueba los límites entre el poder ejecutivo y la justicia.

Desde la oficina del presidente isarelí, Isaac Herzog, publicó la solicitud de Netanyahu que fue presentada a través de su abogado. El paquete incluye un documento de 111 páginas y una carta personal firmada por el propio premier, quien argumenta que el indulto es crucial para la estabilidad nacional.

En la carta, el premier sostiene que conceder el indulto «permitirá al primer ministro dedicar todo su tiempo, capacidades y energía a impulsar a Israel en estos tiempos críticos». Además, agrega que la medida serviría para «reparar las divisiones entre los diferentes sectores de la población», en alusión a las profundas fracturas sociales y políticas que atraviesa Israel.

¿Es posible un indulto para Netanyahu?

La legislación israelí concede al jefe de Estado la facultad de indultar a personas condenadas y, en circunstancias excepcionales, incluso antes de que concluyan los procesos legales, si se considera de «interés público». La solicitud de un primer ministro en funciones que aún enfrenta cargos es, sin embargo, un terreno inexplorado.

Representantes de la oficina presidencial explicaron que el trámite sigue su curso formal y que Herzog esperará a recibir las opiniones de los funcionarios judiciales antes de considerar la «extraordinaria solicitud que acarrea implicaciones significativas».

«El Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia recopilará las opiniones de todas las autoridades relevantes del ministerio», antes de enviar sus recomendaciones al asesor legal del presidente, detallaron las fuentes, citadas por RT.

Este proceso podría extenderse por semanas o incluso meses, asegurando que el caso permanecerá en el centro del debate público.

Netanyahu acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza

Benjamín Netanyahu enfrenta un juicio desde 2019 por tres casos de corrupción, fraude y abuso de confianza. Entre los cargos más graves se encuentra la acusación de haber recibido más de 210.000 dólares en regalos de empresarios a cambio de favores.

El primer ministro, quien se declara inocente y denuncia una «cacería de brujas» política, ha logrado mantenerse en el poder liderando sucesivas coaliciones de gobierno mientras se desarrolla el proceso.

Presión internacional: La carta de Trump

La dimensión internacional del caso se vio reforzada con la revelación de que el mandatario estadounidense Donald Trump, intervino directamente ante el presidente Herzog. En una carta, el líder republicano instó a considerar el indulto para su aliado.

«Aunque respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este ‘caso’ contra Bibi, quien ha luchado a mi lado durante mucho tiempo, incluso contra el durísimo adversario de Israel, Irán, es un proceso político injustificado», afirmó Trump en la nota, según confirmaron fuentes cercanas a la oficina presidencial.

Poco después de que se hiciera pública su petición al presidente, Netanyahu explicó su razonamiento en un video difundido en sus redes sociales en que planteó que habría preferido demostrar su inocencia ante un tribunal, pero que el interés nacional exigía otra cosa.

El premier aludió a la “realidad política y de seguridad” de Israel para calificar de “exigencia imposible” el requisito de comparecer ante el tribunal para declarar tres veces por semana, y se refirió a las intervención de Trump en su favor como justificación para solicitar el indulto.

“El presidente Trump pidió la conclusión inmediata del juicio para que yo pueda unirme a él y seguir avanzando en los intereses vitales y compartidos de Israel y Estados Unidos”, afirmó en el registro.

מסר חשוב ממני אליכם >> pic.twitter.com/EwUc8361DJ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 30, 2025

La oposición política ha calificado la solicitud de «indecente» y un «intento desesperado por evadir la justicia», señalando que Netanyahu debería reconocer su culpabilidad antes de buscar un indulto.

El líder de la oposición, Yair Lapid, planteó que no podría haber un indulto sin una admisión de culpa, una expresión de remordimiento y el retiro inmediato de Netanyahu de la vida política.

Por su parte, Yair Golan, un político de izquierda y antiguo subcomandante de las fuerzas israelíes, sostuvo que «sólo los culpables» buscan un indulto.

Grupos anticorrupción y manifestantes han anunciado nuevas protestas, argumentando que indultar a un primer ministro en medio de un juicio socavaría los fundamentos democráticos del país..

En la misma línea, expertos jurídicos de Israel argumentaron que una petición de este tipo por parte de un primer ministro israelí en funciones carece de precedentes y socava el principio de igualdad ante la ley que debe regir a la democracia.

El presidente Herzog, cuyas funciones son en gran parte protocolares pero dotadas de un importante peso moral, se enfrenta ahora a una de las decisiones más delicadas y trascendentales en la historia de Israel.