Formalizan a empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt por conducir ebrio mientras era investigado por desaparición de Julia Chuñil

La audiencia, fijada para este miércoles 28 de enero en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, marca un nuevo capítulo judicial para Morstadt, quien protagonizó un violento accidente en noviembre pasado con 0,68 gramos de alcohol en la sangre. El hecho ocurrió mientras el empresario estaba bajo investigación como imputado por la desaparición de la defensora territorial mapuche.

Bajo la lupa de la justicia y de la opinión pública desde que fue vinculado a la investigación por la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil Catricura, el empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt Anwandter enfrenta este miércoles 28 de enero a la justicia.

En el Juzgado de Garantía de Los Lagos se llevará a cabo su audiencia de formalización como imputado por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol, a solicitud e la Fiscalía, tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del 25 de noviembre de 2025 en la Ruta T-39, comuna de Los Lagos.

El documento judicial, al que tuvo acceso El Ciudadano, establece que Juan Carlos Morstadt Anwandter fue debidamente citado y apercibido, advirtiéndose que en caso de no concurrir podrá ser conducido por la fuerza pública, además de exponerse a sanciones procesales. Asimismo, se le designó defensa penal licitada, quedando la causa identificada bajo el RUC 2501691023-9 y RIT O-1850-2025.

Volcamiento con 0,68 de alcohol

Según el detallado parte de Carabineros y de personal de emergencia, el accidente ocurrió a las 22:50 horas del 25 de noviembre, en el kilómetro 6,9 de la Ruta T-39. El vehículo particular conducido por Morstadt volcó, impactó un poste del tendido eléctrico y provocó un incendio en pastizales aledaños.

Al lugar concurrieron voluntarios de Bomberos y personal del SAMU, quienes controlaron el foco ígneo y atendieron al conductor.

El incidente no interrumpió el tránsito y Morstadt, quien presentaba lesiones de carácter leve y se encontraba estable, fue trasladado al Hospital de Los Lagos para su evaluación.

Posteriormente, Carabineros practicó el procedimiento de rigor. A las 23:48 horas se le aplicó la prueba de alcoholimetría. El resultado fue contundente: 0,68 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por sobre el límite legal, configurando el delito de conducción bajo la influencia del alcohol.

En esa ocasión, el teniente de Carabineros de Los Lagos, Patricio Lienlaf, explicó que el procedimiento “se desarrolló conforme a protocolo, constatando el estado del conductor y verificando la situación en el lugar del volcamiento. Agregó que tanto la documentación del vehículo como la del conductor se encontraban en regla.

Pese a la gravedad del hecho y al resultado de la alcoholemia, tras las diligencias iniciales, el fiscal de turno instruyó dejar al conductor apercibido. Es decir, Morstadt quedó en libertad pero obligado a comparecer ante la justicia cuando fuera citado, decisión que en su momento generó cuestionamientos públicos.

Juan Morstadt y el caso Julia Chuñil

El accidente no fue un hecho aislado en la vida del empresario, sino que ocurrió mientras ya se encontraba bajo investigación por un caso de enorme impacto: la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental mapuche cuyo paradero se desconoce desde noviembre de 2024 en la misma zona.

La Fiscalía Regional de Los Ríos ha descrito a Morstadt como un “sujeto de interés primario” en esa investigación, autorizando diligencias intrusivas como interceptaciones telefónicas.

De hecho, Chuñil desapareció tras denunciar amenazas reiteradas de Morstadt, en el contexto de un conflicto por tierras. La dirigenta mapuche y su comunidad habían recuperado 900 hectáreas de territorio ancestral que la CONADI terminó entregando al empresario, descrito en la región como una figura con poder político y financiero.

Según la investigación del Ministerio Público, la adulta mayor fue vista por última vez en el predio “La Fritz”, propiedad de Morstadt, “quien mantenía un conflicto previo y sostenido con la víctima”.

En el marco de la indagatoria, las interceptaciones telefónicas autorizadas al empresario se volvieron especialmente relevantes. En algunas de esas conversaciones, se le puede escuchar dando a entender que maneja información sensible sobre el destino de Chuñil. Es en ese contexto donde salió a la luz una llamada con su padre, en la que se refiere a que a Julia Chuñil “la quemaron”.

La formalización de este miércoles por el delito de conducción bajo estado de ebriedad representa un nuevo hito judicial para Juan Carlos Morstadt, sumando una causa penal activa a su prontuario mientras continúa la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, donde mantiene la calidad de imputado no formalizado.

La audiencia permitirá a la Fiscalía exponer los cargos y los antecedentes detallados del accidente, solicitando las medidas cautelares que estime pertinentes. La defensa del empresario, por su parte, presentará sus argumentos ante el tribunal de Los Lagos.