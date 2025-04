Así es el modus operandi de Grupo Proyecta, según vecinos de Ocoyucan al filo del exilio

En Santa Clara Ocoyucan, habitantes de la colonia La Cantera han pasado los últimos tres años siendo despojados de sus terrenos por parte de Grupo Proyecta, a través de amenazas para forzarlos a vender y falsas promesas de reubicación.

Así lo señaló Claudia Morales, quien junto a vecinos de La Cantera, se manifestó durante la mañana de este miércoles 16 de abril en el Zócalo de Puebla, donde denunciaron que esta empresa ha establecido acuerdos ilegales para quedarse con algunas de las propiedades, y cuando compran entregan la mitad de su valor.

«Nos han sacado con amenazas, mentiras. Prometen reubicar, pero no es cierto. Nos han dicho que si no nos salimos por las buenas, ellos no sacan por las malas».