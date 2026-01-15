Abogada de familia de Julia Chuñil acusa que “la investigación tiene un sesgo”: “Hay antecedentes que no se han investigado”

Tanto la defensa de los hijos de Chuñil como el abogado del exyerno, denuncian fallas estructurales, desvío en la búsqueda de la dirigenta mapuche y vulneraciones procesales, en el marco de las detenciones por homicidio calificado y parricidio.

La madrugada de este miércoles marcó un nuevo y dramático giro en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, dirigenta mapuche, quien fue vista por última vezd el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. En una operación coordinada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, Carabineros detuvo a cuatro personas, Pablo San Martín Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, tres hijos de la defensora ambiental, a quienes se sumó su exyerno Bermar Flavio Bastias Bastidas.

Durante la jornada, se realizaron los controles de detención en el Tribunal de Garantía de Los Lagos. El Ministerio Público acusa a los tres hijos de homicidio calificado y parricidio, y al exyerno de homicidio calificado. Además, los cuatro serán formalizados por robo con violencia e intimidación en contra de un adulto mayor de 90 años.

El tribunal declaró legal la detención y fijó para este jueves 15 de enero la audiencia de formalización.

Si bien la Fiscalía no ha divulgado públicamente elementos probatorios específicos que vinculen directamente a los detenidos con la presunta muerte de adulta mayor, la calificación de los delitos sugiere la existencia de antecedentes que se espera detallen en las próximas audiencias. Sin embargo, desde la defensa de los hijos de Chuñil y la representación internacional de la familia, se alzan voces que cuestionan de raíz el proceso investigativo, acusándolo de tener un “sesgo”, de ser deficiente y de haber obstaculizado la búsqueda de la activista mapuche.

Fallas estructurales en la investigación

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada Mariela Santana, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), fue enfática en señalar fallas estructurales.

“La investigación por la desaparición de Julia Chuñil ha sido una investigación muy cuestionada desde sus inicios”, aseveró la jurista, quien hasta octubre de 2023 integró junto a Karina Riquelme la dupla que representaba a los hijos de la presidenta de la comunidad mapuche Putreguel y actualmente se enfoca en acompañar la causa ante instancias internacionales,

“No ha cumplido con los estándares de debida diligencia tratándose de una persona como Julia Chuñil, que es del grupo de personas de especial protección, por ser mujer, comunera, mapuche y defensora de la tierra”, explicó.

Estas deficiencias, según Santana, llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir en julio una medida cautelar que obliga al Estado chileno a redoblar los esfuerzos de búsqueda y a mantener informada a la familia, mandato que –a su juicio– ha tenido un cumplimiento más declarativo que efectivo.

“Entendió (el organismo internacional) que la investigación adolecía de muchos vacíos y que no estaba siendo bien llevada”, apuntó.

La abogada detalló que, durante el período en que CODEPU representó a Javier Troncoso Chuñil, solicitaron cerca de 50 diligencias investigativas, muchas de las cuales, afirmó, no se ejecutaron o se realizaron de manera deficiente.

“Constatamos que el Ministerio Público no había abordado las diligencias de búsqueda con la mirada técnica y con las perspectivas con las que debieron haber sido ordenadas”, aseguró, recalcando su visión central: “la investigación tiene un sesgo, hay antecedentes que no se han investigado”.

Antecedentes no investigados y “sesgo” hacia los hijos

Santana enumeró lo que considera omisiones graves. En primer lugar planteó que no se ha investigado el rol de la CONADI, «que puede ser un elemento que pudiera dar luces de motivaciones para la desaparición de Julia»,

Asimismo, criticó que “no se tomaron en cuenta muchas diligencias y además se perdió la posibilidad de tener evidencia”.

“No se hicieron tomas de sedimento de tierra en una fosa que se encontró, no se georreferenciaron lugares indicados por la familia. Insistimos que la investigación es deficiente”, apunto.

Según la abogada, desde un inicio y hasta la fecha, la investigación se ha dirigido prácticamente solo en contra de los hijos de Julia Chuñil.

«Las diligencias decretadas respecto de terceros han sido mínimas y no intrusivas», sostuvo.

Uno de los terceros mencionados es el empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt Anwandter, quien incluso fue descrito por la fiscalía como “sujeto de interés primario”, lo que permitió autorizar diversas diligencias intrusivas, entre ellas interceptaciones telefónicas.

De hecho, Chuñil desapareció tras denunciar amenazas reiteradas de Morstadt, en el contexto de un conflicto por tierras. La dirigenta mapuche y su comunidad habían recuperado 900 hectáreas de territorio ancestral que la CONADI terminó entregando al empresario, descrito en la región como una figura con poder político y financiero.

