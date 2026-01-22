Exdiputado Silber, «cooperador eficaz» en la trama bielorrusa, revela plan de Vivanco para inhabilitar a otros ministros y tomar el control de su sala en la Suprema

El testimonio del exdiputado DC ante el Ministerio Público desnuda una supuesta estrategia de la exministra Ángela Vivanco para influir en la Tercera Sala de la Corte Suprema e inhabilitar a otros ministros, utilizando denuncias presentadas por una ONG y teniendo como brazo operativo al abogado Eduardo Lagos

El exdiputado demócratacristiano Gabriel Silber Romo –pareja de la senadora PPD Loreto Carvajal y antiguo socio del bufete en el corazón de la “trama bielorrusa”– entregó a la Fiscalía Norte un testimonio revelador. En su declaración, de casi seis horas el pasado 23 de diciembre, describió en detalle una supuesta operación dirigida por la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco para tomar el control de la Tercera Sala de ese tribunal, valiéndose de su cercanía con el abogado Eduardo Lagos.

Silber, quien fuera representante legal del consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM) en su multimillonario arbitraje contra Codelco, no ha sido formalizado y es considerado por la Fiscalía como un “cooperador eficaz”. Su relato, al que el medio digital CIPER tuvo acceso, no solo entrega antecedentes sobre el caso por el que sus socios Lagos y Mario Vargas están en prisión preventiva, sino que levanta graves acusaciones de tráfico de influencias, filtración de fallos y una campaña para inhabilitar a otros ministros del máximo tribunal.

Cabe recordar que las investigaciones del entre persecutor se centran en un presunto esquema de corrupción donde los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del Consorcio Chileno Bielorruso Belaz Movitec (CBM), habrían efectuado pagos a la exministra a través de su pareja, Gonzalo Migueles, quienes cumple prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho.

Con el pago de esta coimas se buscaba, que desde la Suprema, Vivanco firmara una seguidilla de fallos y resoluciones entre 2023 y 2024 en contra de Codelco, en un litigio por una fallida licitación que obligaron a cuprífera estatal a pagar más de $17.000 millones al consorcio.

Los desembolsos por estos favores, superarían los $90 millones, según se ha detectado hasta el momento, y el dinero habría sido blanqueado mediante operaciones con Yáber, el conservador Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.

El plan de Vivanco para tomar el control de la Tercera Sala

El núcleo de la revelación es el supuesto plan de Ángela Vivanco. Según Silber, la exministra “tenía la intención de tomar el control de la Tercera Sala de la Corte Suprema” y para ello utilizaba a Eduardo Lagos como “un brazo operativo”.

La estrategia, detalló el exdiputado, consistía en inhabilitar a otros ministros de esa sala mediante denuncias presentadas por una ONG denominada “Quiero vivir sin delincuencia ni corrupción”.

“Estas denuncias eran sustentadas con información que la propia Vivanco habría entregado a Eduardo Lagos sobre sus compañeros de sala”, declaró Silber y señaló que el abogado, a su vez, le pasaba esos antecedentes a Esteban Infante, un exfuncionario de Carabineros que trabajaba en la mencionada ONG, “quien presentaba las denuncias bajo su nombre”.

Según el exparlamentario, “las denuncias eran organizadas en el estudio jurídico” que compartía con Lagos y Vargas.

El testimonio se refirió a dos casos concretos. En primer lugar, indicó que se presentó una denuncia contra el ministro Leopoldo Llanos el 5 de agosto de 2024, por supuestas faltas a la probidad y a la ética, la cual fue fundada en que sus hijos habrían accedido a cargos relevantes dentro del Poder Judicial. Un artículo de La Tercera confirmó que la denuncia fue presentada por la ONG “Quiero vivir sin delincuencia ni corrupción”.

En segundo lugar, señaló que por medio de la ONG, se concretó una denuncia en contra del ministro Sergio Muñoz, la cual presentada durante la primera semana de agosto de 2024, fundada en las mismas razones por las que Muñoz había sido recusado –exitosamente– en 2023 para que no viera el caso de la Inmobiliaria Fundamenta, cliente del bufete Lagos, Vargas y Silber. Según había revelado CIPER, esa recusación fue “digitada” por el mismo estudio, que recibió más de $600 millones de Fundamenta por una asesoría que incluía inhabilitar al ministro.

El medio digital informó que contactó al exfuncionario de Carabineros Esteban Infante quien admitió que sostuvo una reunión con Lagos en su oficina y que al final de este encuentro, apareció Silber a quien conoció en esa ocasión. Confirmó que efectivamente Lagos lo contactó para interponer una denuncia contra el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, «pero que él ya lo había hecho».

