¡Culpable! Recibe sentencia condenatoria López Zavala por violencia familiar contra Cecilia Monzón

CIUDAD DE PUEBLA, 27 DE MAYO DE 2025. Esta tarde, y tras un receso de 24 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de Puebla dictó sentencia CONDENATORIA contra Javier López Zavala por el delito de violencia familiar contra Cecilia Monzón, quien fuera su esposa y madre de sus hijos, y quien perdió la vida en 2021 acrobillada por sicarios, presuntamente a las órdenes de López Zavala.

Javier Lopez Zavala fue detenido en junio de 2022 con relación a la ejecución de su exesposa Cecilia; sin embargo, no fue hasta abril de 2024 que el juicio comenzó formalmente, y -merced a diversas técnicas dilatorias de la defensa de Zavala- no fue hasta los primeros días de abril de 2025 que comenzaron a celebrarse las audiencias del sistema penal acusatorio para este caso de violencia familiar.

Finalmente, tras estos dos meses de audiencia – en los que no faltaron súbitos cambios de representante legal para Zavala y los otros implicados, faltas injustificadas del equipo de defensa del imputado y diversas medidas que expertos en Derecho han señalado como mala fe procesal por parte de la defensa del exgobernador- esta tarde el tribunal de Enjuiciamiento lo ha encontrado penalmente responsable de los actos que se le imputan, mismos que configuran más allá de toda duda razonablela conducta tipificada en el Código Penal como Violencia Familiar.

Por otra parte, el 30 de mayo se espera que un Juez de Ejecución especializado en imposición de penas decida los años que deberá cumplir en la cárcel; por el momento, basta señalar que la familia Monzón pide 20 años por el cargo hoy acreditado.

Sin embargo, quedan pendientes otros posibles enjuiciamientos a López Zavala, siendo el más grave de ellos el de FEMINICIDIO. El objetivo final de la familia agraviada es refundir a López Zavala por espacio de 70 años, lapso que, dada la edad del exsecretario de Gobernación del Estado de Puebla, equivaldría en los hechos a una cadena perpetua.

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO EL CIUDADANO MÉXICO

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com