«Es doloroso que remuevan el hogar familiar en medio de acusaciones sin antecedentes»: Defensa de hijos de Julia Chuñil cuestiona demolición de vivienda

El Juzgado de Garantía de Los Lagos accedió al requerimiento de la Fiscalía Regional para demoler a casa y la bodega propiedad de la dirigenta mapuche, Julia Chuñil Catricura, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

Según el ente persecutor, la demolición de estas estructuras permitiría esclarecer el contexto de su desaparición de la defensora territorial e intentar hallar sus restos, sin embargo desde la defensa de la familia acusan que este esta acción se produce en medio de «acusaciones sin antecedentes».

Durante la audiencia, el tribunal planteó que las diligencias solicitadas por la Fiscalía supondría una intervención directa sobre el derecho de propiedad, el cual está garantizado por la Constitución Política de la República, por que era indispensable contar con autorización judicial.

Sin embargo, el juzgado concluyó que las medidas requeridas son determinantes para el desarrollo de la causa y resolvió acoger la solicitud.

«Teniendo presente que es evidente que dichas diligencias conllevan la afectación del derecho a la propiedad, razón por la cual es evidente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo noveno del Código Procesal Penal se requiere autorización judicial para efectos de realizar esas diligencias y estimando el tribunal que efectivamente aquellas son esenciales para la investigación, el tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo anteriormente indicado, va a autorizar la realización de diligencias en dicho predio», sostuvo el juez Andrés Riveros, según consignó Meganoticias.

Tras la decisión del tribunal, la Fiscalía quedó autorizada para demoler parcial o totalmente estructuras, construcciones, cobertizos, bodegas u otras edificaciones existentes en el predo, donde presumen se encontraría el cuerpo de la adulta mayor.

Cabe recordar que para el órgano persecutor, el principal sospechoso de la muerte y desaparición de la activista mapuche es su hijo Javier Troncoso Chuñil, actualmente en prisión preventiva y señalado como autor material del supuesto parricidio.

En tanto, sus otros dos hijos, Pablo San Martín y Jeannette Troncoso figuran como cómplices, y están bajo arresto domiciliario total; mientras que el exyerno tiene arresto domiciliario nocturno tras ser imputado por homicidio calificado en calidad de encubridor y robo con violencia frustrado.

Hasta el momento, solo ha trascendido que en una bodega del predio se habría encontrado restos de sangre humana y un machete. No obstante, se desconoce a quién corresponderían estos restos biológicos.

Abogada Riquelme: «Es doloroso que remuevan en el hogar familiar en medio de acusaciones sin antecedentes»

En conversación con El Ciudadano, la abogada Karina Riquelme, quien actualmente representa a los hijos de Chuñil, expresó duras críticas sobre la decisión del Juzgado de Garantía de Los Lagos de autorizar la demolición de la vivienda y una bodega ubicadas en el predio de la activista.

«Nosotros ya sabíamos de esto y bueno, conversamos con la familia, sopesamos las cosas y no nos opusimos, solicitamos que el Estado se comprometiera una reconstrucción y no nos pudieron dar esa garantía, a lo más dijeron que iban a oficiar a quien fuera pertinente, pero no quedó la garantía de reconstrucción y se solicitaron devoluciones de numerosos herramientas, además de recuerdos familiares y otras cosas de las cuales se ordenó la entrega», indicó.

«Hoy día es fiesta de cumpleaños de la nieta de Julia, así que es bastante doloroso que remuevan en el hogar familiar, en medio de estas acusaciones sin antecedentes», afirmó la jurista.

Recordó que hace un año, específicamente el 30 treinta de enero de 2025, «en estas mismas circunstancias se afirmó que habría existido, igual que al día de hoy, muestras de sangre en el domicilio para allanarlo, también realizar excavaciones con georradar, lo mismo que están haciendo el día de hoy».

Señaló que en esa ocasión, Jeannette Troncoso fue víctima de apremios ilegítimos, «cuando se le solicitaba que se autoinculpara ella y su marido de la desaparición de Julia».

Tras la audiencia en la que se decretó prisión preventiva para Javier Troncoso y arresto domiciliario para los otros dos hijos de la defensora territorial, Riquelme cuestionó severamente los fundamentos de la investigación acusando un «montaje racista».

Denunció que no existen pruebas científicas, como hallazgos de sangre en la casa de sus defendidos, que sustenten la acusación del Ministerio Público.

En rueda de prensa, la defensora sostuvo que la única evidencia biológica concreta –rastros de ADN de Julia Chuñil– fue encontrada en el Fundo La Fritz, propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt, quien mantiene la calidad de imputado, aunque hasta ahora no ha sido formalizado.

Justo en este lugar, la adulta mayor abría ido a buscar animales con una amiga.

“Hay una mujer [Ana Cato] que no ha dado explicaciones respecto a esas muestras de sangre ni de dónde está Julia”, enfatizó Riquelme en declaraciones recogidas por ElPeriodista.CL.