Fiscalía ingresa acusación y pediría 10 años por violación más 4 por abuso sexual contra Monsalve

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó, a través de la oficina judicial virtual, el escrito de acusación formal contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación, en el marco de la investigación por los hechos ocurridos la noche del 22 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el documento, cuya elaboración se conocía desde hace días, constituye la formalización de la teoría del caso del Ministerio Público y contiene la específica petición de pena para el exautoridad.

En concreto, la Fiscalía solicita una condena de 10 años de presidio para Monsalve como autor del delito de violación, más 4 años por el delito de abuso sexual, ambos en contra de la exfuncionaria subalterna de la Subsecretaría del Interior que lo denunció. Al cierre de esta edición, el tribunal aún no proveía oficialmente el documento de la acusación.

En el eventual escenario de que el Tribunal Oral en Lo Penal condene a Monsalve y que dicha condena se traduzca en cárcel efectiva, el tribunal deberá ponderar el tiempo que el exsubsecretario ya ha cumplido bajo medidas cautelares, los seis meses que estuvo en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber y los siete que lleva cumpliendo arresto domiciliario total en su domicilio ubicado en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Cabe recordar que según los antecedentes de la investigación liderada por el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, el ataque sexual habría sido perpetrado entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano del centro de Santiago, donde residía Monsalve, luego de una cena con la denunciante —una subalterna— en un restaurante de comida peruana.

Monsalve fue formalizado el 15 de noviembre de 2024, tras su detención el día anterior en Viña del Mar.

Nuevo escenario procesal y estrategias de la defensa de Monsalve

Con la presentación de la acusación fiscal, se abre un nuevo capítulo en el proceso y comienza a correr un nuevo plazo legal.

El Séptimo Juzgado de Garantía debe fijar una audiencia de preparación de juicio oral. De acuerdo con las normas procesales, esto no puede ocurrir antes de 25 días ni tampoco después de 35.

Sin embargo, el camino hacia el juicio oral no está exento de posibles desvíos. El plazo de diez días que tenía la Fiscalía para acusar también era crucial para la defensa.

“En ese período el defensor Público Víctor Providel podía presentar una solicitud para reabrir la investigación, lo cual, según ha podido confirmar este diario, era una de las pretensiones de Monsalve”, consignó La Tercera.

Esta posibilidad se discutirá en la próxima audiencia de preparación y en la que en caso de que se confronten tanto la acusación con la solicitud de reapertura, el tribunal podrá evaluar un nuevo plazo de investigación”. A este escenario se suma que la parte querellante, representada por la abogada María Elena Santibáñez, también podría presentar su propia acusación particular.

En suma, el cronograma se extiende y entre nuevas audiencias y plazos, el juicio podría dar inicio en marzo, de acuerdo con el medio citado.

Deeclaraciones de testigos clave

El caso ha experimentado una notable reactivación en las semanas previas al cierre de la investigación, ordenado por el fiscal jefe Héctor Armendáriz, tomando en cuenta que exintegrantes del gabinete de Manuel Monsalve volvieron a prestar testimonios ante los fiscales.

Según La Tercera esta era una de las solicitudes que había pedido la defensa del exsubsecretario, alegando que en las declaraciones previas no se resolvieron todas las interrogantes en torno a la denunciante