“A mediados de año (2025) hacia delante. Yo hice la denuncia en forma personal a la Comisión de Ética y el señor Lagos, cuando me encontré con él, pensando yo que era una causa de Carabineros, me dijo que tenía más información respecto a la denuncia que yo había hecho (contra Blanco)”, declaró a CIPER.

Explicó que el objetivo era denunciar a Blanco ante el Ministerio Público por supuestamente no consignar propiedades en su Declaración de Intereses y Patrimonio. Sin embargo, negó que las denuncias contra Llanos y Muñoz hayan provenido del abogado Lagos.

Por su parte, Silber declaró que cuando supo de la gestión contra Muñoz, le manifestó su “malestar y disconformidad” a Lagos, argumentando que Fundamenta “no tenía interés en sacar a Muñoz del Poder Judicial, y que la única que podía verse beneficiada era Ángela Vivanco”.

Los chats que confirman la operación: “Terminamos de hacer el take over”

La intención de Vivanco de tomar el control de la sala no sería solo una percepción de Silber, sino que quedó plasmada en sus propios mensajes. En reportajes anteriores, CIPER reveló chats entre Vivanco y el abogado penalista Luis Hermosilla, imputado por delito tributario, cohecho y lavado de dinero en el marco del caso Audio.

En uno de ellos, del 8 de febrero de 2021, la entonces ministra de la Suprema escribió:

-Vivanco: “Te comento que la [magistrada] Maria Teresa Letelier se quiere postular a la quina de Carlos Aranguiz, creo que es muy buen nombre y creo que tendría apoyo de Carroza y el mío también, te tinca?”

-Hermosilla: “Muchísimo!!! Gran nombre!!!!”

-Vivanco: “Excelente! Me muevo entonces, ella estaría dispuesta a irse a mi sala y con eso terminamos de hacer el take over de la 3a sala. Brito la odia porque compitió con la Lya así que hay que blindarla (se refiere a Lya Cabello, pareja de Haroldo Brito)”.

Filtración del fallo a favor del consorcio bielorruso

El testimonio de Silber también entrega detalles sobre el caso principal: la disputa entre el Consorcio Chileno Bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco.

El exdiputado confirmó y amplió la versión que el presidente del directorio de la cuprífera, Máximo Pacheco, había dado a la Fiscalía. Relató que el 3 de julio de 2023, estando él presente, Ángela Vivanco llamó por WhatsApp a Eduardo Lagos para avisarle que el recurso de su cliente había sido visto y que el fallo sería favorable. Esa información era, en ese momento, absolutamente reservada.

“Acto seguido”, declaró Silber, “Eduardo Lagos instruyó [al exdiputado] Aldo Cornejo para que, en representación de CBM, se contactara con Pacheco y le informara que el fallo sería desfavorable para la estatal”. El contacto se concretó ese mismo 3 de julio. La sentencia, sin embargo, fue firmada por Vivanco recién el 4 de julio a las 16:08 horas. Lagos supo del resultado al menos con un día de anticipación.

Silber explicó a los fiscales que el objetivo de Lagos era usar esa información privilegiada para “negociar el término, desistimiento o finiquito del juicio arbitral pendiente”, donde se jugaban US$70 millones. El contacto con Pacheco constituyó, en los hechos, “una demostración explícita del poder e influencia que tenían al interior de la Corte Suprema”. Agregó que “Lagos solía jactarse de eso”.

Preocupación de Vivanco por los chats con Hermosilla

Otra revelación significativa ocurre en torno a los mensajes entre Vivanco y Hermosilla. Silber contó que, en una cena en casa de Eduardo Lagos a la que asistieron Vivanco, Vargas y él, “la ministra se mostró especialmente preocupada por la posible difusión de sus chats con Luis Hermosilla”.

“Con posterioridad a esa comida”, declaró, “Eduardo Lagos instruyó a Mario Vargas para que presentara el recurso de protección destinado a impedir que los chats contenidos en el teléfono de Hermosilla se hicieran públicos”. Según Silber, “el objetivo real de esa acción judicial era evitar que se conocieran las conversaciones entre Vivanco y Hermosilla, lo que constituiría una señal de gratitud a la entonces magistrada”, consignó CIPER.

El caso del contratista de Codelco y los $80 millones

En su afán colaborativo, Silber también relató un episodio que podría constituir un delito aparte. Sostuvo que un contratista de Codelco pagó $80 millones al bufete por la interposición de un recurso, el cual tuvo un resultado adverso en la Suprema. El exdiputado dijo que el contratista le señaló, vía telefónica, que “Lagos le había asegurado un resultado favorable”.

El exdiputado declaró que, junto a Vargas, le manifestaron a Lagos que “la práctica de cobrar bajo el compromiso de asegurar resultados era imprudente y le habrían exigido devolver el dinero”. Sin embargo, esa restitución no ha ocurrido, pues Lagos “argumentó problemas de caja para no devolver el monto”.