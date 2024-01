Abogado Luis Mariano Rendón presentó recurso para formalizar a Sebastián Piñera: «No es posible que solo paguen siempre subordinados y nunca los principales responsables políticos»

Un recurso para que el 7° Juzgado de Garantía fije un plazo a Fiscalía para formalizar a Sebastián Piñera presentó este jueves el abogado querellante en este caso, Luis Mariano Rendón.

El recurso fue interpuesto en la arista «Alto Mando» de los casos vinculados a la violación de derechos humanos durante el estallido social, la misma donde ya se fijó fecha para formalizar al ex director general de Carabineros, Mario Rozas y al actual director general, Ricardo Yáñez.

Al respecto, el abogado Rendón señaló: «No es posible que en Chile solo paguen siempre subordinados y nunca los principales responsables políticos. La Constitución vigente establece que al presidente de la República le compete directamente «…todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público».

Indicó que Piñera, al conocer que se estaban produciendo decenas y decenas de casos de mutilación ocular, «como lo conocimos todos por la prensa, tenía la máxima autoridad constitucional para hacer cesar estos crímenes represivos, y no lo hizo».

«Su responsabilidad es inocultable, toda vez que el Código Penal sanciona precisamente por estos delitos de responsabilidad omisiva a quienes «teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo…” no hicieren cesar estas violaciones a los derechos humanos. Es correcto que el Ministerio Público haya decidido formalizar a Rozas y Yáñez, pero no tiene ninguna explicación razonable que no ocurra lo mismo con Piñera», planteó el abogado.

La formalización es requisito legal para poder solicitar al tribunal medidas cautelares.

A juicio de Rendón, si esto no se corrige estaríamos ante un nuevo caso de impunidad «de los máximos responsables políticos, lo que ha sido la tónica en Chile en los últimos 50 años, tanto en materia de crímenes represivos como de corrupción», concluyó.

A continuación, un extracto del recurso presentado:

Sigue leyendo: