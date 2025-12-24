«Gobernanza fraudulenta»: Exalcalde exPS de Rancagua, Juan Godoy, es declarado culpable por cohecho agravado y fraude al fisco

En un fallo unánime que marca un precedente en la lucha contra la corrupción municipal, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua declaró este martes culpable al exalcalde exPS, Juan Ramón Godoy Muñoz, de una serie de delitos cometidos durante su administración, calificada por la Fiscalía como «gobernanza fraudulenta», entre los que destacan cohecho agravado reiterado, fraude al fisco y lavado de activos.

El ex jefe comunal fue condenado por la justicia por una trama de corrupción en la que se le acusa de haber adjudicado licitaciones y tratos directos, a cambio de recibir pagos, vehículos, uso de tarjetas de crédito y otros beneficios de empresarios vinculados a la municipalidad.

El exedil siguió la audiencia de forma telemática desde el Complejo Penitenciario La Gonzalina, donde cumplió 20 meses de prisión preventiva tras ser formalizado en abril de 2024. Su cómplice y amigo , el empresario Javier Cornejo, fue también condenado por soborno y uso de instrumento privado falso, aunque absuelto de fraude al fisco. El Ministerio Público cifró en $2.300 millones el dinero involucrado en las operaciones ilícitas.

«Diezmos», tarjetas y un sistema de pagos por favores

La investigación, iniciada en 2022 tras un reportaje de CIPER, acreditó que bajo la administración de Godoy se desarrolló un sistema de adjudicaciones fraudulentas. El tribunal estableció que las licitaciones municipales fueron sistemáticamente asignadas, a través de tratos directos o el sistema de adjudicación, a empresas de sus cercanos, especialmente las de Javier Cornejo. A cambio, Cornejo le facilitó al alcalde acceso a tarjetas bancarias para gastos personales.

El fiscal de alta complejidad de O’Higgins, Nicolás Núñez, explicó tras la audiencia que el tribunal logró acreditar una serie de delitos bastante graves que ocurrieron durante la administración del señor Godoy, entre ellos los delitos de cohecho agravado reiterado, los delitos de fraude al fisco y muy importante también tres tipologías de lavado de activos».

«Lo más grave es el cúmulo de hechos, porque cada uno está relacionado con otro, independientemente que existan privados, empresarios, sobornantes, el mecanismo era básicamente el mismo, pagar por asignación de tratos directos, pagar por asignación de licitaciones», sostuvo

Según el persecutor ese dinero ilícito obtenido por el alcalde, era lavado para poderlo incorporar al sistema financiero.

Uno de los elementos más reveladores fue el denominado «diezmo». Según pudo acreditar el tribunal, Godoy exigía un 10% del monto comprometido en las licitaciones que se adjudicaban bajo su mandato.

Respecto a la tarjeta de crédito proporcionada por Cornejo, el fiscal Núñez señaló que fue un hallazgo crucial que marcó un antes y un después en la investigación del caso, «porque nos permitió acreditar en los delitos base y también el delito de lavado de activos, en una operación que no es bastante común en delitos de corrupción, usar el producto bancario de un tercero, fue algo bastante novedoso».

«Pero también usamos junto con la Policía de Investigaciones el ingenio, también la creatividad para poder descubrir ese modo de lavar dinero», apuntó en declaraciones recogidas por El Rancagüino.

Siete condenas por distintos grupos de delitos

La lectura del veredicto fue exhaustiva y Godoy fue encontrado culpable como autor de cohecho consumado y agravado en múltiples capítulos, fraude al fisco y lavado de activos ocurrido entre 2021 y 2023. Fue absuelto, junto a Cornejo, de malversación de caudales públicos y delitos tributarios.

El abogado querellante, César Zamorano, valoró el resultado, señalando que refleja la gravedad del daño causado a la comunidad de Rancagua.

“Conseguimos siete condenas por siete partidas distintas, por siete grupos de delitos y, en algunos casos el cohecho que es el delito más reiterado que se presenta con mayor frecuencia en tres ítems o tres partidas, el tribunal estimó que era cohecho agravado sin otros delitos y, en el otro, respecto del primer capítulo era un cohecho con fraude al fisco”, explicó.

Para Zamorano, el daño trasciende lo jurídico: el delito más grave fue “haber echado mano de la caja municipal, haber dejado a los niños sin educación, haber dejado a los adultos sin remedios y sin pañales”.

Asimismo, subrayó el descalabro financiero y planteó que “Godoy recibió la Cormun [Corporación Municipal] con un superávit de 700 millones y, antes de tres años, lo entregó con un déficit de más de 17 mil millones de pesos”.

Fiscalía pide 23 años de cárcel para Godoy por «gobernanza fraudulenta»

El fiscal Núñez se mostró plenamente conforme con el veredicto, que a su juicio valida la tesis central de la investigación: «que durante el gobierno de Juan Ramón Godoy, efectivamente existió una gobernanza fraudulenta”.

Por ello, la Fiscalía solicitó para el exalcalde una pena de 23 años de prisión efectiva, además de multas millonarias.

Núñez destacó el trabajo del equipo de Alta Complejidad y de la PDI, así como de la Contraloría, el SII y el CDE. Consideró que el caso marca un precedente, especialmente al acreditar en un mismo hecho “tanto el delito de cohecho agravado, el delito de fraude al fisco por parte del alcalde y por administración desleal de los recursos”.

«Esto completa el círculo que ha desarrollado la Fiscalía en cuanto a la investigación y juzgamiento de ya cinco personas que habían sido condenadas anteriormente en procedimiento abreviado, entre ellos tres empresarios y dos funcionarios públicos», afirmó, según consignó el medio citado.

Defensa anuncia posibles recursos

Por su parte, la defensa de Godoy manifestó su desacuerdo parcial. Su abogado, Hugo Zamorano, declaró: “Nuestro representado, desde un principio del juicio, reconoció gran parte de los hechos por los cuales estaba siendo acusado. Asimismo, resultó absuelto de varias de las imputaciones”

El penalista no descartó presentar recursos de impugnación, argumentando que “esta causa no se encuentra firme y ejecutoriada”.

El letrado discrepó de las calificaciones jurídicas, como la de cohecho agravado, pues solicitaban una de simple, y del delito de lavado de activos. Confía en que la pena final sea menor a los 23 años solicitados, alegando que Godoy “sí colaboró con el esclarecimiento” de los hechos.

Sentencia se conocerá en enero

La lectura de la sentencia, donde se dará a conocer la pena concreta que deberá cumplir Juan Ramón Godoy, quedó fijada para el viernes 9 de enero de 2026. El fallo cierra un círculo de investigación que ya había condenado, mediante procedimiento abreviado, a otros cinco implicados: tres empresarios y dos funcionarios públicos.

El caso Godoy queda así instalado como uno de los mayores escándalos de corrupción municipal de los últimos años, ejemplificando cómo una red de confianzas personales puede desvirtuar la administración pública en perjuicio directo de la comunidad y las arcas fiscales. Tras el juicio, la justicia ha determinado que en Rancagua existió, literalmente, una «gobernanza fraudulenta».