Chadwick entra en escena: Fiscalía investiga sus vínculos con Hermosilla y el perdonazo del Caso Penta tras testimonio de Lavín

La situación para el exministro del Interior Andrés Chadwick, se complica cada vez más, la Fiscalía investiga sus vínculos con el cuestionado abogado Luis Hermosilla y el perdonazo del Caso Penta, tras el testimonio de Carlos Eugenio Lavín.

Las declaraciones que ofreció Lavín- controlador de empresas Penta, junto con Carlos Délano- el pasado 27 de marzo en dependencias de la Fiscalía Nacional, abrieron un nuevo flanco en la investigación por posibles delitos de soborno, prevaricación y revelación de secretos que involucra al miembro fundador de a UDI, al penalista Hermosilla y al exfiscal Manuel Guerra, quien estuvo a cargo del caso Penta cuando era jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Testimonio de Carlso Lavín complica a Chadwick y Hermosilla

Ante el persecutor, Anatole Larrabeiti, fiscal jefe de Arica, uno de los dueños de Penca admitió que sostuvo al menos dos reuniones con Chadwick en 2014 para hablar del escándalo de corrupción, que tuvo a la UDI como principal beneficiaria, y señaló que en una de esas citas también estuvo presente Hermosilla.

“A Andrés Chadwick lo conocí dado que tenía oficina en nuestro edificio. Yo conocía a Carlos Bombal (exdiputado UDI) ya que trabajaba con nosotros como abogado interno y es secretario del directorio al día de hoy. Fuimos a hablar con Andrés Chadwick por iniciativa de Bombal respecto al caso Penta, pero esto cuando recién estalló el caso en 2014, aproximadamente”, declaró el empresario, uno de los condenados en la causa, según consignó The Clinic.

Carlos Lavín relató que conversó sobre el caso con Chadwick al menos en dos oportunidades y que en la segunda Hermosilla ingresó a la oficina del ex secretario de Estado y comentó sobre el caso Penta, dando la impresión de que estaba al tanto de los detalles de la causa,

“Esta es la segunda vez que estoy con él, más allá de verlo en el edificio, y debe haber escuchado el tenor de nuestra conversación y se metió a la oficina donde estábamos con Andrés Chadwick, escucha un rato de lo que hablábamos, Andrés da su impresión política del caso, y Luis Hermosilla comenta y da su opinión, dando a entender que se manejaba con las materias que conversábamos”, declarón Lavín, de acuerdo con el medio citado.

Versiones contradictorias

El testimonio del empresario cobra relevancia ya que contrasta con las versiones de Hermosilla, Guerra y Chadwick.

El dirigente de la UDI y primo del fallecido expresidente Sebastián Piñera, negó en su declaración ante el Ministerio Público haber tenido encuentros con el ex fiscal Guerra, cuando tenía a su cargo la indagatoria sobre el Caso Penta.

“No recuerdo haber visto a Manuel Guerra en la oficina (que compartía con Hermosilla), ni haber compartido con él en otras actividades, además que de todas maneras pasaba poco tiempo en la oficina”, afirmó Chadwick.

“Categóricamente le puedo responder que no tuve otras interacciones con él en mi época como Ministro del Interior, ni reuniones en casa de otra autoridad ni almuerzos ni nada parecido”, agregó.

Por el contrario, el expersecutor admitió que hubo varias reuniones entre él y Chadwick:.

“No recuerdo cuantas veces me reuní con Andrés Chadwick, pero en todo mi periodo no fueron más de cinco o seis oportunidades. Estas reuniones cuando él no era autoridad, se produjeron a propósito de almuerzos con Luis Hermosilla y a veces coincidíamos y conversábamos”, declaró.

Por su parte, el abogado Luis Hermosilla coinidiió la versión del exfiscal e indicó que hubo alrededor de cinco encuentros entre los tres.

“En relación a las veces que nos reunimos al mismo tiempo con Manuel Guerra y Andrés Chadwick, esto ocurrió muy pocas veces, creo que no más de cinco veces. No recuerdo que se haya tratado de reuniones pactadas, recuerdo que puede haber habido situación en que Manuel estaba reunido con Andrés Chadwick y yo haber llegado y haberlos encontrado, nuestras relaciones eran paralelas, si Manuel quería hablar con Andrés lo podía llamar directamente y yo ni siquiera saber que ello había ocurrido”, afirmó el jurista quien actualmente cumple prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras ser imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, entre otros ilícitos relacionados con el denominado Caso Audios.

El otro controlador de Penta, Carlos Délano, también fue citado a declarar, pero a diferencia de Lavín, negó haber tenido algún tipo de cercanía con Hermosilla o Chadwick durante la investigación del caso.

Ante la la Fiscalía de Arica, el empresario y amigo cercano del expresiente Piñera, indicó que conoce a Hermosilla apenas de vista.

“Lo conozco porque trabajaba en el mismo edificio que yo, pero no mantuvimos nunca una relación más que de conocidos lejanos. Mi abogado de Penta es Alfredo Alcaíno y él fue quien nos contactó con mi abogado Julián López”, dijo.

“Respeto de Andrés Chadwick, lo conozco más, sin ser cercano, producto de mis actividades con la UDI. Yo le hice la campaña a Lavín contra Ricardo Lagos, y ahí conocí a mucha gente y nos encontramos en diversas actividades. Por tanto, somos conocidos, pero sin cercanía. Nos encontramos alguna vez en el cumpleaños de Sebastian Piñera, pero no es alguien que me haya representado en causa alguna, nunca le pedí algún favor, ni nada similar”, indicó Délano el pasado 26 de marzo.

¿Qué pasará con Chadwick?

La contradicción entre las declaraciones de ambos socio del grupo económico, así como entre los imputados, deberán ser motivo de evaluación por parte la Fiscalía de Arica, que sigue adeante con la indagatoria sobre una eventual operación para influir en los desenlaces judiciales del caso.

A la par, el ente persecutor deber determinar si las reuniones que admitió Lavín tuvieron algún tipo de influencia en decisiones clave del caso Penta, como el juicio abreviado que benefició a los controladores del holding, o la salida alternativa otorgada al senador Iván Moreira.

En el caso del exministro Andrés Chadwick la Fiscalía tendrá la labor de analizar si tuvo injerencia directa en el cierre de causas relacionadas con la UDI.

El testimonio de Carlos Lavín aporta antecedentes claves para determinar cuál fue el rol de Chadwick y Hermosilla en la indagatoria sobre Penta. Y aparece justo cuando la dupla de amigos y socios entraron en contradicción.