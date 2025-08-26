Golpe regulatorio: CMF multa a LarraínVial con $2.300 millones por “recursos engañosos” y remite antecedentes al Ministerio Público

En una decisión de vasto alcance que marca un precedente en la supervisión del mercado de capitales, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una de las sanciones más severas de los últimos años, por un total de UF 160.000 (aproximadamente $4.650 millones) por una serie de infracciones graves en la comercialización y administración del Fondo de Inversión Capital Estructurado I, en el marco del denominado caso Factop-Audio,

De este modo, estipuló que la empresa Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (AGF), reciba una multa de 60 mil UF — alrededor de $2.300 millones— , mientras que su exgerente general, Claudio Yáñez Fregonara, fue sancionado con 15 mil UF adicionales — $590 millones —.

La CMF informó que, una vez terminado el procedimiento sancionatorio iniciado en octubre de 2024, su Consejo acordó aplicar estas multas por la infracción del artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I mediante recursos engañosos.

Lo anterior, al valorizar sus activos como si correspondieran a una participación en un equity (una propiedad indirecta en Grupo Patio), cuando en realidad se trataba de créditos deteriorados en contra de Inversiones San Antonio, sociedad controlada por Antonio Jalaff Sanz y que» se encontraba en una situación financiera mermada, lo que era conocido por los sancionados».

También fueron multados por infringir sus deberes fiduciarios en la administración del fondo, pues, entre otras infracciones, adquirieron para éste títulos de deuda deteriorados, sin ningún castigo, pese a la situación financiera comprometida en la que se encontraba el deudor.

El organismo regulador también aplicó sanciones contra los exdirectores de la AGF, Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Oliveira Sánchez-Moliní y Andrés Bulnes Muzard, con multas de UF 5.000 cada uno (alrededor de $196 millones), al encontrarlos responsables de sobrevalorar los activos del Fondo y que se adquirieran créditos deteriorados sin considerar descuento alguno por el riesgo de que no fueran pagados, todo ello en contra del mejor interés del Fondo..

STF Capital Corredores de Bolsa SPA y su ex gerente general, Luis Flores Cuevas, también recibieron multas de UF 8.000 cada uno ($314millones), por infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo mediante recursos engañosos, suministrando información que no se ajustó a la realidad, ya que, entre otros elementos, informaron que se habrían realizado cuantiosos aportes por importantes inversionistas, lo que no era efectivo.

«Recursos Engañosos»

Ta y como estableció la Resolución N°8537 de la CMF, la Administradora estructuró el Fondo como una forma de resolver la mermada situación financiera de Inversiones San Antonio, de propiedad de Antonio Jalaff Sanz.

“De esa manera, los acreedores de Inversiones San Antonio podían sustituir los créditos deteriorados que aportaban al Fondo por cuotas de la Serie A del mismo. Posteriormente, pudieron ingresar otros inversionistas con aportes en efectivo adquiriendo cuotas de la Serie B”, indicó el organismo en un comunicado.

Asimismo, consideró que debido a que Antonio Jalaff, a través de Inversiones San Antonio, mantenía una propiedad indirecta del 3,87% de Grupo Patio, en la adquisición de los créditos se contempló una promesa, conforme a la cual Inversiones Monterey -sociedad creada para estos efectos y a la cual se le transfirió la deuda de Inversiones San Antonio-, procedería a realizar una «reestructuración corporativa» consistente en la creación de una sociedad denominada NewCo, a la que se le aportaría la propiedad indirecta en Grupo Patio, que mantenía el empresario (imputado en el marco de las investigaciones por los casos Factop y también Audio) ,a través de Inversiones Santa Teresita y FIP 180.

Una vez que se concretara dicho proceso de reestructuración, el Fondo podría sustituir los créditos por acciones con la finalidad participar indirectamente en la propiedad de Grupo Patio. Sin embargo, cicha promesa no contempló garantías, cláusulas penales ni ningún otro pacto que asegurara su cumplimiento.

«Larraín Vial Activos y sus administradores valorizaron los activos del Fondo, esto es, los títulos de deuda deteriorados contra Inversiones San Antonio -después, reconocimientos de deudas contra Inversiones Monterey-, como si se tratara de una participación en la propiedad indirecta de Grupo Patio, y no como títulos de deuda, de modo que ellos fueron sobrevalorados», determinó la CMF.

Este valor fue el que se le comunicó a los inversionistas y la participación indirecta en Grupo Patio «no era un hecho cierto, firme, ejecutado ni garantizado».

Con respecto a LV AGF, el organismo regulador explicó que las sanciones aplicadas ponderaron que a através de Hechos Esenciales de fecha 17 y 27 de diciembre de 2024, se informó que se activó un programa reparatorio con algunos aportantes de la serie B.

La investigación constató que la corredora de bolsa STF Capital CB y su ex gerente general, al comercializar cuotas de la Serie B, suministraron información que no se ajustó a la realidad ni a las características del Fondo.

Entre las irregularidades detectadas figura el hecho de que las presentaciones que remitieron a los inversionistas se identificaron como Fondo de Inversionistas-LV Patio y mostraban el logo de Grupo Patio, pese a que era el Fondo de Inversión Capital Estructurado I, creado para hacer frente a la mermada situación financiera de Inversiones San Antonio, adquiriendo créditos deteriorados. También informaron que se habían realizado cuantiosos aportes de importantes inversionistas, lo que no era efectivo.

Ante estas acciones, los inversionistas, interesados y el mercado recibieron una señal falsa, debido a que el Fondo no invertía en un equity— una participación indirecta en Grupo Patio— sino en créditos de dudosa recuperabilidad.

Al recibir esta información falsa entregada en la comercialización de las cuotas de la Serie B, los inversionistas se formaron una representación de la situación del Fondo y sus activos distinta a la real, repercutiendo en las decisiones de inversión, lo que indujo a compras de cuotas de forma engañosa.

Otra de las conclusiones a las que llegó la CMF es que el Fondo nunca consolidó la participación indirecta en Grupo Patio a través de NewCo, debido a que Inversiones Santa Teresita y FIP 180 vendieron las acciones de Grupo Patio de las cuales eran dueñas, deteriorando la situación del Fondo.

El organismo recordó que las administradoras generales de fondos y sus administradores están obligados, «por la natural y evidente fe pública comprometida, a proveer a los aportantes, al público en general y a la CMF de toda la información necesaria para que la suscripción y transacción de las cuotas se realice en términos tales que permita a los inversionistas y a los distintos agentes involucrados tener información efectiva de la situación del fondo y, con ello, poder tomar decisiones fundadas e informadas».

Sin embargo, tanto Larraín Vial como el resto de sancionados procuraron que se comercializaran cuotas del Fondo con activos sobrevalorados, sin haber informado realmente los riesgos inherentes de sus inversiones, distorsionando de esa forma las decisiones de inversión de los aportantes, lo que indujo a que adquirieran cuotas de la Serie B de forma engañosa.

Asimismo, el ente regulador reprochó que los aportes de la Serie B se destinaran a adquirir créditos deteriorados a valor nominal, in haber considerado ningún descuento por los riesgos inherentes a tales instrumentos, entre otros, la mermada capacidad de pago del deudor, lo que resultó en desmedro del interés del fondo y sus partícipes.

Remisión al Ministerio Público y responsabilidades de los hermanos Jalaff

Las multas fueron acordadas con el voto a favor de la presidenta de la CMF, Solange Bernstein y los comisionados Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón, mientras que los comisionados Catherine Tornel y Augusto Iglesias no estuvieron de acuerdo con sancionar algunos cargos.

Las sanciones de la CMF pueden ser apeladas mediante un recurso de reposición ante el organismo regulador o la presentación de un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El organismo anunció que, atendidas las infracciones investigadas en el procedimiento sancionatorio resuelto por el Consejo, procederá a remitir los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe eventuales responsabilidades penales de los hermanos Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff, exsocios de Grupo Patio y Cristián Menichetti, exgerente general del conglomerado inmobiliario, por los hechos investigados.

Cabe señalar que en la arista penal del caso Factop-Audio, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió la semana pasada revocar la prisión preventiva del empresario y fundador del Grupo Patio, Álvaro Jalaff, y reemplazarla por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Jalaff se encontraba recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber desde marzo, imputado por la Fiscalía Metropolitana Oriente como autor de iversos delitos económicos como la emisión de facturas falsas para evadir impuestos, la entrega de información fraudulenta en operaciones financieras —en infracción a la Ley de Mercado de Valores—, lavado de activos mediante la ocultación de fondos ilícitos, y soborno a funcionarios públicos para obtener beneficios indebidos.

Tras aceptar la solicitud de la Fiscalía, el Tribunal decidió fijar para este 26 de agosto la realización de la audiencia de renormalización de cargos vinculados con el caso Factop, quie incluye a 14 imputados por su presunta responsabilidad en los hechos investigados.

Entre estos imputados, aparte de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff Sanz y Cristian Menichetti, figuran socios de la empresa Factop, como es e caso de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, su padre Alberto Sauer Rosenwassery Rodrigo Topelberg. Asimismo, se prevé que sea reformalizado el exgerente general de la corredora STF, Luis Flores.

Respuesta de Larraín Vial a sanciones de la CMF

tras conocerse las sanciones aplicadas por la CMF contra e Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos, su ex gerente general, Claudio Yáñez Fregonara, y cinco exdirectores la administradora respondió que actuó de acuerdo a la normativa.

Mediante una declaración señaló que “en LarrainVial Activos AGF no compartimos las sanciones comunicadas hoy por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Como hemos dicho a lo largo de todo el proceso, tenemos la total convicción de que nuestra compañía y sus ejecutivos han actuado en estricto apego a la normativa, resguardando siempre el interés de los aportantes de la serie B del Fondo Capital Estructurado I”.

Asimismo destacó el hecho de que las sanciones no fueron decretadas en forma unánime por el Consejo de la CMF, sino que con voto disidente de parte de 2 de los comisionados, versus 3 a favor de las multas comunicadas por el regulador.

“Queremos también recordar que, habiendo conocido las graves irregularidades cometidas por terceros en el marco de la investigación del Ministerio Público, en diciembre de 2024 anunció un acuerdo de reparación que benefició a todos los aportantes de la Serie B del Fondo Capital Estructurado I, el cual fue reconocido por la Fiscalía”, indicaron desde la empresa,

“Dicho acuerdo es muestra del firme compromiso de LarrainVial Activos AGF por resguardar los intereses de los aportantes, afectados por el actuar de personas y empresas ajenas a nuestra compañía”, enfatizaron.

En cuanto a los pasos a seguir señalaron que “LarrainVial Activos AGF se encuentra analizando los detalles de la resolución de la CMF para recurrir oportunamente a las instancias correspondientes”.