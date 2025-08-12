Atropelló a niño y no lo auxilió: Directora de Educación Municipal de Mulchén queda con arraigo y firma mensual

El Juzgado de Garantía de Mulchén determinó este lunes someter a Mónica del Carmen Colín Aravena, directora de Educación Municipal de la comuna, a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, luego de ser formalizada por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito registrado el pasado domingo que dejó a un niño de 11 años con una fractura en el pie y, posteriormente, no prestarle auxilio.

La funcionara fue imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones.

Durante la audiencia de formalización, el magistrado Mauro Arriagada Torres, decidió acoger sin oposición de la defensa las cautelares solicitadas por el ente persecutor, considerándolas «adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento». Además, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación, informó el Poder Judicial en una nota de prensa.

Atropelló al niño y no lo auxilió

De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía, el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas del domingo 10 de agosto de 2025, cuando Colín Aravena, de 74 años, conducía su vehículo particular por la intersección de Campillo con Sotomayor, en Mulchén. En ese momento, colisionó con una bicicleta tipo mountain bike manejada por un niño de 11 años, quien sufrió la fractura de un pie como consecuencia del impacto.

Sin embargo, en lugar de detenerse, prestar ayuda o dar aviso a las autoridades, la imputada continuó su marcha, dejando al menor en el lugar del accidente. Horas más tarde, Carabineros logró ubicarla en su domicilio, procediendo a su detención.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del sector tal y como se puede apreciar en videos compartidos en redes sociales.

La defensora penal pública Melissa Riquelme intentó justificar la omisión de su representada, alegando «problemas de carácter personal» y destacando que Colín Aravena es una «persona adulta mayor de 74 años».

«Nosotros estamos solicitando declaración ante la Fiscalía. Hay una situación de carácter personal de ella que, justamente, está vinculada con el hecho del accidente propiamente tal», explicó Riquelme, según consignó Cooperativa.

Consultada sobre la razón por la cual la funcionaria no socorrió al menor, la abogada argumentó que «el hecho de que el joven, inicialmente, no había mostrado alguna lesión de carácter importante. De hecho, él se para, toma su bicicleta, sale caminando… Lógicamente, ello también va a ser parte de la declaración que posteriormente va a prestar mi representada».

Riquelme destacó que la imputada colaboró con las diligencias posteriores:

«Carabineros concurrió hasta su domicilio y ella colaboró con esta investigación. En la audiencia le decretaron medidas cautelares, con las cuales mi representada estuvo de acuerdo y, en atención a ello, nosotros como defensa no planteamos oposición», explicó.

¿Qué dijo el municipio de Mulchén?

Desde el municipio de Mulchén, las autoridades señalaron que el accidente ocurrió fuera del horario laboral de Colín Aravena y que el caso está ahora en manos de la justicia.

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, señalaron que el hecho “está siendo investigado por las entidades pertinentes” .

“Estamos preocupados y ya hemos tomado contacto con la familia del menor afectado”, indicaron.

“Si bien un accidente puede sucederle a cualquiera, esperaremos el resultado del proceso judicial y nos apegaremos estrictamente a él”, plantearon.

En otra declaración posterior, la administración municipal ratificó que mantendrá una postura de respeto al proceso judicial y que ya ha brindado apoyo a la familia afectada:

«La situación se encuentra actualmente en los tribunales de justicia, donde se desarrolla el procedimiento correspondiente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades», señalaron.