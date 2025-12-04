Familia de pescador colombiano presentó denuncia ante la CIDH: Aseguran que murió en ataque de EEUU en el Caribe

Un reporte del medio británico The Guardian informó que la familia de Alejandro Carranza, un ciudadano colombiano que habría fallecido en uno de los ataques de EEUU a supuestas «narcolanchas» en el Caribe, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por estos hechos.

«El 15 de septiembre de 2025, militares de Estados Unidos bombardearon el bote de Alejandro Carranza Medina (…) que zarpaba en el Caribe desde la costa de Colombia. Carranza murió en el proceso de este bombardeo», dice la denuncia, consignada por The Guardian y luego replicada y ampliada por medios como ABC News, The Washington Post y la BBC.

Este último medio relató que «durante semanas», Gustavo Petro, Presidente de Colombia, y la familia de Carranza «denunciaron públicamente la desaparición de este presunto pescador y la atribuyeron a las acciones estadounidenses, aunque su cuerpo no ha sido encontrado y las evidencias son limitadas».

«El caso de Carranza, junto al del colombiano Jeison Obando Pérez y el ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño Chila, sobrevivientes de otro ataque ocurrido el 16 de octubre, son los únicos en los que han trascendido nombres de las presuntas víctimas de los ataques», puntualiza el reportaje de la BBC. Léelo completo AQUÍ.

En tanto, The Washington Post consignó que «la familia de un hombre colombiano muerto en un ataque estadounidense a un barco en el Caribe presentó el martes una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos en una ejecución extrajudicial».

Seguiremos informando.