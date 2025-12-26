Explotación sexual infantil, abuso a menor de 14 y violación: influencer ligado al Partido Nacional Libertario queda en prisión preventiva

El influencer Jorge Morales Iter, conocido como Jorge Matter y ligado al Partido Nacional Libertario, fue formalizado y dejado en prisión preventiva por delitos de explotación sexual infantil, abuso sexual de mayor y menor de 14 años, y violación de mayor de 14 años.

El caso también involucra los ilícitos de almacenamiento y difusión de material de explotación sexual, y tráfico de drogas con la agravante de haber involucrado a menores de edad.

La fiscal de Iquique, Camila Albarracín, detalló que la detención se produjo tras una «investigación llevada a cabo OS9 de Carabineros, a propósito de una denuncia recibida por un centro, en el cual la víctima principal estaba siendo atendida, y surge la develación respecto a estos hechos».

“El día de hoy, a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal de Garantía ha decretado la prisión preventiva respecto del imputado Jorge Morales Iter, conocido como Jorge Matter, por los delitos de explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de mayor y de menor de 14 años y además el delito de tráfico del artículo 3º de la Ley 20.000”, confirmó.

De acuerdo con los antecedentes judiciales entre 2021 y 2025, Jorge Matter contactó reiteradamente a la víctima, quien tenía 13 años al inicio de los abusos.

Según lo expuesto por la Fiscalía, «el imputado conoce a la víctima, la contacta y comienza a insinuarse de manera sexual, donde posteriormente le suministra droga, en distintas dosis, y también procede a realizar acciones de significación sexual».

«Asimismo, en al menos tres ocasiones la víctima quedó inconsciente e incapacitada para oponerse, instancias en las que el imputado realizó tocaciones, abusos sexuales y violación», agregó el órgano persecutor.

La denuncia fue realizada en mayo de 2025 por un programa de protección infantil, derivando en investigación formal que permitió reunir una serie de pruebas reunidas. Tras esto, se llevaron a cabo allanamientos en dos domicilios, en los que se incautaron utensilios con restos de ketamina y bolsas con 2,6 gramos de la sustancia ilícita conocida como ‘tussi’.

Posibilidad de más víctimas

La fiscal Albarracín advirtió que «no se descarta tampoco la existencia de nuevas víctimas».

Explicó que esta información surgió «no solo por la víctima, sino que también por los distintos organismos de atención a la víctima, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas, que entregaron detalles de la existencia de otras víctimas», consignó ADN.

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva contra el sujeto cuya libertad fue considerada un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas y fijó un plazo de 150 días para continuar con la investigación.

Vínculos con el Partido Nacional Libertario y apoyo a Kast

El caso adquirió una dimensión política debido al perfil público de Jorge Matter. El influencer, con más de 46 mil seguidores en Instagram y quien trabaja como manager de figuras de la farándula, tiene antecedentes políticos: fue candidato a consejero regional (CORE) por Renovación Nacional y posteriormente se identificó públicamente como adherente del Partido Nacional Libertario (PNL) en la Región de Tarapacá.

Además, en las más recientes elecciones del pasado 16 de noviembre estuvo colaborando de forma activa en las campañas, en la región de Tarapacá, del diputado recién electo Álvaro Jofré, y del fundador del partido y entonces presidenciable, Johannes Kaiser.

A esta hora junto a adherentes de @Jou_Kaiser y @AlvaroJofre en un gran banderazo en apoyo a nuestros candidatos: Presidencial 4K y Diputado K68 💪🇨🇱 ¡Con fuerza, unidad y convicción por el cambio que Chile necesita! #4K #K68 #Banderazo #iquique #chile pic.twitter.com/q446XCs7Gs — Jorge Morales Iter (@JMORALESITER) November 1, 2025

58 días de campaña junto a mi futuro diputado @AlvaroJofre , al @Partido_NL y a nuestro pequeño pero jugado comando que ya es familia.

Gracias por el cariño de la gente.

Este domingo vamos con todo por @Jou_Kaiser Presidente.

Tarapacá y Chile merecen este triunfo. pic.twitter.com/3DmTZzuuLe — Jorge Morales Iter (@JMORALESITER) November 14, 2025

Sin embargo, tras la derrota Kaiser en la primera vuelta presidencial, manifestó de forma abiertamente su apoyo al republicano y también ultraderechista José Antonio Kast en el balotaje.

Reacciones en el mundo político por la detención del influencer

La detención generó reacciones en el mundo político. El diputado por la región de Tarapacá, Matías Ramírez, escribió en sus redes sociales: «Ex candidato a Core por RN, hoy militante del Partido Nacional Libertario, de equipo de confianza de la familia Jofré y parte de la campaña de Kast en la región de Tarapacá».

Ex candidato a Core por RN, hoy militante del partido nacional libertario, de equipo de confianza de la familia Jofré y parte de la campaña de Kast en la región de Tarapacá.

Ahora se entiende porque el diputado Meza buscada indultar pedofilos, en sus filas tienen a varios. https://t.co/AqMgER8Wwq — Matias Ramirez Pascal (@matiasramirezpa) December 25, 2025

«Ahora se entiende por qué el diputado Meza buscaba indultar pedófilos, en sus filas tienen a varios», afirmó en relación a laos dichos del parlamentario José Carlos Meza (republicanos), quien habló de la posibilidad de conmutar condenas a reos con enfermedades terminales, incluidos violadores de menores.

Ante la grave situación judicial de Matter y los vínculos políticos que los unen, el Partido Nacional Libertario (PNL) difundió un comunicado público para intentar desmarcarse de Jorge Matter.

“La persona recientemente mencionada (…) no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario”, comienza el texto que difundido por el propio Kaiser lo compartió.

Luego señalaron que el acusado “prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado”.

Asimismo, la tienda política condenó los hechos que se le imputan al influencer.

“El Partido Nacional Libertario condena categóricamente cualquier delito, y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes”, subrayaron el la declaración, manifestando su disposición a colaborar con las autoridades.

Finalmente, la colectividad afirmó que se reserva el derecho de ejercer acciones legales frente a eventuales informaciones que, a su juicio, vinculen de manera incorrecta al partido con el imputado.

Declaración pública pic.twitter.com/EhWlzJK1ZN — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) December 25, 2025



El caso se produce en un contexto nacional donde los delitos sexuales contra menores y la explotación infantil han ocupado la agenda pública y generado debate legislativo. La Fiscalía de Iquique ha asegurado que continuará con la investigación para determinar el alcance total de los delitos y la posible existencia de más víctimas.

Jorge Matter quedará en prisión preventiva mientras avanza la investigación formal, que tiene hasta mediados de 2026 para completarse, dado el plazo de 150 días fijado por el tribunal.