Según la investigación del Ministerio Público, la adulta mayor fue vista por última vez en el predio “La Fritz”, propiedad de Morstadt, “quien mantenía un conflicto previo y sostenido con la víctima”.

En el marco de la indagatoria, las interceptaciones telefónicas autorizadas al empresario se volvieron especialmente relevantes. En algunas de esas conversaciones, se le puede escuchar dando a entender que maneja información sensible sobre el destino de la activista. Es en ese contexto donde aparece una llamada con su padre, en la que se refiere a que a Julia Chuñil “la quemaron”.

Al respecto, Santana cuestionó la escasa profundidad de la investigación con relación al empresario.

“Entendemos que no han habido allanamientos a este señor, no se han terminado de periciar los automóviles que solicitamos periciar. Se alcanzó a periciar uno de los vehículos del padre de este sujeto y se constató que todos los registros del computador del automóvil habían sido borrados, lo que hacía especialmente relevante periciar los otros vehículos, diligencia que no se realizó”, señaló.

Además, la abogada reveló un antecedente que, asegura, ha sido invisibilizado: la documentación médica que ubicaría a Javier Troncoso fuera del lugar de los hechos.

“Yo solicité oportunamente oficios que daban cuenta de que Javier Troncoso no estaba situado el día de la desaparición de su madre. Él estaba practicándose exámenes médicos en Puerto Montt, en el marco de una postulación laboral. La clínica dio cuenta de eso. Sin embargo, este antecedente no se ha visibilizado en ningún medio ni ha sido debidamente considerado por el Ministerio Público”, acusó.

Santana cerró su intervención con una reflexión crítica sobre el objetivo de la investigación, argumentandoi que está centrada en buscar responsables «antes de agotar la búsqueda efectiva de doña Julia Chuñil”.

“Lo primero que debió haber hecho el Ministerio Público, y en realidad toda la institucionalidad del Estado chileno es agotar la búsqueda, porque sin verdad no hay justicia, no se pueden determinar responsabilidades sin tener la certeza de qué es lo que pasó con Julia Chuñil, cuál es su paradero”, enfatizó, en sus declaraciones al medio citado.

Críticas a la Fiscalía y a la detención

Por su parte, la abogada Karina Riquelme, quien actualmente representa a los hijos de Chuñil, también expresó duras críticas, en especial sobre la detención.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, indicó que «tenemos que ser rigurosos con lo que está sucediendo, en particular con lo que se afirma respecto de una familia que perdió a su madre y que lleva más de un año denunciando que se han afirmado mentiras en su contra».

Riquelme afirmó que la Fiscalía no se ha comunicado con ella, pese a las medidas cautelares internacionales, y que no ha desarrollado líneas de investigación denunciadas por la familia «en contra de personas bastante poderosas del sector». Asimismo, recalcó: «las pruebas que ‘se han dicho que hay y que se han filtrado a la prensa, cada vez que yo he ido a la carpeta de investigación, he podido demostrar que lo que se ha afirmado es falso'».

La defensora anunció que pedirá que la fiscal regional, Tatiana Esquivel, no siga a cargo de la investigación, alegando un conflicto de interés.

“Lo primero que me sorprende es que me entero que quién lleva adelante el allanamiento violento con niños presentes, los hijos de Jeannette Troncoso, es Tatiana Esquivel, la misma que es imputada por apremios ilegítimos en contra de Jeannette”, indicó.

Además, denunció que “ha habido una incriminación de parte del Ministerio Público basado en evidencias que son falsas respecto de supuestas muestras de sangre que no han sido, porque nosotros revisando las carpetas de investigación nos damos cuenta que no es así”.

“Yo he tenido acceso a la carpeta de investigación que el Ministerio Público -que los está investigando- me ha entregado (…) Dentro de esos antecedentes no hay ningún antecedente que los pueda inculpar a ellos”, subrayó la jurista, en declaraciones recogidas por Bio Bío Chile.

Defensa del exyerno alega ilegalidad en la detención

Tras la audiencia, Juan Pablo Alday, abogado penal público defensor de Bermar Flavio Bastias Bastidas, el exyerno de Chuñil , declaró ante los medios que “el Ministerio Público carece de antecedentes para presumir fundadamente” la participación de su representado

“En ese contexto nosotros nos vamos a oponer a medidas cautelares privativas de libertad el día de mañana”, adelantó.

Alday acusó irregularidades en la orden de detención. “Nosotros estimamos que no estaban los supuestos para que se despachara esta orden de detención y que la resolución judicial no está debidamente fundada“, aseveró.

“No existen antecedentes en la carpeta investigativa que permitan presumir fundadamente la participación de mi representado. Que es el estándar que establece el Código Procesal Penal”, apuntó.