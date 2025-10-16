Acusado de doble femicidio en Argentina se declaraba «libertario» y «militante antifeminista»

Conmoción hay en Argentina tras un doble femicidio ocurrido en Córdoba y por el cual fue detenido Pablo Laurta (42 años), de nacionalidad uruguaya y fundador del grupo «Varones Unidos», el cual se declaraba como «libertario» y «antifeminista».

El sujeto fue detenido por la policía a inicios de esta semana en un hotel de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba salir de Argentina con su hijo de 5 años a quien había secuestrado después de asesinar a su expareja Luna Giardina (26) y a su exsuegra, Mariel Zamudio (54).

«Todo fue por justicia», declaró Laurta escuetamente al Canal 9 Litoral de Argentina este miércoles, segundos antes de ser trasladado a la fiscalía.

En tanto, durante esta misma jornada, la policía confirmó el hallazgo de un cuerpo decapitado y sin brazos dentro de una bolsa, que podría tratarse del taxista Martín Sebastián Palacio, quien habría trasladado a Laurta desde Buenos Aires y cuyo auto fue encontrado incendiado en Córdoba.

Vínculos con Agustín Laje

«No tengo ningún tipo de relación con esta persona», fue la reacción del «politólogo» de extrema derecha, Agustín Laje, al ser vinculado a Pablo Laurta y sus «Varones Unidos», con quien aparece en algunas fotos viralizadas en las redes sociales compartiendo amenamente.

«Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel», escribió Laje en su cuenta de la red social X.

Para el diario argentino Página 12, «las fotos y los saludos no son la razón por la que se vincula al ideólogo libertario con el presunto femicida Pablo Laurta; sí lo es la batalla cultural que encarna Agustín Laje, sus esfuerzos por ocuparse de convocar a que los varones sientan supremacía sobre las mujeres y eso les parezca bien».

En ese sentido, hay que recordar que Laje integra el directorio de la Fundación Faro junto al abogado de ultraderecha chileno Axel Kaiser. Esta entidad trabaja, entre otras cosas, en la «creación y supervisión de programas y proyectos que promuevan el liberalismo económico y los valores históricos argentinos», según se lee en su web institucional.

Laurte (marcado) con Agustín Laje y Nicolás Márquez (ambos a la izquierda de la foto). Este último es biógrafo de Javier Milei y para muchos, uno de los mentores del actual discurso de odio anti-mujeres.

«Varones Unidos»

El caso también fue cubierto por la revista Rolling Stone, cuya crónica detalla que el espacio digital «Varones Unidos» era un grupo «que bajo consignas libertarias impulsaba campañas de descrédito contra el movimiento feminista, los derechos sexuales y reproductivos, y las leyes de género. En redes, promovía la idea del ‘varón oprimido’ y atacaba a referentes del feminismo local e internacional».

«Desde sus redes y canales de difusión, el grupo se dedicó a hostigar activistas, difundir teorías conspirativas sobre la ‘ideología de género’ y oponerse a leyes de paridad y violencia de género tanto en Uruguay como en Argentina», agrega el artículo de Rolling Stone, que también puso el énfasis en que las publicaciones de Laurta «reproducían un discurso de odio sistemático contra mujeres, disidencias sexuales y movimientos sociales».

En ese sentido, durante la presente jornada, varias usuarias reportaron que la página de «Varones Unidos» aún se mantenía activa «justificando las atrocidades que cometió Pablo Laurta», haciendo un llamado a las autoridades de Uruguay para actúen «de oficio» y eviten que esto «vuelva a pasar».

