Hermosilla queda libre de día: Corte rebaja arresto total a nocturno en Factop-Audio

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario total que pesaba sobre el abogado Luis Hermosilla, reemplazándolo por una medida cautelar de arresto nocturno.

De esta forma, el tribunal de alzada dejó sin efecto la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía, que rechazó la solicitud de la defensa por “riesgo de fuga”, permitiendo que el penalista de 58 años, imputado por delitos tributarios, soborno reiterado, lavado de activos y tráfico de influencias por el caso Factop-Audio, pueda permanecer en su domicilio solo durante la noche y circular libremente durante el día mientras continúa el proceso judicial en su contra.

En concreto, la nueva medida cautelar que deberá cumplir Hermosilla será durante las 22:00 y las 06:00 horas.

El abogado defensor Julián Parada, explicó los fundamentos que esgrimió la Corte para autorizar la salida diurna de su representado.

“Básicamente, lo que dicen es que no fue necesaria la aplicación de una restricción a la libertad tan prolongada, que ya pasó suficiente tiempo y que él cumplió con sus cargas procesales”, afirmó.

Señaló que el tribunal de alzada evaluó la conducta procesal de Hermosilla y no encontró impedimentos para una medida menos gravosa. “No hay ningún problema con que él prepare su juicio en libertad y pueda salir durante el día a la calle”, indicó.

Parada destacó, además, que la defensa presentó ante el tribunal antecedentes sobre la colaboración de Hermosilla con la investigación.

“Los antecedentes que nosotros expusimos tienen que ver, sobre todo, con cómo él ha colaborado y eso fue recogido por la Corte de Apelaciones”, dijo, citado por El Mostrador.

En esa misma línea, Parada fue categórico al señalar planteó que : “no hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido o de que esté generando un riesgo para la investigación”.

Sin embargo, el fallo de la Corte de Apelaciones no fue uniforme para todos los imputados en la misma audiencia de revisión. Mientras que para Hermosilla se decretó arresto domiciliario nocturno, para su colega, la abogada Leonarda Villalobos, se mantuvo el arresto domiciliario total.

No obstante, el tribunal le concedió a Villalobos un régimen de salidas laborales autorizándole a ausentarse de su domicilio dos días a la semana.

Por su parte, el empresario Álvaro Jalaff también obtuvo un arresto domiciliario nocturno, y Luis Flores quedó sujeto a arraigo nacional y firma quincenal

Adicionalmente, este lunes se agendó una nueva audiencia que se llevará a cabo próximo lunes 16 de febrero, donde se realizará la reapertura del caso Audios, en el que el Ministerio Público presentó su acusación.

la Fiscalía Oriente ha solicitado una pena de 14 años de cárcel para Luis Hermosilla.