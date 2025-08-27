Caso Hermosilla: Nicolás Sepúlveda detalla el rol “influyente” de Andrés Chadwick en los chats

El caso del abogado Luis Hermosilla ha salpicado a distintos nombres de la política chilena, relacionándolos con una red de conexiones para concretar sobornos y favores políticos. Entre ellos figura el del exministro del Interior Andrés Chadwick, quien se encuentra en el centro de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía.

En conversación con La Mañanera, espacio conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, el reconocido periodista Nicolás Sepúlveda, detalló el rol del primo del expresidente fallecido Sebastián Piñera, en los polémicos chats del cuestionado penalista imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, entre otros ilícitos de carácter económicos.

Durante la entrevista Pineda Olcay le preguntó a Sepúlveda: «¿Qué pasa con Andrés Chadwick?, ¿En qué aristas se ve involucrado?», a lo que el periodista de investigación le respondió: «En varias», ya que «en casi todos los chats relevantes del caso se menciona a Andrés Chadwick».

«En los casos de los nombramientos judiciales, por ejemplo, porque Chadwick era ministro del Interior, pero después de ser ministro del Interior, cuando renuncia en medio del estallido social, sigue siendo influyente, Andrés Chadwick es uno de los más influyentes de la derecha, entonces Hermosilla con las distintas personas que conversa siempre dice eso», indicó el comunicador quien destapó la investigación

sobre el Caso Audio, que involucra a Luis Hermosilla, al revelar el audio de la reunión que sostuvo el penalista con Daniel Sauer, director ejecutivo y comercial de Factop, y la también abogada Leonarda Villalobos, donde se habla de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la CMF para obtener información privilegiada y favores para beneficiar al empresario.

«Por ejemplo con Manuel Guerra cuando Guerra le pide pega, le pide trabajo Hermosilla le dice bueno voy a hablar con Andrés, con Andrés Chadwick, hablan con él para coordinar salidas judiciales de causas que involucraban a la gente de la UDI y luego para intentar conseguirle trabajo a Manuel Guerra en la Universidad San Sebastián por ejemplo, o con los distintos jueces del Poder Judicial lo mismo, voy a hablar con Andrés porque Andrés era el hombre influyente, etc».

Nicolás Sepúlveda también recordó que Andrés Chadwick también se encuentra involucrado en todas las tramas relacionadas con tiene que ver con el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.

«Jean-Pierre Matus participó, antes de estar en la Corte Suprema, en la defensa de Andrés Chadwick en el Congreso cuando lo acusaron constitucionalmente, recordemos que fue acusado en el Congreso por su rol como Ministro del Interior durante el estallido social y también aparece en la causa Parque Capital, que es otra lista del caso donde se investiga a los hermanos Jalaff y a otros empresarios del Grupo Patio, y que Hermosilla los asesoraba», señaló.

«Los investigan porque presionaron a autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, del Ministerio de Vivienda para que otorgaran permisos para Parque Capital, que es un proyecto que está en Lampa de bodegas industriales del Grupo Patio y ahí se supone que Chadwick también podría haber tenido un rol, justamente por compartir oficina y ser socio de Luis Hermosilla como abogado, pero lo que sabemos hasta ahora es que ahí la Fiscalía decidió no formalizar a Andrés Chadwick», agregó.

Según el periodista, otra causa en la que pudiera estar relacionado el exministro de Piñera se refiere a la investigación que lidera fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en contra del exfiscal Manuel Guerra, tras revelarse unos chats con el abogado Luis Hermosilla, donde mencionan, por ejemplo, el caso Penta, Dominga, entre otros.

«La otra causa que podría llegar a tocarlo es la que está en Arica y relacionada con Manuel Guerra, porque es mencionado muchas veces y ahí entendemos que todavía esa causa está recién empezando y esa causa podría complicar a Chadwick, pero no sabemos qué tanto», explicó.

¿Formalización de Chadwick?

Durante la conversación. el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, le consultó a Sepúlveda «¿En el descarte de la investigación del Grupo Patio ya está decidido por la Fiscalía no formalizar a Chadwick en esa arista?». Al respecto, el periodista de investigación respondió: Yo entiendo que sí.

«Además en la arista de Parque Capital, la Fiscalía la juntó con la gran causa del Caso Hermosilla o Caso Audio, que tiene que ver con el audio grabado por Leonardo Villalobos o el fraude de Factop, todo eso que está a cargo de la Fiscalía Oriente Metropolitana, va a ser una sola gran causa y como están ya cerrando yo entiendo que ahí Chadwick ya no va a ser formalizado», planteó.

Avances en aristas relacionadas con lavado de activos y vínculos con Hermosilla

En la entrevista con La Mañanera, el periodista Nicolás Sepúlveda se refirió a las distintas aristas del caso Hermosilla-Audio que podrían presentar algún grado de novedad y que convertirse en tema de debate dentro de la opinión pública durante las próximas semanas.

«Debería haber novedades en varias aristas, hay que estar atento a la causa sobre Manuel Guerra que está en Arica, debería haber novedades pronto, también en la investigación sobre el fiscal Carlos Palma —por compartir información con Luis Hermosilla —que podría basarse en su formalización «

Sin embargo, señaló que hay que poner «especial ojo en dos aristas, que son más complicadas».

La primera, que está en manos de la Fiscalía Regional de Los Lago y «que tiene a exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco como protagonista». La cual está relacionada con lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias, tras detectar cinco transferencias sospechosas ($25 millones) a su pareja, Gonzalo Migueles.

Sepúlveda indicó que en la segunda arista, «que está investigando la Fiscalía Regional de Valparaíso por tráfico de influencias», podrían aparecer no solo los ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa —recientemente sancionados por la Corte Suprema, «sino también otros ministros de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema involucrados en eventuales tratos irregulares con el señor Luis Hermosilla».

Puedes ver el contenido íntegro de la edición de La Mañanera de este miércoles 27 de agosto a continuación: