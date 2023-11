Caso Thompson: Ministra de la Mujer aclara que con «arraigo nacional, aunque sea el Real Madrid, no puede salir del país»

Esta semana una arista del caso del delantero de Colo Colo Jordhy Thompson ha generado polémica ante las informaciones de que el equipo habría aprobado su salida por una oferta del FC Orenburg de Rusia y un sondeo del Emelec de Ecuador.

El gran detalle es que el futbolista está en arresto domiciliario nocturno y se encuentra con arraigo nacional por la denuncia que pesa en su contra por el femicidio frustrado de su ex pareja y el desarrollo de las investigaciones respectivas.

Este jueves 23 de noviembre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se pronunció sobre la polémica ante esa «posibilidad» de que el jugador abandone el territorio chileno.

«Los contratos entre privados, como lo son los contratos de fútbol, no están por encima de la ley. Existiendo una medida de arraigo nacional, simplemente la persona no puede salir del país. (El cambio de dependencia) no extingue la responsabilidad penal», dijo.

Asimismo, agregó que la condición de futbolista de Thompson «no lo hace estar por encima de la ley vigente», consignó Meganoticias.

«Existiendo arraigo nacional, aunque sea el Real Madrid, no se puede salir del país», enfatizó la secretaria de Estado.

Foto: Radio U. de Chile/referencial.

Seguir leyendo: