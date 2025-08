Golpe a “El Zar del Salmón”: Isidoro Quiroga obligado a pagar casi US$ 300 millones por venta con sobreprecio de Australis

Tras más de dos años de litigio, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Santiago dio un duro golpe contra «El Zar del Salmón», Isidoro Quiroga Moreno y su familia, al dictar un fallo condenatorio en el que los obligó a pagar casi US$ 300 millones por la venta con sobreprecio de la salmonera Australis Seafoods a la empresa china Joyvio Group en 2019.

El gigante chino, filial de Legend Holdings, conglomerado tecnológico vinculado a Lenovo, acusó a Quiroga de haber vendido la compañía por un monto de US$ 921 millones, ocultando información crítica durante el due diligence de la transacción en 2019, particularmente sobre una masiva sobreproducción de salmones que derivó en multas ambientales por más de US$ 70 millones y una posterior autodenuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Según Joyvio, la empresa fue adquirida “en circunstancias de que hoy sabemos que ese valor fue generado de manera artificial e irregular. Y como consta en los documentos de compra-venta firmados entre las partes, el vendedor siempre declaró que Australis cumplía con la normativa ambiental, lo que resultó ser falso y parte del engaño”.

Por tal motivo, presentó acciones penales por estafa y administración desleal, además de una demanda arbitral en la que pidió la restitución del monto desembolsado por la compra de la sociedad.

Según consignó Diario Financiero, el tribunal arbitral, —integrado por los abogados Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes— determinó que Quiroga y su familia deberán pagar al consorcio chino una suma de US$217 millones que al sumarse los intereses calculados desde 2019 —conforme a la tasa publicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) —daría una cidra total de US$ 300 millones, que se pague la deuda completa.

Adicionalmente, «El Zar del Salmón» deberá pagar las costas del proceso.

El laudo arbitral planteó que los vendedores “incurrieron en omisiones o imprecisiones” en las declaraciones contractuales, particularmente en la cláusula 4.2 del contrato de compraventa (SPA), lo que constituye un “incumplimiento” a sus obligaciones.

El tribunal también hizo un “reproche moral” a Quiroga, señalando que la sobreproducción era una “cuestión latente” en la compañía con el cual se “convivía” y que fue ocultado a los compradores durante la transacción.

Según consignó El Mostrador, las sociedades condenadas son: Inversiones Benjamín S.A. (sucesora de Inversiones ASF Ltda.), por un monto de US$ 195 millones; Inversiones Arlequín Dos Ltda. (de María Victoria Quiroga Moreno), con US$ 10,8 millones e Inversiones Ruiseñor Dos Ltda. (de María Dolores Quiroga Moreno y otros familiares), por otros US$ 10,8 millones.

El abogado de Joyvio Group, Sebastián Oddó, explicó que el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Santiago condenó a Isidoro Quiroga y sus sociedades «a restituir a Joyvio prácticamente el 50% del sobreprecio. Nosotros demandamos por US$ 600 millones en sobreprecio y la condena, con los intereses, hace que se deba restituir US$ 300 millones»,.

Oddó junto con la abogada Carolina Alcalde, que también representa al consorcio chino, destacaron que “con este fallo concluye el primero de los caminos definidos para reparar los perjuicios causados y se haga debida justicia”.

El fallo marca un hito y un precedente en el arbitraje comercial chileno, tanto por penalización económica como por el tipo de incumplimiento sancionado. Se trata de la mayor indemnización ordenada por un tribunal arbitral en Chile, en el marco de una operación de venta empresarial de alto nivel.

¿Quién es Isidoro Quiroga, «El Zar del Salmón»?

Isidoro Quiroga pasó de vender Kiwi a ser “el zar del agua», por la compra de derechos de propiedad del agua. Tras deshacerse de ellos con los años, se dedicó a la compra de acciones y llegó a tener el 1% de Endesa. También fue socio de Bruno Philippi, expresidente de la Sofofa durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, con quien compartió el 10,8% de la propiedad de Pilmaiquén. Empresa que más tarde fue vendida en 2015 por US$ 243 millones a la empresa noruega Statkraft. Además, Quiroga fue director de Soquimich entre 1996 y 2022.

En 2003 aterrizó en Australis y en 2007, tomó el control como dueño con la expansión a Australis Seafoods. El control de la pesquera lo tenían su familia y amigos cercanos. Pero a nivel internacional, adquirió en 2020 Seguros Caracas, en Venezuela. En Colombia ha tenido éxito con la Palta Hass y el carbón. En 2005 ya estaba en Argentina con el 70% de la minera Andacollo Gold y la mitad de la propiedad en AgroAmerican. Algunos medios también confirman que mantiene acciones en el Este de Europa.

De acuerdo a un reportaje de DF, es amigó íntimo de Julio Ponce Lerou, y fue director de SQM entre 1996 y 2002. También sería cercano a Bruno Philippi, con quien fue socio de la eléctrica Pilmaiquén, que vendieron a Statkraft.

Su ingreso al negocio salmonero, por lo que recibió el apodo de «El Zar del Salmón», finalmente se concretó en 2003, cuando adquirió un porcentaje de Australis. Y fue en junio de 2011 cuando decidió abrir la propiedad de la empresa a nuevos accionistas, tras lo cual experimentó un importante auge.

Los correos secretos que salpican a SMA de Piñera

Cabe recordar que en paralelo, la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Oriente, decidió formalizar al Quirga por presunta estafa en la venta de la salmonera Australis al conglomerado chino, en un litigio que aún se encuentra en desarrollo.

Como parte de este proceso, en abril pasado la magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Leyton, respaldó la solicitud de la fiscal Encina de poder revisar los email claves que utilizaban tanto Quiroga como y el ex presidente de Australis Seafoods, Martín Guiloff entre 2015 y 2022, período en que se impartieron las directrices para ejecutar el deliberado plan de sobreproducción de salmones por parte de Australis.

En una audiencia realizada 26 de marzo, la jueza rechazó la cautela de garantías y la solicitud de la defensa de acotar la entrega de los correos desde la cuenta de Gmail de Isidoro Quiroga y de las cuentas de inversiones Benjamín, el “family office” de Quiroga, sólo para los años 2018 y 2019.

Según expresó en su resolución, la diligencia es resorte exclusivo de la Fiscalía y no afecta garantías de ambos imputados al tratarse de la entrega voluntaria de sus correos, agregando que “no se puede dar lugar a lo peticionado en cuanto a la reducción de un periodo porque precisamente se trata de un acto que tiene actos que le anteceden para los efectos de la consumación del delito específico que se investiga, o los delitos en este caso”.

Sin embargo, el tribunal aceptó la solicitud de la defensa de que los correos se limiten a los que atañen a la causa investigada.

De acuerdo con la resolución los correos a los cuales tendrá acceso la Fiscalía “podrían servir de base para los efectos del negocio y un conocimiento ilícito respecto del actuar”.

“Son precisamente elementos que, tal como lo ha señalado la Fiscalía, podrán obrar a favor o en contra de los imputados investigados”, consignó Interferencia.Cl.

Aunque el Ministerio Público había accedido a los correos internos de Australis, los abogados querellantes Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik, representantes del holding chino Joyvio, plantearon que Quiroga y sus ejecutivos más cercanos utilizaban otras casillas de correo, como los de su family office Inversiones Benjamín.

Los juristas que forman parte del bufeteAlbagli Zaliasnik, justificaron la diligencia y el plazo que debe cubrir la revisión de los emails en el hecho de que la planificación de los delitos de fraude y administración desleal habría iniciado antes de 2018, como se evidencia en los correos recuperados desde los servidores de Australis Seafoods, y en declaraciones como la de un ejecutivo que aseveró ante el Ministerio Público que Isidoro Quiroga “en estos tres años de peak de sobreproducción quiso inflar la compañía pensando en una futura venta”.

Durante la audiencia del 26 de marzo se revelaron correos en los que se puede constatar que ya en 2015 ejecutivos de Australis implementaron el plan de aumento de proyectos técnicos para superar el límite de las respectivas resoluciones de calificación ambiental “por instrucción de Isidoro Quiroga al máximo posible”.

También salió a la luz un correo de 2022 entre el entonces imputado formalizado Santiago Garretón y los principales ejecutivos de la empresa salmonera, el exgerente de administración y finanzas en el cual se referían a las infracciones de la empresa a las resoluciones de calificación ambiental así como a la Superintendencia Del Medio Ambiente (SMA) y autoridades del sector advirtiendo que, “a estas alturas, de que saben que somos seriales, lo saben”.

También se citaron testimonios del propio imputado Guiloff vinculados a su rol dentro de interior del grupo Quiroga antes, durante y después del proceso de venta de Australis.

Según los abogados querellantes existían dos niveles o círculos herméticos de participes del presunto delito. «Por un lado, el “circulo de hierro” de ejecutivos claves al interior de Australis compuesto entre otros por el formalizado Santiago Garretón, el querellado Rubén Henríquez y el fallecido Ricardo Misraji, quienes ejercieron como gerente de administración y finanzas, gerente legal y gerente general de Australis, respectivamente», detallaron, según consignó el portal SalmonExpert.

«Por encima de ellos, lo que describieron como un “circulo de titanio”, referido a quienes tenían roles relevantes en los ilícitos que investiga el ministerio público, dentro del family office de Isidoro Quiroga, Inversiones Benjamín, entre ellos, además del propio Quiroga, sus hijos Benjamín e Isidoro, y el formalizado Martin Guilloff», indicaron los juristas.

Los correos electrónicos internos también revelaron advertencias y reuniones informales entre ejecutivos de la compañía y la SMA. En enero de 2022, el gerente de administración y finanzas de Australis, Santiago Garretón, habría alertado a la cúpula sobre el aumento de la fiscalización y sugirió gestionar la crisis a través de encuentros informales.

Asimismo, sacaron a la luz un supuesto intento de frenar las sanciones por parte de la SMA bajo la dirección de Cristóbal de la Maza, quien fue nombrado durante el gobierno de Sebastián Piñera..

Garretón incluso destacó que un posible cambio de gobierno podría reactivar investigaciones que estaban por verse afectadas por decisiones políticas, implicando un clima de inquietud dentro de la empresa.

Según Interferencia.Cl, de la Maza negó haber realizado favores políticos y señaló que sólo trató de implementar mecanismos de ‘compliance’.

La disputa entre Quiroga y el consorcio chino Joyvio se sumó a la lista de los mayores escándalos empresariales en Chile, comparable a casos como Cascadas, La Polar y la colusión del papel. El desenlace del caso podría sentar precedentes en el manejo de conflictos corporativos internacionales.