Cargos al alza en la trama bielorrusa: Fiscalía buscará imputar a Vivanco cohecho reiterado y lavado por episodios de 2024

La Fiscalía pretende formalizar a Vivanco por cohecho reiterado en calidad de autora, por hechos ocurridos en Santiago entre el 8 y 9, y 27 y 28 de febrero de 2024. A esto se suma el delito de lavado de activos, situado específicamente el 12 de febrero de 2024.

En un nuevo capítulo del Caso Muñeca Bielorrusa, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 17 de marzo de 2026, a las 09:00 horas, la audiencia en la que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará una reformalización por hechos nuevos que elevan sustancialmente la gravedad de las imputaciones en su contra.

La solicitud, ingresada por el Ministerio Público bajo la firma de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, busca ampliar el marco de persecución penal incorporando los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, ambos en grado consumado y con fechas específicas durante febrero de 2024, en una causa que tiene como antecedente los litigios de la empresa Movitec con Codel

Según la información a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, el ente persecutor pretende formalizar a Vivanco por cohecho reiterado en calidad de autora, por hechos ocurridos en Santiago entre el 8 y 9, y 27 y 28 de febrero de 2024. A esta imputación se suma, por primera vez en esta arista, el delito de lavado de activos, situado específicamente el 12 de febrero de 2024, lo que introduce una arista patrimonial y financiera que requerirá investigar tanto el flujo y la trazabilidad de dineros, así como a eventuales diligencias sobre el origen y destino de los recursos involucrados.

Ampliación del plazo de investigación

Según el medio citado, en la misma audiencia del 17 de marzo que se realizará de manera presencial en la sala 101 del tribunal ubicado en avenida Pedro Montt, en Santiago, la Fiscalía no solo presentará estos cargos, sino que además solicitará formalmente el aumento del plazo de investigación, cuyo vencimiento está fijado para este viernes 13 de febrero.

La estrategia del Ministerio Público había sido anticipada por la propia fiscal Wittwer semanas atrás. En declaraciones concedidas a Radio ADN, la persecutora sostuvo que «es probable que próximamente también imputemos por otros pagos entre las mismas personas investigadas».

Nuevos cargos para Migueles, Lagos y Vargas

La reformalización no es exclusiva para la exministra. En un movimiento que consolida la teoría del caso sobre una organización delictiva, la Fiscalía también imputará nuevos cargos a Víctor Migueles, pareja de Vivanco, quien será formalizado por cohecho reiterado por hechos ocurridos en las mismas fechas de febrero. Paralelamente, los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado, también en calidad de autores y en grado consumado.

Todos ellos deberán ser trasladados bajo estrictas medidas de custodia desde los recintos donde actualmente cumplen prisión preventiva: Vivanco desde el Centro Penitenciario Femenino de Santiago (San Joaquín) y los tres hombres desde el anexo Capitán Yáber .