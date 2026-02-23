Camila Flores en el centro de la polémica: Contraloría ofició a Gendarmería tras denuncia por licencias médicas de su madre

La Contraloría solicitó antecedentes a Gendarmería de Chile tras una denuncia anónima sobre el presunto uso irregular de licencias médicas por parte de Verónica Oporto González, madre de Camila Flores, para viajar a la comuna de Futrono, la misma zona donde la diputada de RN realizó gestiones por una propiedad a nombre de su progenitora, constató el medio Fast Check.

Un requerimiento ingresado el 11 de febrero de 2025 ante la Contraloría General de la República ha puesto nuevamente en el ojo del huracán a la diputada y recientemente electa senadora por Valparaíso, Camila Flores (RN). El organismo fiscalizador solicitó formalmente antecedentes a Gendarmería de Chile para investigar una denuncia anónima que acusa a su madre, Verónica Oporto González, funcionaria de la institución penitenciaria, de un presunto uso irregular de licencias médicas.

Según la acusación, estos permisos habrían sido utilizados para viajar a la comuna de Futrono, en la Región de Los Ríos, la misma zona donde la parlamentaria realizó gestiones por una propiedad a nombre de su progenitora.

La controversia estalló luego de que Fast Check revelara que tuvo acceso tanto al documento de la denuncia anónima como al oficio enviado por la Contraloría.

Según la investigación realizada por el medio de comunicación, el requerimiento fue ingresado el 11 de febrero de 2025 y en él se sostiene que Verónica Oporto González habría hecho un uso cuestionable de licencias médicas para trasladarse a Futrono.

«Fast Check tuvo a la vista la denuncia y el requerimiento enviado por el organismo fiscalizador a la institución penitenciaria, cuyo objetivo será evaluar los antecedentes y, en consecuencia, resolver los pasos a seguir» , señaló el artículo del periodista César Leal.

La denuncia no solo apunta a la conducta de la funcionaria, sino que también sugiere una red de protección dentro de la institución debido a su vínculo familiar con la diputada. El texto de la acusación, al que tuvo acceso el citado medio, plantea que estos hechos estarían en conocimiento de Gendarmería, pero que el parentesco con una legisladora habría inhibido cualquier acción fiscalizadora interna.

«La denuncia también asegura que estos hechos estarían en conocimiento de Gendarmería, pero que el vínculo familiar con la diputada habría generado silencio por parte de las jefaturas» , detalló Fast Check.

Como respuesta a esta presentación, la Contraloría General de la República decidió enviar un oficio a Gendarmería de Chile17 de febrero de 2025 a través del cual solicitó todos los antecedentes del caso.

El medio de comunicación tuvo a la vista el requerimiento oficial, que otorga a la institución un plazo para responder de cinco días hábiles, que puede ser prorrogado conforme a la normativa vigente.

Propiedad en Futrono y conexión con las licencias médicas

La investigación de Fast Check establece un paralelo entre la denuncia por licencias médicas y una acción fiscalizadora previa de la propia diputada.

Hace una semana el medio ContraPoder había revelado que Camila Flores envió un oficio al Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos. En dicho documento, la parlamentaria consultaba por el estado del trámite para la inscripción de una propiedad en la comuna de Futrono, la cual está a nombre de su madre, Verónica Oporto.

Fast Check planteó que esta gestión, «realizada en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, adquiere una nueva dimensión ahora que se investiga si su madre utilizó permisos médicos para viajar precisamente a esa localidad».

La denuncia ante Contraloría vincula directamente ambos hechos, ya que sostiene que Oporto González «habría utilizado licencias médicas presuntamente falsas para trasladarse a Futrono, la misma comuna respecto de la cual la parlamentaria realizó el oficio al seremi de Los Ríos» .

Vínculo familiar con Gendarmería: ¿Cómo ingresó la madre de Camila Flores ?

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación tiene que ver con el origen de la carrera funcionaria de Verónica Oporto dentro de Gendarmería y su posible relación con el paso de su hija por la misma institución.

Según la reseña biográfica oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Camila Flores tuvo un importante rol en Gendarmería antes de ser diputada.

«Entre los años 2012 y 2013 se desempeñó como asesora de la Dirección Nacional de Gendarmería y jefa de gabinete del director nacional de Gendarmería de la época, Luis Masferrer, permaneciendo en esa institución hasta mayo de 2014» , se puede leer en el portal de la institución.

En paralelo, el medio digital consultó a tres fuentes distintas que coincidieron en señalar que el ingreso de Verónica Oporto a la institución se produjo precisamente durante el período en que su hija ejercía funciones en la Dirección Nacional.

Según estas versiones, la incorporación de la madre se concretó en un cargo administrativo y contaba únicamente con su certificado de cuarto medio.

Este dato no es menor, ya que ha sido objeto de cuestionamientos públicos en el pasado, e medio Cápsula Informativa había reportado en 2020 que la madre de la diputada, con solo educación media, ostentaba un cargo de responsabilidad.

«Corría enero de 2020, cuando ‘Cápsula Informativa’ publicó un reportaje en exclusiva que reveló que la madre de la diputada, Camila Flores (ahora electa senadora), Verónica Oporto González, con sólo cuarto medio (científico-humanista), ostentaba un significativo cargo en Gendarmería: Encargada de Remisión Condicional de la Pena», señaló.

Bajo esta responsabilidad, que asumió el 1 de enero de 2019, se encarga e los internos que están bajo vigilancia y custodia estricta por parte de Gendarmería, recibiendo una remuneración bruta de $1.108.711.

¿Qué dijo Camila Flores?

Al intentar verificar la situación contractual actual de Verónica Oporto, el equipo de Fast Check revisó el portal de Transparencia de Gendarmería, pero constató que la institución ya no publica la nómina de su personal a contrata «conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 3960/2023 del Director Nacional de Gendarmería de Chile’.

«Por esta razón, este medio se abstiene de informar la dependencia específica en la que se desempeñaría Oporto González», aclaró.

De acuerdo con la investigación, el último registro público disponible data de agosto de 2018. En ese documento, Verónica Oporto González figuraba como administrativa grado 12 y se indicaba que, a esa fecha, contaba con enseñanza media.

Es importante precisar que los funcionarios a contrata suscriben convenios anuales renovables, por lo que el documento consignaba como fecha de inicio el 1 de enero y como término el 31 de diciembre de 2018.

Hasta el momento en que Fast Check publicó el artículo citado, ni la diputada Camila Flores ni su madre habían salido a ofrecer declaraciones sobre los hechos denunciados.

El medio intentó obtener una versión de la parlamentaria para que ella o su madre se refirieran a la acusación, pero no obtuvieron respuesta.

De igual manera, Gendarmería de Chile también fue consultada para esclarecer la situación de su funcionaria y el estado de las investigaciones internas que pudieran existir, pero según Fast Chek «tampoco se recibió respuesta» .