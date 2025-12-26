Ataque con odio en Navidad: vuelven a destrozar memorial de víctimas de DD.HH. en San Joaquín

La madrugada de este 24 de diciembre, mientras muchas familias se preparaban para Nochebuena, el memorial de víctimas de DD.HH. en San Joaquín volvió a ser atacado. La denuncia apunta a un acto deliberado: “No fue sólo vandalismo. Fue con odio y premeditación”, advierten desde la Corporación 3 y 4 Álamos, organización integrada por sobrevivientes de la dictadura civil-militar y personas comprometidas con la memoria.

El golpe no llega de la nada. Apenas habían pasado tres semanas desde el robo de tres de las cuatro palomas de la escultura “El Vuelo”, ubicada —según describen— en la esquina de Sebastopol con Santa Rosa. En esa ocasión, “la clásica escultura de cuatro palomas entrelazadas… fue cercenada y rota sin consideración alguna por la memoria de las 78 víctimas de la dictadura que evoca su presencia”. Tras ese saqueo, una sola paloma resistía todavía en el plinto. Y ahora, en este nuevo ataque, fue justamente esa pieza la que resultó dañada.

Memorial de víctimas de DD.HH. en San Joaquín: un lugar marcado por la desaparición

El memorial no es un adorno urbano: está levantado en un sitio asociado a secuestro y desaparición. Allí se recuerda el caso del esposo de Ana González, Manuel Recabarren Rojas, sus hijos Luis Emilio y Manuel Guillermo, y su nuera Nalvia Rosa Mena, quien estaba embarazada cuando fueron detenidos por la policía secreta de la dictadura. Para muchas personas y comunidades, no se trata solo de piedras o metal: es el relato de una ausencia, de una búsqueda y de una herida abierta.

Por lo mismo, el ataque de Nochebuena se lee como una agresión simbólica directa. La paloma que quedaba —dicen— estaba “solitaria y sin renunciar a su misión, a su propósito: los derechos humanos”. Y aun así, alguien fue a destruirla.

Una seguidilla de atentados a sitios de memoria

La Corporación 3 y 4 Álamos plantea que este hecho se suma a una cadena de acciones recientes contra memoriales y espacios de memoria: mencionan hostigamientos a la Casa de Memoria José Domingo Cañas, a la ex Clínica Santa Lucía y también al Sitio de Memoria Providencia, en Antofagasta. En buen chileno: no es un hecho aislado, sino una señal preocupante de intolerancia que busca amedrentar el ejercicio de memoria.

Frente a esto, el llamado es a que no se normalice ni se minimice. “Como Corporación 3 y 4 Álamos… exigimos no sólo respeto por la memoria de las 78 víctimas de los derechos humanos de San Joaquín, sino también la oportuna investigación policial y la justicia que se nos ha negado por tantos años”, sostienen.

El cierre de su mensaje es también una advertencia ética: “Bien sabemos que sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz social”. Porque cuando se ataca un memorial, lo que se intenta romper no es solo una obra: es el derecho de una comunidad a recordar, a exigir verdad y a vivir sin miedo.